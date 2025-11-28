Сегодня 20:05 Обманула суды, банки и даже смерть: как юрист кинула россиянку на миллионы из-за одной ошибки 0 0 0 Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Криминал

Юрист из Оренбурга смогла похитить квартиру и миллионы, принадлежащие молодой москвичке. Из-за уловок мошенницы девушку даже признали мертвой и аннулировали паспорт. Сейчас преступница в бегах, а пострадавшая вместе со своим адвокатом пытается добиться справедливости. Особенно тяжело в этой ситуации осознавать, что ничего этого не случилось бы, если бы не роковая ошибка.

Как семья вышла на юриста-мошенницу Историю Анастасии (имя изменено — прим. ред.) опубликовала Baza. О всех перипетиях Telegram-каналу рассказал ее юрист. По словам мужчины, все началось осенью 2021 года, когда у клиентки скончалась бабушка. Пенсионерка жила в Оренбурге. Прямой наследницей квартиры, где жила пожилая женщина, стала ее тетя. Но спустя два месяца после похорон бабушки эта родственница тоже скоропостижно умерла.

Анастасия узнала о смерти тети не сразу: какое-то время пыталась связаться с ней, пока Насте не написали соседи, которые рассказали, что ее нет в живых, а похороны уже прошли — их организовал сожитель тети. С этим мужчиной она жила более 20 лет, но официально отношения пара не регистрировала, поэтому он не мог претендовать на ее имущество. Понимая это, он собрал племянников тети, чтобы как-то решить вопрос.

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Мол, мы с ней столько лет прожили вместе, могу ли я хоть на что-то претендовать, может, на часть наследства. И вот жена одного из племянников говорит: „У меня есть хороший юрист, я с ней работала, давайте к ней обратимся“», — пояснил адвокат Анастасии. Как поступила разрекламированная юрист? После звонка бодро сказала нести ей все документы, которые есть у семьи. И родственники потащили все: банковские карты с пин-конвертами, документы на счета и имущество, на квартиру, даже мобильный телефон.

Изучив полученные данные и продумав первый этап своего плана, эксперт спустя несколько дней заявила семье, что ничего сделать нельзя. Что ж, за спрос не бьют, как говорится.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Ошибка в фамилии стала роковой Через некоторое время Анастасия подала заявление о принятии наследства. И тут-то она допустила ошибку, ставшую роковой. Девушка указала девичью фамилию тети, чем умело воспользовалась мошенница. Пока наследница занималась оформлением документов на прежнее имя родственницы, оказалось, что на счетах покойной ничего нет. Испариться средствам помогла аферистка: получив доступ к банковскому приложению через телефон тети Анастасии, который ей на проверку приносили родственники.

Для начала она вывела порядка полумиллиона рублей. Часть отправила подружке, часть себе, сделав пометку «на учебу». Затем, выяснив, что на счетах у тети есть еще около пяти миллионов рублей, она решила идти другим путем и стала обращаться в суды, утверждая, что родственница Анастасии якобы должна ей крупные суммы денег.

Вдруг на имя умершей начинают приходить какие-то судебные постановления, повестки… Оказалось, что эта мадам — мошенница — подала сразу три исковых заявления. Причем не в суды Оренбурга, где все происходило, а в другие города. адвокат Анастасии

В общей сложности преступница подала три исковых заявления в суды Уфы и Самары, утверждая, что покойная задолжала ей миллионы. Почему же она обращалась в инстанции в других городах — очень просто, чтобы там не проверили статус ответчика, подчеркнул собеседник канала.

Фото: РИА «Новости»

Более того, в один из судов Самары с ее помощью даже пришло письмо якобы от живой тети. В нем она писала, что о долге знает и просит рассмотреть заявление без нее. Удивительно, но это сработало. Суд вынес решение и выдал мошеннице исполнительный лист на 4,2 миллиона рублей, с которым она направилась к приставам в Оренбург. Но приставы уже успели получить ответ из загса о том, что женщина, с которой хотят выбивать деньги, скончалась, и приостановили исполнительное производство. Тогда преступница обратилась напрямую в банки. Поскольку исполнительный лист у нее на руках был настоящим, а у банков не было сведений о смерти тети Анастасии, они перечислили ей средства.

«Она приходит в первый банк, ей перечисляют миллион триста пятьдесят тысяч. Потом с тем же исполнительным листом идет во второй — еще полтора миллиона. Третий банк отдает пятьсот тридцать одну тысячу. Все — деньги ушли», — развел руками адвокат девушки.

