01 августа 2026 01:12 На чемодан с телом вывела собака. Что известно об убийстве россиянки в Сербии Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press / www.globallookpress.com Криминал

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Жительницу Санкт-Петербурга, пропавшую в Белграде по пути в ночной клуб, нашли мертвой. Ее тело спрятали в чемодан и бросили на берегу канала. Полиция схватила пытавшегося сбежать за границу подозреваемого. 360.ru восстановил хронологию произошедшего.

Поиски пропавшей в Сербии россиянки Людмила Туркова работала барменом и боди-арт-моделью. Она приехала в Сербию на две недели, остановилась в апартаментах и пропала на следующий же день, 25 июля. Девушка планировала отдохнуть с школьными подругами, которые жили в Белграде.

Фото: Robert B. Fishman/dpa / www.globallookpress.com

«Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23:20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», — рассказала мать петербурженки. Подругам россиянка сообщила, что пошла в ночной клуб в муниципалитете Палилула, а затем перестала брать трубку. Девушки не знали, где она находится, и забили тревогу.

Они обратились в полицию Сербии, мать — к правоохранителям в России. К делу подключилось посольство России в Сербии. Чемодан с телом россиянки в Белграде нашел служебный пес Поиски длились несколько дней. Очевидцы утверждали, что россиянка могла находиться на заброшенном складе рядом с ночным клубом. В интернете всплыли записи камеры видеонаблюдения, на которых россиянка шла с неким мужчиной. На следующий день этого же мужчину сняли вышедшим из здания с чемоданом. Полиция остановила его в аэропорту имени Николы Теслы перед вылетом из страны.

После задержания <…> на место была вызвана полицейская бригада, и служебный пес обнаружил в канале Визель чемодан с телом гражданки России. <…> Если бы не этот пес, поиски тела заняли бы часы, а может быть, даже дни. Ивица Дачич Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии

Тело направили в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти. Мужчину увезли на допрос. Он пробудет под стражей 48 часов — до возбуждения уголовного дела. Задержание гражданина Турции в аэропорту Подозреваемый — 2001 года рождения, он имеет гражданство Турции. При каких обстоятельствах мужчина познакомился с 28-летней россиянкой, неизвестно, но на последних кадрах они шли, держась на руки, и девушка улыбалась.

Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com