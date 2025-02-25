Суд арестовал имущество Блиновского по делу о банкротстве «королевы марафонов»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Алексея Блиновского в рамках рассмотрения дела о банкротстве его жены — блогера Елены Блиновской. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебное постановление, под арест попали 66 объектов недвижимости в разных регионах России, принадлежащих мужу «королевы марафонов».

Речь идет о земельных участках и зданиях в Москве, Крыму, Ярославской и Костромской областях, а также Республике Адыгея.

Кроме недвижимости, Блиновский потерял доступ к счетам в пяти банках, где хранится более 1,4 миллиарда рублей, а также к инвестиционному паю в фонде «РСХБ-Фонд Золото».

Максимальная сумма, которая ему доступна, — прожиточный минимум на одного взрослого и четырех детей, которые находятся у на иждивении мужа «королевы марафонов».

Также под арест попали принадлежащие Блиновскому доли в восьми компаниях, автоприцепы, два гидроцикла, снегоболотоход, мотоцикл Harley-Davidson, автомобиль УАЗ и два охотничьих ружья.

В начале прошлой недели Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость и автомобили, оформленные на Елену Блиновскую, в рамках дела о банкротстве. Арест наложили на земельный участок и дом в городском округе Истра, три помещения на Серпуховском Валу в Москве, участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus.

Проводивший подсчеты Telegram-канал Mash ранее оценил стоимость арестованного имущества четы Блиновских в один миллиард рублей. Но Алексей Блиновский только на счетах в банках хранил более крупную сумму.