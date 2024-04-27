Ослепшая на один глаз россиянка добилась суда над покалечившим ее врачом | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 20:03 Ослепшая на один глаз россиянка добилась суда над покалечившим ее врачом Жительница Подмосковья ослепла на один глаз из-за ошибки частного врача Unsplash

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Ошибка частного врача лишила жительницу Подмосковья зрения на один глаз. Выписанное офтальмологом лекарство сожгло пациентке роговицу, и теперь ей грозит полная ампутация. Об этом пострадавшая рассказала 360.ru.

Женщина пояснила, что обратилась в частную клинику еще весной 2020 года после того, как в глаз попала капля уксусной кислоты. В качестве диагноза ей поставили легкий ожог и приступили к эффективному лечению. Все шло хорошо, пока 16 июня офтальмолог не выписал лекарство, которое разделило жизнь пациентки на до и после.

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«Когда я прочитала в аннотации, что препарат используют внутривенно для лечения заболеваний головного мозга, то тут же позвонила врачу. Но мне сказали, что в клинике его применяют постоянно при пересадке роговицы», — рассказала собеседница 360.ru.

Пациентка доверилась специалисту, но после первого же использования, когда капля лекарства попала в глаз, у нее началось резкое жжение. Лечащий офтальмолог назвала такой эффект аллергической реакцией. Но пострадавшая решила получить независимый диагноз.

«В другой клинике мне диагностировали тяжелый ожог глаза и сказали, что лечить нужно долго. Никто мне тогда не сказал, что я ослепну», — рассказала женщина.

Она добавила, что снова вернулась к своему первому врачу, рассчитывая, что тот сможет помочь и исправит свою ошибку. Но через несколько дней глаз онемел. Еще один независимый офтальмолог сказал, что теперь только ампутация. А в подмосковной клинике все так же настаивали на аллергической реакции.

У пострадавшей ушло несколько лет на сбор документов для возбуждения уголовного дела. Последнюю медицинскую экспертизу она прошла два месяца назад по просьбе следователей.

«Вердикт: полная слепота глаза из-за неправильного лечения и использования не предназначенного лекарства. В течение двух лет в связи с этой травмой мне грозит ампутация глаза», — подытожила женщина.

По данным источника 360.ru, первое судебное заседание назначили на 27 мая. Врач-офтальмолог, проходящий по этому делу, работает в частной клинике до сих пор.

В конце марта года чешские врачи университетской больницы «Буловка» перепутали беременных и сделали аборт здоровой женщине. Ее приняли за пациентку с заболеванием матки, из-за которого выносить плод она не могла. Ошибка сотрудников больницы и медиков стоила им работы.