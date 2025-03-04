Появился полный список имущества, которого лишились Блиновские

Имущество Елены и Алексея Блиновских общей стоимостью более чем один миллиард рублей перейдет государству. Полный список недвижимости и автомобилей семьи «королевы марафонов» опубликовал Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, блогерша владела двумя автомобилями — Bentley Continental за примерно 23 миллиона рублей и Lamborghini Urus стоимостью около 25 миллионов рублей.

В Москве на имя Блиновской была оформлена квартира на Серпуховском Валу, которая стоит 44,9 миллиона рублей, два помещения на Серпуховском Валу, оцениваемые приблизительно в 4,3 миллиона рублей, а также дом за 590 миллионов рублей и земельный участок за 41,7 миллион рублей в подмосковной Истре. Также у нее имелся земельный участок в Ялте стоимостью полтора миллиона рублей.

Многие объекты недвижимости были зарегистрированы и на супруга «королевы марафонов» Алексея Блиновского. Большая часть из них находится в Костромской области — 19 земельных участков и восемь домов в деревне Серково за 16 миллионов рублей.

В поселке Семидворье в Алуште на его имя оформлены девять участков и четыре дома за 222,4 миллиона рублей, в Ярославской области, откуда родом семейная чета, у мужчины было три участка и три здания в деревне Деревенька общей стоимостью 5,8 миллионов рублей, а в Теучежском районе Республики Адыгея — четыре участка за три миллиона рублей.

Среди столичной недвижимости Блиновского — квартира за 101 миллион рублей и четыре места в паркинге на Серпуховском Валу за 12 миллионов рублей.

«Общая площадь всех участков Блиновских ≈ 50 гектаров. Помимо того, в доход государства передали моторную лодку, гидроцикл, несколько автомобилей, прицепы, мотоцикл и денежные счета», — добавил собеседник Shot.

Накануне суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в размере миллиона рублей. Просьбу блогерши и ее защиты об отсрочке наказания отклонили. На это она рассчитывала с учетом того, что у нее есть четверо детей. Старшему из них 15 лет, младшей дочке в этом году исполнится пять лет. А средним мальчикам-близнецам — 13 лет.