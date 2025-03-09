«Мы ее не любим!» Отец убийцы самарского экс-мэра рассказал о мотивах дочери
Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи оставляет много вопросов. В кровавой расправе над родственниками созналась их внучка. Журналистам удалось пообщаться с бывшим мужем матери предполагаемой преступницы Сергеем Логиновым.
Отношения отца с семьей жены
В 90-е Логинов был известен в преступных кругах по кличке Лорд, но мужчина не признает себя криминальным авторитетом. По его словам, это лишь особенность того времени, когда не было возможности заработать на жизнь, кроме как выйти на улицы. Тогда он сошелся с дочерью Тархова Людмилой.
Сергей признался, что никогда не был человеком, которому могли бы указывать, что ему делать. Такая особенность могла стать причиной разлада с семьей Тарховых.
«С Виктором Александровичем мы практически не общались напрямую. Он приходил домой, поднимал руку в знак приветствия и закрывался в своей комнате. Наталья Ивановна же для меня осталась золотым человеком, именно на ней было все», — рассказал он kp.ru.
Отношения стали более напряженными после рождения дочери. Виктор и Наталья заставляли Сергея работать, хотя тот стремился быть руководителем, а не подчиненным. Позже пара распалась, а Сергея буквально вычеркнули из жизни его собственной дочери.
В семье все было не очень гладко
Несколько лет назад Логинов узнал, что его дочь сама стала мамой. Мужчина решил поближе познакомиться со своим чадом и внуком. На одну из таких встреч пришла бабушка Наталья.
«Мы познакомились, я рассказал ей, кто я такой. Я обратил внимание на отношения между ними и задал вопрос Наталье Ивановне: „А почему вы так не любите свою внучку?“ Бабушка не стесняясь ответила прямо при ней: „Да, мы ее не любим!“» — рассказал Сергей.
Внучка стала кричать на бабушку, и отец понял, что в семье не все гладко. Знакомые также рассказали Логинову, что девушка постоянно ругалась со своей матерью и высказывала открытую неприязнь к дедушке с бабушкой.
Виной тому, что внучка расправилась с родственниками, стали отношения внутри семьи, считает Сергей. Девушку воспитали так, что она могла поднять руку на мать и бабушку.
«Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Так вот, плохое яблоко падает только с гнилой ветки», — заявил Логинов.
В первую очередь он обвинил в случившемся мать девушки, которая с детства подавала пример вседозволенности. Сейчас сама Людмила осуждена за вымогательство, ее единственная дочь — под следствием, а внук — в детдоме.