Поджег Коран и работал на СБУ. Кто такой Никита Журавель
Адвокат Сабинин заявил, что будет добиваться смягчения приговора Журавелю
Сжегшего Коран Никиту Журавеля признали виновным по делу о государственной измене. Бывший студент признался, что сотрудничал с СБУ, и Волгоградский областной суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая срок за оскорбление чувств верующих, 20-летний молодой человек проведет за решеткой 14 лет. Все, что нужно знать о громком деле — в материале 360.ru.
Дело о госизмене
Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о государственной измене из-за связей с украинскими спецслужбами. Следствие установило, что молодой человек с марта по май 2023 года переписывался с кураторами из СБУ и выполнял их задания, направленные против безопасности России. Оперативным сопровождением занимались сотрудники ФСБ.
«В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминируемого ему преступления признал. <…> По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Там добавили, что приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать. Адвокат Журавеля Андрей Сабинин заявил ТАСС о намерении смягчить наказание.
«Обжаловать буду. Хочу просить менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей», — отметил правозащитник.
Дело о сожжении Корана
В мае 2023 года Никита Журавель по заданию украинских спецслужб сжег Коран возле Соборной мечети. Молодого человека задержали, против него возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Расследованием занялись в СК по Чечне, бывшего студента отправили в СИЗО Грозного. Журавель признался, что получил за сожжение священной книги мусульман 10 тысяч рублей.
Во время одного из судебных заседаний фигурант дела признал вину.
«В совершении данного преступления я признаю себя виновным. Но у меня не было мотивов грубого нарушения общественного порядка, я не имел представления о цели этого видео», — заявил он тогда и попросил прощения у мусульман.
Вскоре в Сети появилось видео избиения Никиты Журавеля в здании СИЗО. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что молодого человека ударил его 15-летний сын. Чеченский лидер назвал подростка героем всех мусульман и добавил, что он счел бы за честь понесение наказания за избиения поджигателя Корана. Двадцать седьмого февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года за оскорбление чувств верующих и отправил его в колонию общего режима.
В Кремле отказались комментировать громкое дело.
Кто такой Никита Журавель
Никита Журавель — уроженец Севастополя, он учился в филиале Нахимовского военно-морского училища, сообщил сайт v1.ru. Молодой человек активно вел страницы в социальных сетях, часто публиковал фотографии в кадетской форме, поддерживал независимость Новороссии и размещал картинки с триколором.
Неизвестно, в полной ли семье воспитывался Журавель, но вскоре он перебрался из Севастополя в Волгоград. Он учился в пединституте, а в свободное время работал доставщиком продуктов. Фигурант дела в соцсетях писал, что свободно владеет украинским языком, на продвинутом уровне — английским. Спустя пару лет после переезда он стал героем всех новостей — молодого человека, сжигавшего Коран на камеру по заданию СБУ, задержали силовики.