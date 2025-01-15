Хотели спасти свою семью и разрушили чужую. Похитителям девочки под Калугой вынесли приговор
Похитившей ради выкупа калужскую школьницу криминальной паре вынесли приговор
Приговор в 12 и 14 лет колонии вынес Калужский областной суд семейной паре, похитившей осенью 2023 года школьницу в Козельске. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.
Как похитили козельскую школьницу
В ведомстве напомнили, что за похищением восьмилетней девочки стояли четверо членов одной семьи. Свое преступление они подготовили, объехав несколько населенных пунктов региона и выискивая подходящего ребенка.
Банда встретила козельскую школьницу, когда та возвращалась домой. Злоумышленники силой посадили девочку в машину и доставили в свой частный дом в Ульяновском районе. После этого они связались с матерью ребенка и потребовали выкуп.
Обеспокоенная женщина обратилась в полицию и Следственный комитет. Журналисты Калужской и Тульской областей, где вели поиски школьницы, рассказали о подробностях преступления, что привело к сильному резонансу.
Напуганные возможным разоблачением злоумышленники привезли девочку в Белевский район Тульской области и оставили ночью на улице. После этого всех участников семейной банды задержали.
Суд над семьей похитителей
Первым перед судом предстал сын семейной пары. В сентябре прошлого года его приговорили к 21 году лишения свободы. Еще один родственник ушел от наказания, подписав контракт для службы в зоне проведения спецоперации.
В ходе судебного заседания обвиняемая попросила прощения у матери похищенной девочки и подчеркнула, что пошла на преступление ради сохранения своей семьи. Но поддержки она не нашла.
Мама пострадавшей школьницы подчеркнула, что дочь даже спустя год не оправилась от пережитого стресса.
«Это преступление разрушило нашу семью. У меня умер отец, в тяжелом состоянии мать после инсульта. Не живем, а существуем. Я многодетная мать, но у меня никогда не было мыслей идти на преступление ради денег», — сказала она.
Женщина добавила, что вырастила старшего сына, который стал военным офицером, и подняла на ноги старшую дочь, получившую образование и хорошую работу. Для этого она работала на трех работах, а не разрабатывала планы по похищению чужих детей.
«Не лучше бы было найти работу, а мужикам пойти на СВО защищать нашу Родину?» — обратилась она к подсудимым и добавила, что полностью поддерживает обвинительное заключение прокуратуры.
Суд приговорил участницу похищения к 12 годам колонии общего режима, ее муж получил 14 лет колонии строгого режима.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что четвертым участником семейной банды был бывший муж осужденной женщины, который поселился у нее после выхода из мест заключения. Авторы утверждали, что в итоге сформировалась шведская семья, в которой воспитывали детей от разных браков.