Сегодня 11:04 Поляк кормил девушек пончиками со спермой на собеседованиях. Сейчас извращенец на свободе 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Преступления

Мужчины

Польша

В феврале в Сети бурно обсуждали жуткий случай попытки отравления москвича выпечкой с ртутью. Такое угощение мужчине преподнес коллега. Мотивом преступления стала ревность. Ртуть из градусников злоумышленник закачивал в слойки с помощью шприца. На фоне этого в интернете вспомнили громкую историю извращенца из Польши, который начинял пончики спермой и угощал ими девушек на собеседованиях.

Отвратительная история о пончиках с начинкой из спермы произошла несколько лет назад. Мужчину-недокондитера отправили в тюрьму на четыре с половиной года. Следствие тогда установило, что от действий 40-летнего фотографа и владельца собственной компании Мартина из города Щецин пострадали как минимум 18 девушек. Суд признал мужчину виновным в принуждении к сексуальному акту и съемкам, а также в насилии. Каждой из пострадавших он выплатил от пяти до 15 тысяч злотых (от 100 до 350 тысяч рублей — прим. ред.).

Преступления фотограф начал совершать в 2016 году. В тот период на польских порнографических сайтах стали появляться ролики от анонимного пользователя, в которых тот мастурбирует, а после с помощью шприца закачивает сперму вместо крема внутрь кондитерских изделий — пончиков, печенья и конфет.

Фото: РИА «Новости»

Немногим позже аноним опубликовал записи, как угощает этими сладостями привлекательных соискательниц на собеседованиях. Судя по этим кадрам, молодые женщины были не в курсе съемки и того, что на самом деле съели. Другие пользователи порносайта пожаловались на автора видео в полицию. Некоторые из них узнали в пострадавших девушках своих знакомых.

Злоумышленника удалось поймать спустя год, в 2017-м. По информации Fakt, сотрудникам правоохранительных органов помогли подсказки граждан, которые по отрывкам из роликов узнали локации офиса и расположенного рядом с ним кафе.

Фото: РИА «Новости»

Мартина приговорили к четырем с половиной годам заключения. Также ему запретили заниматься наймом людей на работу в течение 15 лет и приближаться к потерпевшим ближе чем на десять метров в течение семи лет. История получила широкую огласку в 2023 году, когда срок заключения преступника подошел к концу. Сейчас Мартин находится на свободе. Ранее стало известно, что извращенец из Таиланда тайно снял более тысячи видео из женских туалетов. Его арестовали.