Освобождение участника СВО из трудового рабства в Пушкино: подробности происшествия | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 21:40 «Пропал, в поезд не сел». Участника СВО освободили из трудового рабства в Пушкино СК возбудил дело после похищения участника СВО и удержания в Пушкино РИА «Новости»

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В Пушкино из трудового рабства освободили участника СВО, который должен был после отпуска вернуться на боевые позиции. Об этом в интервью 360.ru рассказал представитель организации «Русская община».

По его словам, к нему обратился командир пропавшего бойца, который сообщил, что мужчина ехал через Москву домой, но в поезд так и не сел.

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«У нас есть организация „Русская община“. К нам обратились соратники из города Вологды. Обратился командир этого бойца. Говорит, что [боец] находился в Москве, должен был уехать домой в отпуск и пропал, в поезд не сел», — рассказал собеседник 360.ru по имени Егор.

О местонахождении пропавшего ветерана СВО стало известно после того, как он 26 апреля позвонил матери, назвал примерный адрес своего пребывания и сказал, что его удерживают в «рабочем доме».

«Я как руководитель дружины взял парней, и мы решили провести самостоятельно оперативно-розыскные мероприятия. Выехали по этому адресу, понаблюдали за домом. Обнаружили, что это действительно „рабочий дом“, и люди там маргинальной внешности», — рассказал он.

Когда приехал командир пропавшего бойца, написали заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов зашли в здание, где и обнаружили военнослужащего.

Потерпевший рассказал, что во время ожидания поезда разговорился с незнакомыми ему людьми, после чего у него отшибло память. У него пропали документы, удостоверение ветерана боевых действий, военный билет и деньги.

Как рассказал Егор, он спросил «управляющего, который был в „рабочем доме“: Ты понимаешь, что людей в рабстве держишь?»

Тот ответил ему, что все живут там на добровольных началах, и они могут в любой момент уйти.

«Но как они уйдут, если у них у всех одна и та же история — подошли какие-то неизвестные <…> ничего не помнят, ни документов, ни денег [нет]», — отметил представитель «Русской общины».

Сейчас пропавший боец вернулся в часть и находится в зоне СВО на передовой.

Главное следственное управление СК России по Московской области начало расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы участника СВО по пункту «в» части 2 статьи 127 Уголовного кодекса РФ. Мужчину сначала похитили, а потом заставляли работать. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.