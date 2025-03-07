07 марта 2025 12:35 «Обманывали и бедных, и богатых». Волочкова — о деле о мошенничестве брокера QBF Прокурор запросил до 20 лет обвиняемым в хищении 1,7 млн рублей у Волочковой 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Гособвинение запросило для руководителей инвестиционной компании QBF, похитивших деньги более 500 россиян, среди которых оказалась и бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка России, Анастасия Волочкова, сроки до 20 лет лишения свободы. От мошенничества руководителей брокера балерина чуть было не потеряла около двух миллионов рублей. Подробности — в материале 360.ru.

«Они обманывали людей и бедных, и богатых — разных. „ Нагрели» всех нормально. Туда, в компанию QBF, попадали даже олигархи и политические деятели. Пока я не сделала эту историю публичной, эти люди потирали руки и обманывали пенсионерок, которые давали свою пенсию последнюю. Мне они должны были около двух миллионов рублей, а люди там последние шесть тысяч рублей отдавали», — пояснила Волочкова в беседе с 360.ru. По словам артистки, деньги, которые она внесла в финансовую компанию мошенников, не были для нее последними, но она решила бороться за справедливость и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Я человек с именем, который умеет бороться за правду и отстаивать ее, что я и сделала. Анастасия Волочкова Балерина

«Для меня это не последние были деньги, поверьте, но это было дело принципа. Когда все это было на федеральных каналах, мне сам лично позвонил Роман Шпаков (бенефициар финансовой группы QBF — прим.ред.), который на тот момент уже был в бегах в Арабских Эмиратах. <… > Мне с перепуга вернули все деньги, хотя я была готова уступить право долга, чтобы QBF рассчиталась с людьми, у которых денег нет», — заявила Волочкова. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что руководителей брокерской компании QBF просят приговорить к срокам от 14 до 20 лет по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии Гособвинителя, генеральный директор Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев предлагали клиентам высокие проценты дохода в результате доверительного управления их крупными суммами денег. Получая доступ к финансам, обвиняемые похищали их. Как сообщали некоторые СМИ, сумма ущерба превышает три миллиарда рублей, а от действий аферистов пострадали тысячи россиян.