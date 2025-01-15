Хотели спасти свою семью и разрушили чужую. Похитителям девочки под Калугой вынесли приговор

Приговор в 12 и 14 лет колонии вынес Калужский областной суд семейной паре, похитившей осенью 2023 года школьницу в Козельске. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

Как похитили козельскую школьницу

В ведомстве напомнили, что за похищением восьмилетней девочки стояли четверо членов одной семьи. Свое преступление они подготовили, объехав несколько населенных пунктов региона и выискивая подходящего ребенка.

Банда встретила козельскую школьницу, когда та возвращалась домой. Злоумышленники силой посадили девочку в машину и доставили в свой частный дом в Ульяновском районе. После этого они связались с матерью ребенка и потребовали выкуп.

Обеспокоенная женщина обратилась в полицию и Следственный комитет. Журналисты Калужской и Тульской областей, где вели поиски школьницы, рассказали о подробностях преступления, что привело к сильному резонансу.

Напуганные возможным разоблачением злоумышленники привезли девочку в Белевский район Тульской области и оставили ночью на улице. После этого всех участников семейной банды задержали.