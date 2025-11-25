Сегодня 17:20 На Алтае лжецелитель выдал себя за врача. Пациенты ему поверили, а он искалечил людей После посещения лжецелителя на Алтае пенсионерка заработала инфицированные раны 0 0 0 Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Алтайском крае арестовали лжецелителя, который колесил по всей стране со своими практиками и калечил людей. Одна из его пациенток попала в больницу с инфицированными ранами. Подробности — в материале 360.ru.

Горе-лекарь называл себя доктором восточной медицины и даже вел авторское обучение — вероятно, готовил таких же специалистов, как он сам. Доверчивых людей привлекал с помощью рекламы в соцсетях и приглашал в свои центры здоровья, которые открывал в разных городах России. Лжецелитель предлагал «диагностику» по глазам и обещал вылечить все болезни.

Женщину залечил до инфекции

Одна из жительниц Алтайского края, пенсионерка Галина, поверила в чудо и пошла к лекарю. У нее была серьезная проблема с двигательной функцией рук. Но вместо облегчения получила инфицированные раны на спине. В беседе с 360.ru она рассказала, что о медике узнала от сестры. По словам женщины, процедура оказалась очень болезненной. Мужчина без предупреждения всадил ей в плечо огромную иглу. «Я как закричу: „Ой-ой-ой“. Шок был. Он сразу вытащил, говорит, ложитесь на живот», — рассказала пострадавшая. Затем целитель начал ставить пенсионерке банки, делать иглоукалывание и пускать кровь. «У меня кишки, казалось, прицепятся к этим банкам. <…> Боль была ужасная, я ничего не могла сообразить», — призналась Галина.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

За чудо-лечение пожилая женщина отдала 11 тысяч рублей. Целитель заверял, что через два дня Галина будет бегать. Действительно, после сеанса пенсионерка могла поднять руку, но, как она думает, это были последствия испуга от такого агрессивного лечения.

Да если б я на костылях к нему пришла, после гестаповских методов выскочила без них и упала за дверью. <…> Когда домой пришла, сыну сказала, он говорит: «Мам, ты что делаешь? Хорошо, что он тебе не гепатит не занес». У них даже мыть банки нечем. Галина пострадавшая

Дома женщина пыталась отлежаться, но спина продолжала болеть. Тогда она пошла в травмпункт, где ей предложили сделать укол от столбняка и направили в больницу. Галина отметила, что медики, которые ее видели, не могли сдержать эмоций: их шокировало состояние пенсионерки. У женщины диагностировали ревматическую полимиалгию.

Не лечение, а мучение: что говорят пострадавшие от лжецелителя на Алтае Еще одной жертвой целителя и его помощников стала местный блогер Олеся Дикарева. Ее избили, когда женщина пыталась узнать, есть ли у практика медицинское образование. В беседе с 360.ru она рассказала, что за помощью к ней как раз обратилась Галина. «Изначально была проблема в том, что она в поликлинику не может попасть из-за отсутствия талонов. Когда она поняла, что не может найти решение у наших врачей, поверила этому доктору. Его очень активно рекламировали», — пояснила Олеся. Ей обещали помочь за один сеанс. Несмотря на скромную пенсию в 20 тысяч рублей, пенсионерка отдала лекарю 11 тысяч. Для пожилой женщины сумма огромная, и она надеялась, что станет хотя бы немного легче, а в итоге получила загноившиеся раны.

Было обращение мужчины, который также жаловался на лекаря. Ему предлагали за один сеанс вылечить грыжу за 11 тысяч. Засомневался, и ему предложили сделать диагностику по глазам. Сказали, что после этого исцелят весь организм и уберут грыжу. Олеся Дикарева

Галина написала заявление и обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала полицейским, что лжецелитель собирается проводить какой-то семинар, и неплохо было бы все проверить. Но, по словам блогера, особой реакции не было. Тогда женщины решили съездить к доктору самостоятельно. Кроме того, им нужно было получить чек, подтверждающий, что пенсионерка была на приеме. «Нас сразу встретили агрессивно, хотя мы были вежливы. Мы попросили ответить на вопросы, которые нас интересуют: имеет ли доктор лицензию, аккредитацию, высшее медицинское образование, соответственно, допуски к тем процедурам, которые он проводит», — сказала Дикарева.

Начались препирательства, и на защиту доктора бросились две женщины. Они заперли Дикареву в кабинете.

В кабинете осталась я одна, поскольку осуществляла видеосъемку. Видимо, для них я была основной целью, чтобы этот материал никуда не попал. Когда дверь закрыли, одна из помощниц лекаря резко нанесла мне удар, потом еще несколько — по лицу. Пытались у меня отобрать телефон. Олеся Дикарева

По словам блогера, в течение часа ее держали запертой в помещении, а потом освободили полицейские. «К сожалению, к той женщине, которая нанесла побои, до сих пор никакие меры не приняты, она находится на свободе, угрожает и мне, и Галине», — добавила Олеся. В прокуратуре Алтайского края подтвердили, что в Рубцовске задержали лжемедика, который «лечил» более 50 человек. Им оказался 48-летний житель Свердловской области. Мужчина без медицинского образования и разрешительных документов, выдававший себя за врача, арендовал нежилое помещение. Там он принимал горожан и проводил инвазивные процедуры. Его помощницей была местная жительница. Суд отправил целителя под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору».