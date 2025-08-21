Поливал страну грязью за европейский паспорт. Кто и как раскрыл предательство Гаджиева

Объявленный в уголовный розыск экс-депутат Магомед Гаджиев* останется без имущества в России. Бывшего парламентария обвинили в сливе секретных данных Западу, Генпрокуратура подала против него иск. Как удалось раскрыть предательство Гаджиева* и что ему грозит — в материале 360.ru.

«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети интернет и доступной неопределенному кругу лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

Примечательно, что наличием огромной суммы на счетах экс-депутата заинтересовался Департамент государственной эффективности правительства США (DOGE), который начал работать при президентстве Дональда Трампа.

Бывшего депутата, беглого иноагента Магомеда Гаджиева* заподозрили в передаче спецслужбам Запада секретных сведений за вознаграждение, превышающее 45 миллионов долларов.

Изъятие имущества и арест активов: что грозит Гаджиеву

Накануне Генеральная прокуратура подала в Советский районный суд Махачкалы иск на изъятие имущества Гаджиева*.

Общая стоимость активов недвижимости экс-парламентария превышает два миллиарда рублей, но активы записаны не на Гаджиева*, а на его родственников, близких и подконтрольные компании.

Генпрокуратура подала иск и на трех других лиц. Если суд удовлетворит заявление, 60-летнего депутата и членов его семьи признают экстремистским формированием. ГП также потребовала прекратить лицензию организации по добыче песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане «Сулакнеруд», где учредитель — сестра Гаджиева* Раисат.

По итогам прошлого года у компании наблюдалось сокращение активов, фирма получила убыток в 7,3 миллиона рублей. «Суланекруд» могут обратить в доход государства.

Сейчас банковские счета и недвижимость Гаджиева* под арестом. Речь идет о 25 объектах, включая машино-места, рассказала «Известиям» руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

По ее словам, арестовали не только имущество Гаджиева*, но и его родственников — жены, тестя, сына, племянника и других.