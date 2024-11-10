Охотницы на одиночек с квартирами. Как действовала банда «Черные вдовы»

Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело преступной группировки, которую прозвали «Черные вдовы». Банда действовала в городском округе Электросталь с 2014 года, втираясь в доверие к одиноким и пожилым людям и переоформляя на себя их квартиры. Участников группировки поймали в мае 2021 года, но из девяти человек до суда дошли только пять. Двое скончались, один пошел на сделку со следствием, а еще одного направили на принудительное лечение. 360.ru собрал все, что известно об орудовавшей в Подмосковье банде.

Законный отъем недвижимости

Костяк будущей группировки сформировали ранее неоднократно судимый Эдуард Пилютис и его знакомая Алия Просянинкова. Сотрудник подмосковного главка СК Вадим Садчиков в беседе с «Известиями» рассказал, что первыми жертвами будущей группировки стали злоупотребляющие алкоголем братья Харитоновы из Электростали.

Пилютис узнал, что близких родственников у мужчин нет и предложил своей давней подруге Просянинковой втереться к ним в доверие, чтобы забрать квартиру. Злоумышленница легко наладила контакт с одним из братьев и уговорила его подписать дарственную на недвижимость. Она объяснила это большим долгом за коммунальные услуги и пообещала, что после продажи жилья купит братьям другую квартиру.

Братья поверили постоянно приносящей им алкоголь женщине и переписали на нее свое жилье, а спустя полгода внезапно скончались.

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«У одного установили отравлением спиртным, а второй умер от отека легких», — уточнил Садчиков. После такого успеха криминальная пара поставила дело по законному отъему недвижимости на поток. Просяникова привлекла в группировку еще семь человек, включая работающего в Восточном районе городского округа Электросталь участкового.

Опаивали и накачивали наркотиками

Схема, по которой действовала группировка, была достаточно простой. Они подыскивали одиноких или престарелых мужчин, злоупотребляющих алкоголем. Просянникова и еще одна дама — Лилия Бирюкова — втирались к жертвам в доверие, опаивали их спиртным с наркотиками или сильнодействующими лекарствами, а затем заставляли подписывать документы. За одну из жертв Бирюкова даже вышла замуж, чтобы облегчить доступ к получению квартиры. После этого за группировкой закрепилось прозвище «Черные вдовы».

Фото: РИА «Новости»

Следователь Садчиков пояснил, что документы на квартиры женщинам помогал оформлять судимый за мошенничество с недвижимостью Максим Мельников, запрещенные вещества доставал Сергей Казаков, а водителем работал некий Филатов, который был таксистом. В его транспорте банда нуждалась, чтобы перевозить одурманенных мужчин за город. По данным газеты «Восточный экспресс», окончательно группировка сформировалась только в 2019 году. Всего на счету злоумышленников три трупа.

Первым стал житель Электростали Иван Голубков, на которого вышла Просяникова. Ведущий асоциальный образ жизни мужчина легко пошел на контакт, когда увидел возможность выпить бесплатного алкоголя с женщиной. В ходе общения он согласился на уговоры и оформил на новую знакомую доверенность на продажу квартиры.

Фото: Pixabay

Но из-за долга по алиментам быстро избавиться от недвижимости злоумышленники не смогли. Все бюрократические процедуры решил еще один участник группировки Михаил Мамонтов. После продажи квартиры в бокал с алкоголем Голубкова подмешали смертельную дозу наркотиков. С жителем восточного района Электростали Александром Золотухиным банде пришлось повозиться. Сначала его опоили и вывезли в Покров во Владимирской области, где оставили на скамейке во время сильных морозов. Проходившие мимо неравнодушные люди спасли мужчину, и он вернулся к себе домой.

После этого к нему отправили Лилию Бирюкову. Злоумышленница в очередной раз опоила пенсионера и выманила его на улицу, где его уже ждала машина Филатова. На этот раз участники группировки привезли мужчину не в город, а в лес во Владимирской области, где расправились с ним, а труп сбросили в овраг и закидали ветками.

