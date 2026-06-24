Новая экспертиза через 20 лет. В Свердловской области раскрыли давнее убийство подростка
СК: следователи в Свердловской области раскрыли убийство подростка спустя 20 лет
В Свердловской области троих мужчин обвинили в убийстве подростка, совершенном 20 лет назад. Ребенка избили ради забавы и задушили шнурком, который впоследствии и помог найти злоумышленников.
Задушили шнурком без повода после салюта
Как отметили в пресс-службе СК, раскрыть преступление смогли с помощью генетической экспертизы. Мужчинам предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.
«По версии следствия, вечером 26 августа 2006 года обвиняемые, которым тогда было по 17 лет, у одного из домов по улице Энгельса в городе Верхней Салде встретили 15-летнего подростка. Юноша возвращался домой после праздничного салюта, посвященного Дню города», — заявили в ведомстве.
Злоумышленники окликнули его, после чего безо всякого повода набросились с кулаками. Затем, используя шнурок от ключа, висевшего у жертвы на шее, стали душить подростка, потом нанесли несколько ножевых ранений перочинным ножом. От полученных травм жертва скончалась на месте.
Современные технологии раскрыли новые детали
Убийство раскрыли в рамках планомерной работы сотрудников СК и МВД по расследованию преступлений прошлых лет.
«Тщательно проанализировав имеющиеся материалы, следователи и криминалисты пришли к выводу, что по ряду вещественных доказательств необходимо назначить дополнительные судебные экспертизы с учетом современных возможностей», — заявили в СК.
В итоге снова исследовали шнурок, изъятый на месте ЧП в 2006 году. Молекулярно-генетическая экспертиза выявила на нем следы ДНК как жертвы, так и неопознанных на тот момент лиц.
Сознался во всем спустя 20 лет
Полученные данные сопоставили с профилями в базе федеральной генетической информации и один из генотипов совпал с местным жителем, который имел судимость, а на момент убийства проживал недалеко.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить его новое место жительство — он проживал в Краснодарском крае, откуда по поручению следователя предполагаемый злоумышленник был доставлен в Свердловскую область для проведения дальнейших следственных действий», — объяснили в СК.
На допросе мужчина сознался в содеянном и детально описал обстоятельства расправы. Позже удалось установить и остальных участников преступления. Один из них по-прежнему жил в Верхней Салде, второй отбывал срок за другое преступление. С обоими провели необходимую процессуальную работу, благодаря которой удалось установить причастность к убийству.