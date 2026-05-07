07 мая 2026 19:05 «Не мог ни с кем враждовать». Друзья — о погибшем в Калуге чемпионе России Дмитрии Исаеве Друзья погибшего в Калуге спортсмена Дмитрия Исаева назвали его добродушным

Убитый в Калуге чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был добрым, жизнерадостным и неконфликтным человеком. Об этом 360.ru рассказали его знакомые после сообщений о гибели спортсмена.

Знакомый Исаева Борис Денисов поделился, что до последнего дня Исаев оставался миролюбивым человеком. «Добродушный, всегда в отличном настроении, зла никому никогда не делал, я не знаю, с кем он мог конфликтовать», — сказал он. Денисов добавил, что накануне разговаривал с другом по телефону. Спортсмен собирался продлить справку на вождение и оружие, продолжал тренировки и работал в обычном режиме. Коллега Наталья Липкина тоже тепло отозвалась о нем.

Мы с Дмитрием общались только в зале, и могу сказать, что он был жизнерадостным, целеустремленным, уважительным спортсменом.

Ее слова подтвердила и подруга Ирина Мин, которая назвала погибшего отзывчивым и добрым человеком, увлеченным спортом. В своих соцсетях Исаев активно рассказывал о спортивной жизни, публиковал кадры с тренировок и соревнований и делился рабочими моментами. По записям видно, что он сохранял позитивный настрой, много времени отдавал спорту и старался приучать близких к правильному и осознанному подходу к тренировкам. «Одна из неотъемлемых частей тренировочного процесса — это восстановление!» — комментировал он фото с отдыха в бане.

Фото: страница Дмитрия Исаева в «Вконтакте»

Что известно о гибели Дмитрия Исаева По версии следствия, в ночь на 7 мая на улице Болотникова в Калуге между двумя местными жителями произошел конфликт. Следователи сообщили, что 41-летний мужчина выстрелил не менее двух раз в 35-летнего знакомого. Пострадавший позже умер в больнице. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что оперативники установили личность подозреваемого и передали ориентировку в соседние регионы. Автомобиль заметили в Брянской области, однако водитель не остановился, бросил машину и попытался скрыться в лесополосе. Там его оперативно задержали. В МВД добавили, что у мужчины заметили признаки опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. «Задержанный доставлен полицейскими в следственные органы города Калуги, которыми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Оружие изъято, автомобиль помещен на специализированную стоянку», — написала Волк.