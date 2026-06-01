«Отдай мне девочку». Случайная прохожая спасла ребенка от педофила в Тюмени В Тюмени ребенка от изнасилования спасла случайная прохожая

Случайная прохожая спасла ребенка от мужчины, который пытался утащить девочку в подъезде жилого дома в Тюмени. Пятилетняя девочка кричала и сопротивлялась, ее братья криками пытались привлечь внимание взрослых. Девочку спасли, злоумышленника задержали, подробности — в материале 360.ru.

Случайное спасение Тюменка Юлия приехала на улицу Судостроителей по делам. Она услышала крики мальчиков, что мужчина силой затащил девочку в подъезд. Юлия не растерялась и бросилась на помощь. Мальчишки держали дверь в подъезд открытой. Женщина вошла и увидела мужчину с приспущенными штанами, который держал на руках сопротивляющуюся девочку. «Девочка вырывалась, кричала, брыкалась, мальчишки дверь держали. Я говорю: „Отдай мне девочку“, конечно у меня эмоции зашкаливали, я закричала на него, поднялась на три лесенки вперед. Он отдал, сначала как будто бы не увидел, увлечен был», — рассказала Юлия РИА «Новости».

Внимательные соседи Соседи отреагировали на произошедшее и отметили, что сотрудники полиции быстро приехали на вызов. Подъезд был оборудован камерой, поэтому правоохранители быстро установили личность подозреваемого и арестовали его. По словам соседей, девочка живет в полной семье, также у нее есть бабушка. «Да, все дети из одной семьи», — поделилась председатель совета дома Ольга. Другая соседка Наталья отметила, что семья девочки живет в этом доме недавно, раньше она их не видела. О задержании педофила агентству сообщил отец девочки. Соседи рассказали, что он живет в доме напротив.

Уголовное дело Полиция передала задержанного следствию. По версии обвинения, 44-летний житель Тюмени совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. Его уличили в том, что он пытался надругаться над ребенком. Задержанному предъявили обвинение по уголовной статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчина признал свою вину и раскаялся. «Предъявлено обвинение по пункту „б“ части 4 статьи 132 УК России. Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области. Суд в качестве меры пресечения постановил отправить мужчину под стражу до 28 июля.