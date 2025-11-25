Лжеврача без образования задержали в Рубцовске

В Рубцовске поймали лжеврача, который без медицинского образования «лечил» более 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В ноябре 2025-го в рубцовскую полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей оказали медицинские услуги, которые угрожали ее жизни и здоровью.

«Женщина пояснила, что, увидев рекламу о чудодейственных способностях целителя, приезжающего в Рубцовск, решила обратиться к нему за помощью для улучшения состояния своего здоровья. Однако после прохождения всех процедур ей пришлось обратиться в одну из городских больниц в связи с полученными множественными инфицированными ранами спины», — отметили в ведомстве.

При проверке выяснилось, что выдававший себя за врача мужчина без медицинского образования и разрешительных документов арендовал нежилое помещение. Там он начал принимать горожан и оказывать им инвазивные услуги. Его помощницей была местная жительница.

За время пребывания в городе он оказал услуги более чем 50 клиентам и получил за это деньги. Против лжеврача возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемого задержали. По ходатайству следствия суд отправил его под домашний арест.

Полицейские ищут всех пострадавших от услуг мужчин. Прокуратура Алтайского края следит за ходом и результатами расследования.

Год назад в Липецке задержали банду лжеврачей из Ростовской области, которые успели обмануть местных жителей на восемь миллионов рублей. Подозреваемые использовали проверенную схему: они открыли медицинский центр и приглашали всех желающих пройти бесплатную диагностику, а затем, с помощью поддельного оборудования, находили у них несуществующие болезни и настойчиво предлагали дорогостоящее лечение.