«Вторая схема Долиной»: как не платить налоги за тайный дворец

Shot: Долина 12 лет не платила налог на роскошный дом в Подмосковье

Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги на роскошное имение в Подмосковье. Новую «схему Долиной» раскрыл Telegram-канал Shot .

По данным канала, в бюджет не поступило около одного миллиона рублей.

Долина купила участок в закрытом поселке Славино в 2003 году. Сначала на участке появился трехэтажный особняк на 360 квадратных метров.

«Из него постила фоточки и не скрывала свою дачу от СМИ. А затем началось самое интересное. Долина приступила к расширению усадьбы», — отметили авторы канала.

На участке построили четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратных метров. Стройка закончилась в 2011 году, но Долина не стала оформлять жилье в собственность, поэтому налог на дом не платила.

На кадастровый учет недвижимость певица поставила в августе 2024 года, после того, как ее развели мошенники. За 12 лет Долина сэкономила около одного миллиона рублей.

«Итого у Долиной в копилке уже вторая схемка», — отметили авторы Telegram-канала.

Долина отказалась комментировать ситуацию с квартирой и роскошным загородным особняком.