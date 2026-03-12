Сегодня 21:54 Найденную в подъезде девочку в Петрозаводске изъяли. Мать рассказала о диагнозе Мать 8-летней девочки из подъезда в Петрозаводске заявила, что не била ее 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

В подъезде дома в Петрозаводске нашли восьмилетнюю девочку со следами побоев. Ее поместили в центр помощи, Следком возбудил уголовное дело. Мать, обвиняемая в издевательствах, сообщила 360.ru, что дочь могла получить травмы во время приступа психоза.

Избитую девочку нашли в подъезде дома на Древлянке В полицию утром 9 марта обратились соседи семьи по дому в микрорайоне Древлянка. Девочка находилась в подъезде, на ее теле нашли следы побоев. Пресс-служба МВД России по Республике Карелия сообщила, что ребенка госпитализировали. «По предварительной информации полиции, телесные повреждения ребенку причинила 46-летняя мать. <…> Также известно, что семья состоит на учете в полиции, как неблагополучная», — рассказали правоохранители.

Фото: РИА «Новости»

Следователи начали проверку по статье о побоях. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Версия матери избитой девочки «Она не в синяках, я сегодня была у нее — нет у нее ничего. <…> Меня бы не допустили к ней. <…> Прекрасно ребенок себя чувствует. Побежала, меня обняла, мы посидели, поболтали, телефон отнесла. Папа был вчера», — рассказала 360.ru мать девочки. По ее словам, дочь проходила лечение у психиатра. Девочка принимала известный ноотропный препарат с анксиолитической активностью, но он вызвал эпилептические эффекты, поэтому пришлось изменить схему лечения.

Сегодня ходила к психиатру, она справку выдала, рецепт еще выписала, потому что ей надо было. Закончились таблетки, надо было их пить каждый день в течение трех месяцев. Мать ребенка

У девочки случаются неконтролируемые приступы истерики. Один из них произошел в поликлинике на глазах невролога, другой — в магазине. Мать вызывала скорую помощь, обсуждалась госпитализация на обследование. Она уверена, что психиатрический диагноз передался дочери по наследству. Бабушка по линии отца полжизни провела на учете в местной лечебнице, а теперь находится в казанском стационаре.

Фото: РИА «Новости»

«Она убежала, мы ее держали. <…> Ноги держала, а дед держал ей руки. <…> Когда у нее такая истерика, она начинает драться. У меня у самой были синяки <…> [В Следкоме] попросили справки и видео, девушка-следователь мне звонила», — объяснила мать. Куда отправили изъятого из семьи ребенка Из больницы ребенка перевели в центр помощи «Надежда». Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил изданию «Республика», что в таких случаях сначала проводится проверка, затем принимается решение о судьбе ребенка.

«Если нет среднего и тяжкого вреда здоровью, тогда ребенка помещают в социальное учреждение или передают родственникам, чтобы оградить от неадекватного родителя и снять это напряжение и страх. Насильно везти ребенка к родителям никто не будет», — сказал он. С девочкой поработают психологи. Родителей, по словам Сараева, тоже могут направить на психолого-психиатрическую экспертизу.