Получила деньги и умерла. Пропавшую в Таиланде россиянку нашли на кладбище Пропавшую в Таиланде россиянку нашли на кладбище для невостребованных

Волонтеры помогли семье из Башкирии найти пропавшую в Таиланде 35-летнюю дочь. Она умерла в декабре и захоронена на местном кладбище для невостребованных тел. Однако тайна гибели девушки осталась загадкой. 360.ru выяснил, что известно об этой истории.

Уехала в Паттайю работать Девушка работала в Башкирии помощником юриста. В 2025 году уехала в Паттайю. Первое время общалась с родителями, но перед Новым годом перестала выходить на связь. Заявление об исчезновении дочери они подали в феврале в башкирскую полицию. Ее двоюродная сестра вышла на тайских волонтеров, которые помогли пролить свет на ситуацию. Они сообщили РИА «Новости», что тело россиянки нашли в квартире в кондоминиуме в Паттайе 27 декабря — в тот же день, когда она в последний раз связалась с родными.

«Она похоронена во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы Таиланда в Бангкоке», — сообщили добровольцы. Рабство в Мьянме Таким образом не подтвердилась версия родных о том, что девушка попала в рабство в Мьянме. Ее мама рассказала Shot, что незадолго до исчезновения она просила у брата 300 тысяч рублей, а после получения денег исчезла. Для чего понадобилась такая сумма, неизвестно. В Таиланд девушка уехала по приглашению начальника, известного в Башкирии адвоката и инвестора. Он еще в августе сообщил об открытии нового бизнеса и предложил большие деньги за релокацию.

Сам начальник, по информации матери пропавшей, сел в тайскую тюрьму за мошенничество. Об этом семье помощницы рассказали его собственные родственники. Судя по записям на его странице в соцсетях, мужчина действительно попал в беду. Он заходил на страницу два месяца назад и оставил статус с просьбой не верить никому. Назвал себя честным и порядочным, заявил, что его подставили. Причина смерти Двоюродная сестра, обратившись к волонтерам, утверждала, что девушка не имела проблем с законом. «КП-Уфа» выяснило, что это не совсем так. Начальник и его помощница фигурировали в заявлении, поданном в Арбитражный суд Татарстана в октябре 2025 года. Конкурсный управляющий требовал привлечь их и еще четыре физлица к солидарной ответственности в рамках банкротства химического завода и покрыть убытки на сумму 11,9 миллиона рублей.

Связано ли это с произошедшим, неизвестно. Знакомый с работодателем покойной адвокат Роман Петров сообщил журналистам, что тот не жаловался на проблемы с бизнесом. «Он некоторое время жил в ОАЭ, потом переехал в Катар. Именно там он находился, когда мы с ним созванивались. О том, что в Таиланд он уехал, я не знал и не слышал ни от кого», — рассказал он. Точную причину смерти девушки сообщат только ее близким родственникам, для этого им придется поехать в Таиланд и пройти анализ ДНК. По информации журналистов, у нее остановилось сердце.