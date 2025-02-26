На автомойке в Каменске-Уральском пытали дропперов. Счет жертв может идти на десятки
История о похищении и пытках нескольких девушек на автомойке в Каменске-Уральском поразила без преувеличения весь Рунет. По изначальной версии, компания молодых людей решила так «наказать» студенток за отказ общаться. Однако теперь речь идет о том, что дело было вовсе не в личных обидах, а пострадавших на этой злополучной мойке может быть гораздо больше.
Это не единичный шокирующий случай
После издевательств над девушками СК возбудил дело по трем статьям: «Хулиганство», «Принуждение к действиям сексуального характера» и «Похищение». Троих мучителей отправили в СИЗО, в том числе 21-летнего молодого человека, который руководил этими пытками.
Изначально причиной случившегося называли личные счеты: одна из девушек отшила по телефону парня, который настойчиво добивался внимания ее подруги.
Однако юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова, представляющая интересы одной из пострадавших, в беседе с местным издание E1.RU рассказала, что в действительности Дениса (имя изменено. — прим. ред.) на самом интересовал большой долг. И он требовал его вернуть.
«Когда я только подключилась к этой истории, то думала, что это единичный шокирующий случай: шпана почувствовала себя хозяевами города и учинила такое. Но после огласки мне стали звонить и писать в личные сообщения жители города», — пояснила она.
По словам юриста, теперь ей известно, что эта компания занималась махинациями с банковскими картами. По крайней мере, такой информацией с ней поделились несколько человек, которые, по их словам, в курсе происходящего.
Выглядели махинации следующим образом: парни, среди которых был в том числе и этот Денис, предлагали возможность подзаработать легким путем — стать дроппером, то есть оформить банковскую карту на свое имя, а потом передать ее им.
Подобный криминальный бизнес, к слову, сейчас крайне распространен: такие левые карты используют для переводов самых разных сумм, чтобы потом снимать их со стороннего счета. И конечно, речь идет не о честно заработанных деньгах.
Часто в такие схемы втягивают подростков. Их легче убедить в том, что передача своей банковской карты не представляет собой ничего криминального. Они верят, клюют на легкие деньги. Хотя в действительности за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.
Интересно
Компания, в которой крутился Денис, предлагала следующие условия: сначала надо было встретиться с человеком, который должен был передать сим-карту (другим вариантом было оформить новую самостоятельно). Затем с ней надо было поехать в банк и оформить моментальную карту на новый номер.
После этого карта вместе с онлайн-кабинетом находилась уже в пользовании этих молодых людей. И через нее прогоняли буквально миллионы, уточнила Майрова, ссылаясь на свои источники.
Они же рассказали ей, что Денис и его приятели на самом деле были пешками в этой системе и отвечали за то, чтобы карать тех дропперов, которые снимали деньги с оформленных на себя карт.
Провинившиеся оказывались на мойке. Там над ними издевались, а видео записывали, чтобы потом кошмарить других «сотрудников».
Один из собеседников юриста подчеркнул, что потерпевших от рук этих молодых людей сейчас не десятки, а даже сотни. Но доказательств этого пока нет.
«На сегодняшний день мне известно о восьми жертвах, над кем издевались на мойке, включая двух девушек, благодаря которым все открылось. Мучили не только виновников, но и их близких», — уточнила Майорова.
Также она уточнила, что ее подзащитная не оформляла никаких карт и это очень легко проверить. Просто так вышло, что девушка «попала в этот, грубо говоря, замес, не понимая, с кем связывается».
«И вот так случайно разворошила осиное гнездо — именно она одна из всех подруг решилась на огласку», — добавила собеседница E1.RU.
Близкие второй пострадавшей студентки информацию о том, что ее могли вывезти на мойку из-за долга, назвали фантазией. Вместе с тем Майорова настроена решительно.
При условии что данные о дропперстве подтвердятся, в деле может появиться новая статья — о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, отметила специалист.
Если людям гарантируют безопасность, то, возможно, они пойдут в правоохранительные органы. Расскажут все, что знают. И кошмар, который творится у нас в городе, прекратится. Надо спасать детей и молодежь.
Юлия Майорова
В региональном СКР изданию заявили, что сейчас вся поступившая информация находится в работе: данные уточняют и проверяют.
Это обычный алгоритм: так происходит с любыми сообщениями о возможных противоправных деяниях, заключили в ведомстве.