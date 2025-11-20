Жителя Подмосковья задержали за убийства и изнасилования молодых нянь

Обвинение в убийствах двух девушек, а также в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании предъявили подмосковные следователи жителю Богородского округа. Как сообщила пресс-служба областного СК, жертв он искал в интернете, подбирая няню для ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что по ходатайству следователей суд отправил мужчину под стражу.

По данным следствия, первая девушка из Королева пропала 27 июля, вторая — москвичка — исчезла 27 октября. Заявления об их исчезновении подали мать и сестра. В последний раз обеих девушек в видели в доме обвиняемого.

В больнице Волгоградской области следователи нашли сбежавшую от похитителя. Она рассказала, что мужчина применял к ней насилие и склонял к употреблению наркотиков.

Следователи установили, что обвиняемый приглашал девушек к себе домой работать нянями, после чего они бесследно исчезали. Кроме того, мужчина избивал и насиловал собственную жену, склоняя к употреблению запрещенных веществ.

В минувшую среду, 19 декабря, Одинцовский суд приговорил к 12 годам расправившегося с невестой американца. Пара познакомилась в ресторане, где работала девушка. Роман быстро развивался, и дело шло к свадьбе, но жених оказался достаточно агрессивным и скандальным. В августе прошлого года во время очередного конфликта он забил девушку до смерти в подъезде дома.