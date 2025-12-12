Сегодня 12:33 Не платила налоги годами, но снова будет жертвой? Что грозит Долиной за тайный особняк 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Криминал

Певица Лариса Долина в эфире Первого канала заявила, что едва не лишилась дачи, но оказалось, что у нее два дома. И второго по бумагам не существует, значит, и налоги за него никто не платил. Что может грозить артистке из-за тайного особняка — в материале 360.ru.

Тайная дача Ларисы Долиной На фоне скандальной истории с продажей своей квартиры Долина решила «сохранить честь и достоинство, а также восстановить справедливость» — покупательница жилья Полина Лурье не виновата в том, что певицу якобы обманули мошенники. «Поэтому я приняла единственное решение — вернуть ей деньги за квартиру. Хочу быть честной перед самой собой прежде всего», — заявила Долина.

Она добавила, что собрать столь большую сумму очень тяжело, так как все деньги с продажи квартиры отдала аферистам. Долина пообещала сделать все, чтобы вернуть средства. Одновременно с этим она добавила, что мошенники угрожали не только ей самой, но и всей семье. Певица хотела продать и дом, но четыре потенциальных покупателя отказались давать залог.

Сейчас бы я осталась и без дачи. Лариса Долина

Но оказалось, что у Долиной в закрытом поселке Савино в Подмосковье не один дом, а два. Долина приобрела участок в 2003 году и на нем построила трехэтажный дом площадью 350 квадратных метров. После этого началось строительство второго четырехэтажного коттеджа на 660 «квадратов». В 2011-м певица уже въехала в особняк, но не сдала его в эксплуатацию и 12 лет не оформляла собственность. На кадастровый учет коттедж поставили лишь в августе 2024 года, когда артистка стала жертвой мошенников. Выходит, дом стоял, люди в нем жили, но официально его не существовало и налоги за него не платили.

Что грозит Долиной за неуплату налогов Долина может избежать ответственности за неуплату налогов, заявил юрист Александр Хаминский в комментарии РИА «Новости». «Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность», — отметил он. Для привлечения артистки к ответственности нужно, чтобы она не уплатила в бюджет минимум 2,7 миллиона рублей, гипотетический долг может составить около 250 тысяч рублей.

Таким образом, максимум, что может сделать налоговая, — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года. Александр Хаминский

По данным СМИ, благодаря тому, что Долина не оформила дом, она сэкономила около миллиона рублей налогов. Пока шли разбирательства из-за спорной квартиры, ФНС выставила Лурье счет на оплату налога за спорную квартиру в Хамовниках с июня по декабрь 2024 года. Так как Лурье считается титульным собственником, ей пришлось выплатить свыше 100 тысяч рублей за жилье, в котором живет Долина.