Новая экспертиза через 20 лет. В Свердловской области раскрыли давнее убийство подростка

В Свердловской области троих мужчин обвинили в убийстве подростка, совершенном 20 лет назад. Ребенка избили ради забавы и задушили шнурком, который впоследствии и помог найти злоумышленников.

Задушили шнурком без повода после салюта

Как отметили в пресс-службе СК, раскрыть преступление смогли с помощью генетической экспертизы. Мужчинам предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

«По версии следствия, вечером 26 августа 2006 года обвиняемые, которым тогда было по 17 лет, у одного из домов по улице Энгельса в городе Верхней Салде встретили 15-летнего подростка. Юноша возвращался домой после праздничного салюта, посвященного Дню города», — заявили в ведомстве.

Злоумышленники окликнули его, после чего безо всякого повода набросились с кулаками. Затем, используя шнурок от ключа, висевшего у жертвы на шее, стали душить подростка, потом нанесли несколько ножевых ранений перочинным ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте.