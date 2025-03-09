«Мы ее не любим!» Отец убийцы самарского экс-мэра рассказал о мотивах дочери

Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи оставляет много вопросов. В кровавой расправе над родственниками созналась их внучка. Журналистам удалось пообщаться с бывшим мужем матери предполагаемой преступницы Сергеем Логиновым.

Отношения отца с семьей жены

В 90-е Логинов был известен в преступных кругах по кличке Лорд, но мужчина не признает себя криминальным авторитетом. По его словам, это лишь особенность того времени, когда не было возможности заработать на жизнь, кроме как выйти на улицы. Тогда он сошелся с дочерью Тархова Людмилой.

Сергей признался, что никогда не был человеком, которому могли бы указывать, что ему делать. Такая особенность могла стать причиной разлада с семьей Тарховых.

«С Виктором Александровичем мы практически не общались напрямую. Он приходил домой, поднимал руку в знак приветствия и закрывался в своей комнате. Наталья Ивановна же для меня осталась золотым человеком, именно на ней было все», — рассказал он kp.ru.

Отношения стали более напряженными после рождения дочери. Виктор и Наталья заставляли Сергея работать, хотя тот стремился быть руководителем, а не подчиненным. Позже пара распалась, а Сергея буквально вычеркнули из жизни его собственной дочери.