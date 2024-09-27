Приехавшую в Москву мать-одиночку из Курской области затерроризировали соседи-неадекваты

Приехавшая в Москву мать-одиночка из Курской области была вынуждена вернуться домой после столкновения с неадекватным соседом-наркоманом, угнавшим ее автомобиль. Подробностями случившегося с 360.ru поделилась знакомая женщины.

«У нас была возможность предоставить ей жилье на время. В доме, где она временно находилась, живут наркоманы и пьяницы, все про них знают. <…> Они на учете стоят, сидели [в тюрьме], выходили», — пояснила собеседница 360.ru, уточнив, что другие жильцы не рискуют сталкиваться с этим личностями, а правоохранительным органам о них прекрасно известно.

В Москву Екатерина (имя изменено, — прим. ред.) приехала с дочкой и племянницей в конце августа. Ее мать и сестра остались дома в Рыльске. Женщина планировала устроиться на работу в столице и постепенно перевезти семью.

Вскоре после приезда, 23 августа, один из членов этого семейства столкнулся с Екатериной во дворе, начал расспрашивать, кто она. Та рассказала все как есть. Пояснила, что приехала из Курской области с дочкой и племянницей на машине.

«После этого он угрозами принудил ее сесть в автомобиль, сказал, что иначе проколет покрышки колес, требовал доехать с ним до магазина, дать ему ключ от автомобиля», — пояснила знакомая пострадавшей.

Получив отказ, он просто вытолкал Екатерину из салона, отказавшись отдавать ключи от иномарки, квартиры и смартфон. А затем просто скрылся в неизвестном направлении.

Машину не отдавали несколько дней

Екатерина попросила помочь в этой ситуации своих друзей, те обратились в полицию, заявив об угоне. Вечером того же дня женщина отправилась в полицию, где ей сообщили, что мужчину, который управлял ее авто, задержали.

После этого, по словам собеседницы 360.ru, 24, 25 и 26 августа Екатерина неоднократно приходила в отдел МВД Новогиреево с просьбой вернуть автомобиль и телефон, но ей отказывали.

«Она объясняла, что не давала ключи добровольно, но ее слова извратили, начали давить на нее. Нам пришлось вмешиваться тоже, сказали, что мы будем писать в прокуратуру», — добавила женщина.

До банковского счета тоже дотянулись

Отдельно приятельница пострадавшей еще раз подчеркнула, что, когда злоумышленник угнал у нее машину, завладев сумкой, в ней остался ее телефон. И за время отсутствия с ее счета успели сделать два перевода. Помимо этого, неадекват позже все-таки проколол покрышки у машины.

«На мой взгляд, это слишком беспредельно», — посетовала она.

Но на ЧП с угоном машины все не закончилось. Тот же мужчина вместе со своей сожительницей, по словам собеседницы 360.ru, пытались проникнуть в квартиру, где находилась Екатерина с детьми, — они вышибали дверь, ругались матом, запугивали детей, бросая камни в окна со двора.

Кроме того, злоумышленник ударил женщину по лицу, угрожая расправой, если она не заберет заявление об угоне из полиции, добавила ее приятельница.

В конечном итоге шокированная произошедшим Екатерина предпочла вернуться в Курскую область.