Еще одной жертвой стал инженер Владимир Ефимов, живущий в том же районе Электростали. По словам соседей, ранее интеллигентный мужчина начал пить, а потом и вовсе пропал без вести, а в его квартире поселились неизвестные. Вместе ним пропали два принадлежащих ему кроссовера. Его труп нашли в том же овраге, где лежали останки Золотухина. В релизе СК, посвященном завершению расследования уголовного дела группировки, также упоминаются две машины, за которые фигурантам дела предъявили дополнительное обвинение в краже. Кроме того, злоумышленники на протяжении длительного времени пользовались банковскими картами убитых, куда начислялись пенсии.

Фото: РИА «Новости»

Всех убитых объединяло одно — они все жили в одном районе Электростали. В мае 2021 года правоохранители задержали местного участкового Владимира Творожникова. По версии следствия, именно он наводил «Черных вдов» на одиноких пенсионеров, чтобы они могли забрать их квартиры. Кроме того, криминалисты считают, что Творожников покрывал группировку, отказывая обеспокоенным соседям в проверке из-за пропажи мужчин. По данным подмосковной прокуратуры, к группировке участковый присоединился еще в 2019 году и пользовался своим служебным положением для сокрытия следов преступлений.

На чем попались «Черные вдовы»?

Группировка совершила ошибку, кода нацелилась на квартиру 72-летнего жителя Электростали Николая Бушманова. Пенсионер оказался совсем не одиноким. Его родственники забили тревогу, после чего правоохранители приступили к поискам.

Пожилого мужчину нашли в закрытой однокомнатной квартире с решетками на окнах. Туда он попал после того, как его напоила до беспамятства участница группировки Бирюкова. По данным журналистов, пенсионера удерживали буквально в соседнем доме.

Фото: РИА «Новости»

Как заявляли соседи, дома он не появлялся несколько месяцев. Не исключено, что все это время участники группы уговаривали его подписать документы на передачу недвижимости. Задержанные свою вину отрицали и со следствием сотрудничать отказались. Они говорили, что пенсионер якобы сам влюбился в Бирюкову, а в квартире, где его нашли, он был в гостях. Расследование уголовного дела завершилось в августе 2024 года. В обвинительном заключении сказано, что фигурантов обвинили в организации и участии в преступном сообществе, групповых убийствах трех человек из корыстных побуждений, хищении недвижимости краже денег и транспортных средств. Общий объем собранных следователями материалов составил 83 тома.

Сложное расследование

Расследовать уголовное дело, где пострадали пожилые люди, необычайно сложно. Как главные потерпевшие они должны рассказать все в самых мельчайших подробностях, но из-за проблем с памятью они легко упускают моменты, которые важны для следователей. Об этом 360.ru рассказал профессор криминалистики Анатолий Кустов. «Кроме того, пенсионеры не особо доверяют правоохранительным органам и редко к ним обращаются, даже если в их отношении совершили какое-либо преступление», — подчеркнул он.

Собеседник 360.ru добавил, что еще сложность в расследовании уголовных дел с незаконным присвоением недвижимости часто заключается в том, что материальных следов от преступления практически не остается.

Фото: РИА «Новости»

Документы о дарении или передаче прав человек может подписать даже не осознавая, что он делает, находясь под влиянием алкоголя или наркотиков. Кустов добавил, что часто злоумышленники стараются подкупить пенсионеров, обещая или передавая им деньги в обмен на изменение текста завещания. «Здесь преступники работают на жертв, которые старше 60 лет. Самое тяжелое, это получить от жертвы необходимую информацию для дальнейшего расследования, ну и мало материальных следов остается», — пояснил профессор криминалистики. Так как преступления совершались длительный период времени, то другие пожилые пострадавшие от действий группировки могли умереть, уйти в беспамятство или просто уехать в другой регион. После этого их чрезвычайно сложно найти, заключил Кустов.