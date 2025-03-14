Извращенец из Таиланда тайно снял более тысячи видео из женских туалетов

Житель Таиланда тайно снимал женщин в общественных туалетах на заправочных станциях и в школах и в итоге попался правоохранителям. Об этом сообщило издание The Thaiger .

«Извращенец был арестован за тайную съемку женщин в туалетах. Полиция обнаружила более тысячи непристойных видео, сохраненных на его мобильном телефоне», — заявил источник журналистов.

Подозреваемого 21-летнего юношу Танапорна из провинции Ройет поймали случайно. Полицейские занимались расследованием другого преступления, связанного с применением огнестрельного оружия на одной из автозаправок. Там они обнаружили молодого человека, который странно себя вел, перед тем как зайти в туалет.

Правоохранители решили его обыскать и допросить. При себе у него было два мобильных телефона. На одном из них обнаружили тысячи видео из женских туалетов. Парень рассказал, что это было его фетишем. Кроме того, материал он продавал своим знакомым.

Ранее в Таиланде трое мужчин ворвались в гостиничный номер к двум туристкам из Финляндии и попытались их изнасиловать. На помощь девушкам пришел 44-летний россиянин — мужчина остановил злоумышленников, но сам получил травмы.