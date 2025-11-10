10 ноября 2025 19:12 Убийство в День рождения. Появились подробности кровавой резни в Екатеринбурге Появились кадры с места кровавой резни в Екатеринбурге 0 0 0 Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Криминал

Уголовное дело

Убийства

Дети

Екатеринбург

Свердловская область

Полиция

Квартиры

Утром 10 ноября житель Екатеринбурга устроил кровавую резню в одной из квартир на Химмаше. Пьяный мужчина зверски расправился со своей 52-летней подчиненной и погнался с ножом за двумя знакомыми. За помощью они, истекающие кровью, побежали в продуктовый магазин «Монетка». Подозреваемый гнался за ними с ножом, но там его скрутили силовики. Подробности — в материале 360.ru.

Фигурантом оказался 27-летний директор местного магазина Ярослав К. Женщина, которую он зарезал, работала в этом же магазине, рассказала 360.ru ее дочь. Квартира, где произошла зверская расправа, была съемной, пояснила она. «Мы там жили. Сестра пришла с подругой, другом и вот с этим… Он директор магазина. Мы раньше общались. Все были трезвые, а он — невменяемый. Сидел на кухне, слушал музыку. И потом схватился за нож», — сообщила она. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места преступления: подъезд, балкон и окна под ним залиты кровью.

Видео: 360.ru

«Я сейчас ребенка буду резать» Как отметила дочь погибшей, почти все собравшиеся в этот день в квартире были коллегами. Мать — кассир, сестра — замдиректора. В тот день у нее был выходной, и она зашла в гости.

Она в тяжелом состоянии морально. Успела спастись. Она выскочила в чем была: схватила двухлетнего ребенка и побежала. собеседница 360.ru

По ее словам, убийца пытался схватить малышку за ногу со словами: «Я сейчас ребенка буду резать». Старшая дочь сестры в этот момент была в школе. Как призналась женщина, семья не знает, как сказать девочке, что ее бабушки больше нет. «Она любит ее очень, они все время играли: в прятки, в города. Бабушка ей сказки читала», — добавила дочь погибшей. Как отметила собеседница 360.ru, когда пострадавшие пытались спастись от убийцы, им никто не помог. Всем было наплевать. Сотрудники магазина «Монетка», куда ворвались люди, просившие о помощи, отказались давать комментарии. Они лишь сказали, что те «постояли и ушли». «Люди сами вызвали полицию», — сказала одна из работниц. Также они подтвердили, что к ним убийца забежать не успел — его скрутили на крыльце.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

«Всегда был буйным»: подробности об устроившем резню на Химмаше. Как рассказали kp.ru соседи убитой, в квартире праздновали день рождения. «У кого именно, не знаю. Мы вообще об этой семье ничего не знаем. Они недавно начали квартиру в нашем доме снимать», — сказала одна из местных жительниц. Знакомые рассказывали, что Ярослав и раньше проявлял агрессию. «Ему пить вообще было нельзя. Как только выпивал, сразу становился агрессивным. Он даже был закодирован», — отметили в окружении мужчины. В школе он был вспыльчивым, часто срывал уроки и провоцировал одноклассников. «Рыло такое, что мне и другу ножом угрожал. В классе девятом перешел в вечернюю школу. После этого мы не общались», — рассказал одноклассник Ярослава. Дочь погибшей тоже подтвердила 360.ru, что нападавший «всегда был буйным». И это уже не первый случай его странного поведения: однажды он покусал мать с дочкой. Ярослав родился в Чайковском, Пермский край. Больше семи лет назад он переехал в Екатеринбург с мамой. До этого жил в семье с отцом и мачехой. В семье его воспитывали в строгости, рассказала kp.ru родственница мужчины. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. «Подозреваемый мужчина находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей в ходе распития спиртного ссоры», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия. Правоохранители допрашивают свидетелей и пострадавших. Назначены необходимые судебные экспертизы.