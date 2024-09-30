«Наносил удары в грудь». Таксист избил в Балашихе пассажирку за замечание о маршруте

Водитель такси во время поездки в Балашихе избил девушку и вышвырнул ее из машины. Пострадавшая рассказала 360.ru, что мужчина неожиданно сорвался на ней из-за фразы о неправильном маршруте.

Потребовал извиниться

По ее словам, водитель устроил словесную перепалку после того, как девушка обратила внимание на незнакомый ей маршрут.

«Таксист свернул не туда. То есть мне оставалось пять минут до дома ехать, а он свернул по дороге, по которой я никогда не ездила домой. Я не знаю, что у него в голове. Я ему указала, что он поехал не туда. А он мне сказал: „Я знаю лучше, я здесь 35 лет живу“», — отметила жительница Балашихи.

После этого мужчина начал кричать на пассажирку, в ответ на что она попросила его замолчать. Таксист остановил автомобиль, не доехав до места назначения, и потребовал извинений. Девушка заявила ему, что извиняться ей не за что, и предложила доехать до указанного адреса, куда осталось пять минут езды.

«Я ему сказала: „Давайте поедем, пожалуйста“. То есть я разговаривала корректно с ним. После чего он мне сказал: „Выходи из салона“. Все уже на крике, в грубой форме», — объяснила она.

Водитель отказался продолжать поездку и выкинул чемодан пассажирки из багажника. После этого он набросился на девушку с кулаками.

«Затем открыл дверь на заднее сиденье и начал меня отстегивать. Я ему кричала: „Что вы делаете, уберите от меня свои руки“. <…> Он набросился на меня в салоне, лег на меня, держал правую руку и наносил удары в грудь», — добавила она.

Личность нападавшего установили

Она отметила, что после избиения таксист вытащил ее за ноги из машины, в результате чего она ударилась спиной об асфальт. Пострадавшая рассказала, что у нее кружится голова и темнеет в глазах. Также девушке тяжело дышать из-за сильной боли в грудной клетке.

«Чувствую я себя очень плохо. У меня, предварительно, сильнейший ушиб грудной клетки. Собственно туда, куда приходился удар основной. То есть он меня четыре раза ударил в грудь. Больше даже четырех раз», — заключила она.

В отношении таксиста Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего, а также найдет водителя такси.

Источник 360.ru сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался Фаталы Г. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».