Фото: РИА «Новости»

Потянулась за квартирой Но этого мошеннице оказалось мало, захотелось забрать и квартиру тоже. Из-за пресловутой ошибки в фамилии наследодателя Анастасии не было в реестре наследников, поэтому аферистка подделала предварительный договор купли-продажи недвижимости, по которому покойная якобы согласилась продать ей жилье и уже получила за него 2,3 миллиона рублей. К этому моменту квартира уже была признана имуществом без наследника и перешла под контроль властей Оренбурга, поэтому мошенница подала иск к администрации о взыскании суммы за эту квартиру. Но тут у нее не срослось: судебная тяжба затянулась. Тем временем нотариус, который занимался наследственным делом Анастасии, заметил несоответствие фамилий и запросил у банка сведения о счетах умершей с корректными данными.

После служба безопасности одного из банков обнаружила переводы средств умершей на счет мошенницы и заблокировала все деньги, а заодно и ее мобильный банк.

Фото: РИА «Новости»

«Она, конечно, сразу прибежала — буквально топала ногами: „На каком основании вы мне все заблокировали? Это мои деньги, все законно!“ А банк ей отвечает: „Мы действуем по 115-му федеральному закону“», — пояснил адвокат Анастасии. Тогда аферистка подала иск к самому банку, требовала разблокировки и компенсации ущерба. Тут же у нее нашлись липовые справки о том, что из-за заморозки счетов у нее сорвалась медицинская операция в Алма-Ате.

Но при проверке оказалась, что копия маршрутной квитанции, которую она предоставила, была отредактирована: в ней изменили даты перелета и бронирования. В ответ на запрос Baza в авиакомпании пояснили, что таких перелетов в 2023 году вообще не было Эта дама действительно приходила раньше по вопросам возврата, но по этому рейсу никогда не обращалась, пояснили собеседники канала.

Фото: РИА «Новости»

Как юрист «убила» Анастасию Все тот же нотариус, который занимался наследством Анастасии, рекомендовал ей обращаться за профессиональной юридической помощью. Та прислушалась к совету и наняла адвоката. Специалист сразу подал иск о необоснованном обогащении мошенницы и добился возбуждения дела о мошенничестве в особо крупном размере. Но аферистка, естественно, сдаваться не собиралась и начала заваливать юриста пострадавшей, саму девушку и нотариуса фиктивными жалобами, заявляя, что они занимаются «отъемом денег у умерших». А спустя некоторое время решила отправить Анастасию на тот свет. И на несколько месяцев ей это удалось.

Что она сделала? Прислала из Израиля в прокуратуру Оренбурга нотариально заверенное свидетельство о смерти девушки. Также мошенница направила его в МВД под видом то вымышленной сестры, то собственницы квартиры и требовала аннулировать паспорт якобы скончавшейся девушки.

Фото: РИА «Новости»

И смогла добиться своего: паспорт аннулировали, регистрацию сняли, а у Анастасии появился новый статус: покойная. К счастью, относительно быстро эту проблему удалось решить.

«Только после обращения в МВД удалось доказать, что она жива. Паспорт восстановили, регистрацию вернули. Но сам факт того, как это вообще стало возможным, до сих пор звучит как абсурд», — подчеркнул собеседник канала. К этому моменту дело против аферистки уже поступило в суд. Сама она на заседания, естественно, не являлась, а ее адвокат предоставил справку, что она якобы на СВО, куда отправилась в составе добровольческого отряда БАРС-12. При проверке суд выяснил, что в отряде этой дамы нет: она уволилась по собственному желанию. После ее объявили в розыск.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Остановило ли это мошенницу? Нет. Она подала к Анастасии новый иск на пять миллионов рублей под видом бабушки, которая якобы дала в долг ее покойной тетушке. Юрист девушки установил, что эта пенсионерка с 2019 года живет в Израиле и не могла выдать деньги, которые теперь кто-то требует под ее именем. «Все почтовые отправления от ее имени осуществляла сама аферистка, используя личный QR-код в приложении „Почты России“. Однако московский суд, не зная этих деталей, взыскал с Анастасии пять миллионов в пользу „бабушки из Израиля“», — уточнил адвокат. В сентябре этого года он направил в СК и прокуратуру заявление о новом преступлении оренбургской аферистки о мошенничестве и фальсификации доказательств, совершенных уже во время розыска. Пока женщина все еще находится в бегах.