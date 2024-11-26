Поджег Коран и работал на СБУ. Кто такой Никита Журавель

Сжегшего Коран Никиту Журавеля признали виновным по делу о государственной измене. Бывший студент признался, что сотрудничал с СБУ, и Волгоградский областной суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Учитывая срок за оскорбление чувств верующих, 20-летний молодой человек проведет за решеткой 14 лет. Все, что нужно знать о громком деле — в материале 360.ru.

Дело о госизмене

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела о государственной измене из-за связей с украинскими спецслужбами. Следствие установило, что молодой человек с марта по май 2023 года переписывался с кураторами из СБУ и выполнял их задания, направленные против безопасности России. Оперативным сопровождением занимались сотрудники ФСБ.

«В судебном заседании подсудимый виновность в совершении инкриминируемого ему преступления признал. <…> По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Там добавили, что приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать. Адвокат Журавеля Андрей Сабинин заявил ТАСС о намерении смягчить наказание.

«Обжаловать буду. Хочу просить менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей», — отметил правозащитник.