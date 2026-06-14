Полиция поймала насильника через 20 лет после преступления

Одного из участников группового изнасилования несовершеннолетней, случившегося 20 лет назад в Черкесске, вычислили по ДНК. Об этом сообщил официальный телеграм-канал МВД России .

В сентябре 2006 года в парке «Зеленый остров» города Черкесска трое мужчин изнасиловали 14-летнюю девочку. По горячим следам найти насильников не удалось, но правоохранители взяли биологические пробы с их генетическим материалом.

Спустя 10 лет следователи сузили круг подозреваемых, и жертва опознала одного из преступников. Его судили и вынесли обвинительный приговор.

Недавно при помощи ДНК-экспертизы удалось установить личность второго подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения, зарегистрированный в Ставрополе. Уголовное дело возобновили, мужчина предстанет перед судом.

Личность третьего соучастника также выяснили, но по имеющимся сведениям, он уже умер.

Ранее двух жителей Москвы осудили за незаконную торговлю оружием.