«Мошенничество неизлечимо». Пашаев мог отмывать деньги через благотворительный фонд
Депутат Нилов: следствие проверит причастность Пашаева к отмыванию денег
Мошенничество через благотворительные фонды является аморальным, заявил 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал новость о возможной причастности экс-адвоката Эльмана Пашаева к отмыванию денег через собственный благотворительный фонд.
«В рамках расследования уголовного дела, я думаю, эти все вопросы будут проверены компетентными правоохранительными органами», — подчеркнул депутат.
По его словам, такие истории бьют по благотворительной и общественной деятельности.
«Вообще это аморально, когда собирают деньги <…>, а потом оказывается, что это все выставлено на магазинные полки. А сколько случаев было зафиксировано, когда на помойки выбрасывали? Находили на помойке гуманитарную помощь, и на это обращали внимание, проводили общественники свое расследование. Правоохранители подключались», — напомнил Нилов.
Необходимо самое жесткое наказание
Компетентные органы могут контролировать деятельность юрлиц. Некоторые фонды создаются попечительскими советам, где авторитетные люди гарантируют целенаправленное использование денег. Но на этой социально чувствительной теме зарабатывают аферисты, отметил парламентарий.
«Это очень некрасиво, это омерзительно. Самое главное — это бьет вообще по желанию в дальнейшем помогать людям. <…> Поэтому за это должно быть самое жесткое наказание. Законы для этого приняты, уголовные статьи есть, а самое главное — это еще и публично все доносить», — подчеркнул депутат.
Он призвал жертвовать деньги только через проверенные организации.
«Просто отдавать и думать, что вы кому-то помогли — это контрпродуктивно. Это не первый случай и не последний, к сожалению. И не только с СВО связано. <…> Там, где деньги, всегда есть какие-то вопросы, какая-то попытка злоупотребления, всегда какая-то грязь. Поэтому это благое дело, особенно когда пенсионеры копейки с пенсии выделяют на благотворительность, на оказание помощи, а потом узнают с сожалением, что, оказывается, их помощь оказалась на помойке», — заявил Нилов.
Мошенничество неизлечимо
При этом есть много действительно хороших благотворительных фондов, которые качественно выполняют свою работу. Они связаны с СВО, с детьми, инвалидами и детскими домами.
«Я такие организации знаю и участвую в их акциях. Приезжают сюда, в Государственную думу, дети из детских домов регулярно. Это вопросы социализации, вопросы профориентации, вопросы дальнейшего построения своей жизненной карьеры и многое другое», — рассказал депутат.
Он вспомнил слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского о мошенниках.
«Как говорил Владимир Вольфович Жириновский, основатель ЛДПР: „Мошенничество неизлечимо“. Если человек мошенник, то у него это в крови, и даже если он был привлечен к ответственности, у него все равно сохраняются предпосылки для рецидива», — заключил парламентарий.
О возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через благотворительный фонд сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, экс-адвокат продавал военным дроны и проводил оплату как благотворительные взносы, что не облагается налогом.