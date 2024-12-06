Главарь Захаровской ОПГ вышел на свободу

Главарь Захаровской ОПГ, совершившей множество преступлений в 1990-е, Сергей Захаров вышел на свободу. Об этом сообщил РЕН ТВ .

За решеткой Захаров находился с 2001 года. В апреле 2003-го его признали виновным в бандитизме, вымогательствах, убийствах, похищении людей и приговорили к 21 году лишения свободы.

В 2021 году приговор ужесточили после вердикта присяжных по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве еще двух человек.

В октябре Telegram-канал Shot сообщил, что один из самых известных киллеров 90-х — Алексей Шерстобитов, более известный как Леша Солдат, — подал документы на условно-досрочное освобождение и попал под программу защиты свидетелей, чтобы скрыться от бывших подельников и врагов.