Поливал страну грязью за европейский паспорт. Кто и как раскрыл предательство Гаджиева
Объявленный в уголовный розыск экс-депутат Магомед Гаджиев* останется без имущества в России. Бывшего парламентария обвинили в сливе секретных данных Западу, Генпрокуратура подала против него иск. Как удалось раскрыть предательство Гаджиева* и что ему грозит — в материале 360.ru.
В чем подозревают Гаджиева
Бывшего депутата, беглого иноагента Магомеда Гаджиева* заподозрили в передаче спецслужбам Запада секретных сведений за вознаграждение, превышающее 45 миллионов долларов.
Примечательно, что наличием огромной суммы на счетах экс-депутата заинтересовался Департамент государственной эффективности правительства США (DOGE), который начал работать при президентстве Дональда Трампа.
«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети интернет и доступной неопределенному кругу лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.
Изъятие имущества и арест активов: что грозит Гаджиеву
Накануне Генеральная прокуратура подала в Советский районный суд Махачкалы иск на изъятие имущества Гаджиева*.
Общая стоимость активов недвижимости экс-парламентария превышает два миллиарда рублей, но активы записаны не на Гаджиева*, а на его родственников, близких и подконтрольные компании.
Генпрокуратура подала иск и на трех других лиц. Если суд удовлетворит заявление, 60-летнего депутата и членов его семьи признают экстремистским формированием. ГП также потребовала прекратить лицензию организации по добыче песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане «Сулакнеруд», где учредитель — сестра Гаджиева* Раисат.
По итогам прошлого года у компании наблюдалось сокращение активов, фирма получила убыток в 7,3 миллиона рублей. «Суланекруд» могут обратить в доход государства.
Сейчас банковские счета и недвижимость Гаджиева* под арестом. Речь идет о 25 объектах, включая машино-места, рассказала «Известиям» руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.
По ее словам, арестовали не только имущество Гаджиева*, но и его родственников — жены, тестя, сына, племянника и других.
За что и когда Гаджиева признали иноагентом
Минюст внес Гаджиева* в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. По данным министерства, экс-депутат заявлял о готовности сотрудничать с иностранными источниками ради зарубежного гражданства и выражал поддержку украинским властям.
«Единая Россия» исключила Гаджиева* из партии за дискредитирующие действия. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал бывшего парламентария трусом и предателем.
«За европейский паспорт Гаджиев* оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого, — своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию», — написал Меликов.
Он подчеркнул, что дагестанцы осуждают действия и высказывания экс-депутата.
МВД в прошлом году объявило Гаджиева* в уголовный розыск. СК обвинил экс-депутата в убийстве в 2011-м ректора Института теологии и международных отношений Махачкалы Максуда Садикова.
В материалах дела говорится, что в начале июня того года Гаджиев* решил организовать убийство Садикова из-за «личных неприязненных отношений» и нанял для этого исполнителей.
* Признан иноагентом на территории России.