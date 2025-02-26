Сегодня 19:34 На автомойке в Каменске-Уральском пытали дропперов. Счет жертв может идти на десятки 0 0 0 Криминал

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История о похищении и пытках нескольких девушек на автомойке в Каменске-Уральском поразила без преувеличения весь Рунет. По изначальной версии, компания молодых людей решила так «наказать» студенток за отказ общаться. Однако теперь речь идет о том, что дело было вовсе не в личных обидах, а пострадавших на этой злополучной мойке может быть гораздо больше.

Это не единичный шокирующий случай После издевательств над девушками СК возбудил дело по трем статьям: «Хулиганство», «Принуждение к действиям сексуального характера» и «Похищение». Троих мучителей отправили в СИЗО, в том числе 21-летнего молодого человека, который руководил этими пытками. Изначально причиной случившегося называли личные счеты: одна из девушек отшила по телефону парня, который настойчиво добивался внимания ее подруги.

Однако юрист из Каменска-Уральского Юлия Майорова, представляющая интересы одной из пострадавших, в беседе с местным издание E1.RU рассказала, что в действительности Дениса (имя изменено. — прим. ред.) на самом интересовал большой долг. И он требовал его вернуть.

Фото: Медиасток.рф

«Когда я только подключилась к этой истории, то думала, что это единичный шокирующий случай: шпана почувствовала себя хозяевами города и учинила такое. Но после огласки мне стали звонить и писать в личные сообщения жители города», — пояснила она. По словам юриста, теперь ей известно, что эта компания занималась махинациями с банковскими картами. По крайней мере, такой информацией с ней поделились несколько человек, которые, по их словам, в курсе происходящего. Выглядели махинации следующим образом: парни, среди которых был в том числе и этот Денис, предлагали возможность подзаработать легким путем — стать дроппером, то есть оформить банковскую карту на свое имя, а потом передать ее им.

Фото: РИА «Новости»

Подобный криминальный бизнес, к слову, сейчас крайне распространен: такие левые карты используют для переводов самых разных сумм, чтобы потом снимать их со стороннего счета. И конечно, речь идет не о честно заработанных деньгах.

Часто в такие схемы втягивают подростков. Их легче убедить в том, что передача своей банковской карты не представляет собой ничего криминального. Они верят, клюют на легкие деньги. Хотя в действительности за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Интересно Дропперство могут квалифицировать по нескольким статьям: как мошенничество (статья 159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств (статья 174), неправомерный оборот средств платежей (статья 187), а также как организация преступного сообщества (статья 210). Самое строгое наказание за дропперство — лишение свободы сроком до семи лет с выплатой штрафа на сумму до одного миллиона рублей. Дропперство могут квалифицировать по нескольким статьям: как мошенничество (статья 159 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств (статья 174), неправомерный оборот средств платежей (статья 187), а также как организация преступного сообщества (статья 210). Самое строгое наказание за дропперство — лишение свободы сроком до семи лет с выплатой штрафа на сумму до одного миллиона рублей.

Компания, в которой крутился Денис, предлагала следующие условия: сначала надо было встретиться с человеком, который должен был передать сим-карту (другим вариантом было оформить новую самостоятельно). Затем с ней надо было поехать в банк и оформить моментальную карту на новый номер.

Фото: РИА «Новости»

После этого карта вместе с онлайн-кабинетом находилась уже в пользовании этих молодых людей. И через нее прогоняли буквально миллионы, уточнила Майрова, ссылаясь на свои источники. Они же рассказали ей, что Денис и его приятели на самом деле были пешками в этой системе и отвечали за то, чтобы карать тех дропперов, которые снимали деньги с оформленных на себя карт. Провинившиеся оказывались на мойке. Там над ними издевались, а видео записывали, чтобы потом кошмарить других «сотрудников».

Один из собеседников юриста подчеркнул, что потерпевших от рук этих молодых людей сейчас не десятки, а даже сотни. Но доказательств этого пока нет.

Фото: РИА «Новости»

«На сегодняшний день мне известно о восьми жертвах, над кем издевались на мойке, включая двух девушек, благодаря которым все открылось. Мучили не только виновников, но и их близких», — уточнила Майорова. Также она уточнила, что ее подзащитная не оформляла никаких карт и это очень легко проверить. Просто так вышло, что девушка «попала в этот, грубо говоря, замес, не понимая, с кем связывается». «И вот так случайно разворошила осиное гнездо — именно она одна из всех подруг решилась на огласку», — добавила собеседница E1.RU.

Близкие второй пострадавшей студентки информацию о том, что ее могли вывезти на мойку из-за долга, назвали фантазией. Вместе с тем Майорова настроена решительно.

Фото: Медиасток.рф

При условии что данные о дропперстве подтвердятся, в деле может появиться новая статья — о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, отметила специалист.

Если людям гарантируют безопасность, то, возможно, они пойдут в правоохранительные органы. Расскажут все, что знают. И кошмар, который творится у нас в городе, прекратится. Надо спасать детей и молодежь. Юлия Майорова

В региональном СКР изданию заявили, что сейчас вся поступившая информация находится в работе: данные уточняют и проверяют. Это обычный алгоритм: так происходит с любыми сообщениями о возможных противоправных деяниях, заключили в ведомстве.