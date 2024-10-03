Сжегшего Коран Никиту Журавеля обвинили в госизмене

Никите Журавелю, который сжег Коран напротив волгоградской соборной мечети, грозит новый срок по статье о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно данным следствия, обвиняемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видео, на котором поезд перевозил военную технику Вооруженных сил России.

«А также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — добавили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направили в Волгоградский областной суд.

В феврале суд в Грозном вынес Журавелю приговор за сожжение Корана. Мужчина получил 3,5 года колонии. Журавель дал показания, что сжег священную книгу по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.