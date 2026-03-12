Найденную в подъезде девочку в Петрозаводске изъяли. Мать рассказала о диагнозе
Мать 8-летней девочки из подъезда в Петрозаводске заявила, что не била ее
В подъезде дома в Петрозаводске нашли восьмилетнюю девочку со следами побоев. Ее поместили в центр помощи, Следком возбудил уголовное дело. Мать, обвиняемая в издевательствах, сообщила 360.ru, что дочь могла получить травмы во время приступа психоза.
Избитую девочку нашли в подъезде дома на Древлянке
В полицию утром 9 марта обратились соседи семьи по дому в микрорайоне Древлянка. Девочка находилась в подъезде, на ее теле нашли следы побоев. Пресс-служба МВД России по Республике Карелия сообщила, что ребенка госпитализировали.
«По предварительной информации полиции, телесные повреждения ребенку причинила 46-летняя мать. <…> Также известно, что семья состоит на учете в полиции, как неблагополучная», — рассказали правоохранители.
Следователи начали проверку по статье о побоях. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Версия матери избитой девочки
«Она не в синяках, я сегодня была у нее — нет у нее ничего. <…> Меня бы не допустили к ней. <…> Прекрасно ребенок себя чувствует. Побежала, меня обняла, мы посидели, поболтали, телефон отнесла. Папа был вчера», — рассказала 360.ru мать девочки.
По ее словам, дочь проходила лечение у психиатра. Девочка принимала известный ноотропный препарат с анксиолитической активностью, но он вызвал эпилептические эффекты, поэтому пришлось изменить схему лечения.
Сегодня ходила к психиатру, она справку выдала, рецепт еще выписала, потому что ей надо было. Закончились таблетки, надо было их пить каждый день в течение трех месяцев.
Мать ребенка
У девочки случаются неконтролируемые приступы истерики. Один из них произошел в поликлинике на глазах невролога, другой — в магазине. Мать вызывала скорую помощь, обсуждалась госпитализация на обследование.
Она уверена, что психиатрический диагноз передался дочери по наследству. Бабушка по линии отца полжизни провела на учете в местной лечебнице, а теперь находится в казанском стационаре.
«Она убежала, мы ее держали. <…> Ноги держала, а дед держал ей руки. <…> Когда у нее такая истерика, она начинает драться. У меня у самой были синяки <…> [В Следкоме] попросили справки и видео, девушка-следователь мне звонила», — объяснила мать.
Куда отправили изъятого из семьи ребенка
Из больницы ребенка перевели в центр помощи «Надежда». Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил изданию «Республика», что в таких случаях сначала проводится проверка, затем принимается решение о судьбе ребенка.
«Если нет среднего и тяжкого вреда здоровью, тогда ребенка помещают в социальное учреждение или передают родственникам, чтобы оградить от неадекватного родителя и снять это напряжение и страх. Насильно везти ребенка к родителям никто не будет», — сказал он.
С девочкой поработают психологи. Родителей, по словам Сараева, тоже могут направить на психолого-психиатрическую экспертизу.