«Мошенничество неизлечимо». Пашаев мог отмывать деньги через благотворительный фонд

Мошенничество через благотворительные фонды является аморальным, заявил 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал новость о возможной причастности экс-адвоката Эльмана Пашаева к отмыванию денег через собственный благотворительный фонд.

«Вообще это аморально, когда собирают деньги <…>, а потом оказывается, что это все выставлено на магазинные полки. А сколько случаев было зафиксировано, когда на помойки выбрасывали? Находили на помойке гуманитарную помощь, и на это обращали внимание, проводили общественники свое расследование. Правоохранители подключались», — напомнил Нилов.

По его словам, такие истории бьют по благотворительной и общественной деятельности.

Необходимо самое жесткое наказание

Компетентные органы могут контролировать деятельность юрлиц. Некоторые фонды создаются попечительскими советам, где авторитетные люди гарантируют целенаправленное использование денег. Но на этой социально чувствительной теме зарабатывают аферисты, отметил парламентарий.

«Это очень некрасиво, это омерзительно. Самое главное — это бьет вообще по желанию в дальнейшем помогать людям. <…> Поэтому за это должно быть самое жесткое наказание. Законы для этого приняты, уголовные статьи есть, а самое главное — это еще и публично все доносить», — подчеркнул депутат.

Он призвал жертвовать деньги только через проверенные организации.

«Просто отдавать и думать, что вы кому-то помогли — это контрпродуктивно. Это не первый случай и не последний, к сожалению. И не только с СВО связано. <…> Там, где деньги, всегда есть какие-то вопросы, какая-то попытка злоупотребления, всегда какая-то грязь. Поэтому это благое дело, особенно когда пенсионеры копейки с пенсии выделяют на благотворительность, на оказание помощи, а потом узнают с сожалением, что, оказывается, их помощь оказалась на помойке», — заявил Нилов.