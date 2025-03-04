Сегодня 20:23 На «Пусть говорят» раскрыли подробности пыток на Урале. Борисов пришел в ужас от видео 0 0 0 Криминал

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Видео издевательств над похищенными студентками на мойке в Каменске-Уральском поразило ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Новый выпуск шоу посвятили громкой истории о банде парней, измывавшихся над своими пленницами. «Какими мразями надо быть, чтобы так себя вести», — поразился журналист.

В студию передачи пригласили мать одной из пострадавших студенток и юриста Юлию Майорову, которая представляет интересы семьи девушки. Местное издание E1.RU ранее публиковало рассказ адвоката, получившей данные о том, что пострадавших на той самой мойке может быть гораздо больше, и причина кроется в процветающем бизнесе на дропперах.

Также участниками шоу стали приятели молодых людей, арестованных после пыток студенток. Один из них — по имени Михаил (имя изменено, — прим. ред.) — вез подруг на мойку, а после снимал все происходящее на телефон. В дальнейшем эти кадры оказались в распоряжении полиции. По делу он проходит в качестве свидетеля.

«Мы перед программой набрались сил и посмотрели это видео целиком. Я должен сказать: ты не свидетель, а участник. На кадрах видно, что ты участвуешь», — обратился к нему Борисов.

Фото: скриншот видео/ «Пусть говорят», Первый канал

Тот в ответ начал пенять на то, что сам лично девушек не похищал, просто вел машину. Кроме того, по его словам, те сами сели в салон. «Добровольно». А потом их просто катали по городу. Также парень заявил, что в студии просто не знают всей предыстории скандала, а суть ее в том, что молодого человека по имени Денис (имя изменено — прим. ред.), который, предположительно, организовал все это, задели слова одной из девушек. Мол, она оскорбила его умерших родителей, сказала: «Кто тебя воспитывал?». А его мать умерла несколько лет назад. Вместе с тем Михаилу все-таки хватило совести признать, что друзья «перегнули палку», и ему вообще было на все это тяжко смотреть и хотелось уйти. У присутствующей тут же матери пострадавшей девушки Михаил даже попытался выпросить прощения, но та ответила, что все его извинения примет лишь тогда, когда он будет говорить правду на суде. Еще один участник издевательств на мойке вел себя гораздо агрессивнее Михаила, ругался матом и разбрасывался угрозами. «Смотри, чтобы ты не села», — заявил он матери студентки.

Фото: скриншот видео/ «Пусть говорят», Первый канал

Появилась перед зрителями и бабушка Дениса. Пенсионерка плакала и говорила, что сейчас ее внуков поливают грязью, а на самом деле всего того, о чем все говорят, на мойке не было.

Вы своих вырастите идеальными, а потом судите других. Хоть как ругайте, пацаны они и есть пацаны. бабушка участника издевательств над студентками

Другие защитники Дениса уверяли, что все, что произошло в начале января, — единичный случай. Но какого же было удивление зрителей, когда в студию вывели еще одну пострадавшую. В Москву она приехала тайно, вместе с мамой, а лицо скрывала под маской. По словам девушки, ее вместе с молодым человеком точно так же пытали на этой мойке за месяц до того, как там пострадали студентки. А причиной оказалось дропперство. Таким образом, данные Юлии Майоровой, подтвердились.

Фото: скриншот видео/ «Пусть говорят», Первый канал

Жертва в маске пояснила, что по просьбе Дениса оформила банковскую карту, но потом ее молодой человек убедил ее снять с нее крупную сумму. За это быстро последовала расплата.

Нас нашли ночью 3 декабря <…> сначала избили, потом вывезли на мойку. Там сначала заставили смотреть, как моего парня избивают. Били дубинками, кулаками. Я на это все смотрела. Потом били меня, палкой, куда попадали новая жертва издевательств на мойке

Пережив все это, пострадавшая испугалась сразу идти в полицию. Ее мать объяснила такой страх постоянными запугиваниями. Угрозы поступали и ей самой. Злоумышленники писали о том, что знают, что у нее есть и младшие дети. После этого молодые люди признались в том, что их жертва действительно сняла с карты средства, которые кинули на счет с продажи металла.

Однако главный ответ на вопрос, кто покрывает банду парней, остался без ответа. По словам Юлии Майоровой, этот мужчина передвигается по городу на своем полностью тонированном автомобиле, никто его не останавливает и не трогает.

Фото: скриншот видео/ «Пусть говорят», Первый канал

Девушка в маске при этом заметила, что во время расправы на мойке был взрослый человек, лет 35. А звали его дядя Саша. E1.RU на фоне этой информации обратило внимание, что хозяина одного из городских пунктов металлоприемки зовут Александром. Более того, он является нынешним владельцем (арендатором) мойки, где избивали людей. «После случая с девушками эта точка сменила владельца и название, но бывший владелец мойки Максим, по данным наших источников, — это друг Александра», — уточнили журналисты.

Сейчас одного из героев шоу, матерившего в студии, задержали. По решению суда парня отправили в СИЗО. А пожелавшая сохранить анонимность жертва издевательств после съемок все-таки обратилась к правоохранителям. По факту пыток на мойке возбудили еще одно дело.