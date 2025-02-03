03 февраля 2025 16:16 «Откройте, Мосгаз!» Как ловили советского маньяка Владимира Ионесяна 0 0 0 Криминал

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Тридцать один год назад пуля оборвала жизнь Владимира Ионесяна по кличке Мосгаз — одного из первых официально признанных в СССР серийных маньяков. Он нападал на женщин и детей, зверски расправлялся с жертвами с помощью топора. Что толкнуло серийного убийцу на преступления и как его удалось поймать — в материале 360.ru.

Маньяк Мосгаз: первая жертва Незадолго до нового, 1964 года в Москве произошло жестокое убийство ребенка. Семья 12-летнего школьника Кости Соболева только-только переехала в хрущевку — тогда еще новую пятиэтажку на Балтийской улице. Мальчик пропустил школу, чтобы помочь матери с новой мебелью, за которой она отправилась в магазин. Вернувшись домой, женщина увидела тело убитого сына — Костя лежал, забитый топором или большим ножом. Несчастная мать там же на месте тронулась рассудком. Потом удалось выяснить, что из квартиры пропали детский свитер, 60 рублей (средняя месячная зарплата того времени), флакон одеколона «Шипр» и пляжные очки.

Фото: РИА «Новости»

Следователи расспросили всех жильцов и выяснили: в день убийства по квартирам ходил какой-то мужчина. Он представлялся сотрудником Мосгаза, но, как показала проверка, не имел к газовой службе никакого отношения. Все свидетели давали довольно противоречивые описания чужака. Однако молодая криминалист Софья Файнштейн нашла девятилетнего Володю Теплова. Именно его квартира стала первой, в которую заходил неизвестный мужчина. Он спросил у школьника, есть ли еще кто-нибудь дома, и тот кивнул — «Все дома!» Возможно, если бы убийца знал, что в квартире, кроме мальчика, были лишь 70-летняя бабушка и младенец, все сложилось бы куда трагичнее. Но фальшивый мосгазовец струсил, для конспирации быстро осмотрел газовую плиту на кухне, подергал ее вентили и ушел.

Интересно Софья Файнштейн, окончив школу, в 1941 году сразу пошла воевать добровольцем. После курсов в полковой школе связи ее направили на Волховский фронт, в отдельный батальон связи 165-й стрелковой дивизии. Старший сержант Файнштейн участвовала в обороне Ленинграда, освобождала Варшаву, брала Берлин. После Победы 21-летняя девушка вернулась в Москву и поступила на курсы криминалистов при Минюсте РСФСР. После служила в Хабаровском крае и преподавала криминалистику в местной школе милиции. Затем вернулась в столицу и 20 лет проработала в МУРе. Софья Файнштейн, окончив школу, в 1941 году сразу пошла воевать добровольцем. После курсов в полковой школе связи ее направили на Волховский фронт, в отдельный батальон связи 165-й стрелковой дивизии. Старший сержант Файнштейн участвовала в обороне Ленинграда, освобождала Варшаву, брала Берлин. После Победы 21-летняя девушка вернулась в Москву и поступила на курсы криминалистов при Минюсте РСФСР. После служила в Хабаровском крае и преподавала криминалистику в местной школе милиции. Затем вернулась в столицу и 20 лет проработала в МУРе.

Фото: Криминалист, полковник милиции, участница Великой Отечественной войны Софья Файнштейн, «Петровка, 38» / Википедия

Владимир Ионесян: портрет убийцы Мало того, что убийца от неожиданности снял перчатки и оставил свои четкие отпечатки пальцев на вентилях плиты, так еще и мальчик хорошо запомнил незваного гостя. Компьютеров тогда не было, так что Файнштейн вместе с Володей вручную перебили снимки из картотеки: «Глаза такие? А губы — как тут или другие поищем?» К созданию портрета привлекли известного художника-плакатиста Наума Карповского и знаменитого антрополога, скульптора Михаила Герасимова — того самого, что разработал всемирно известный метод восстановления внешности по черепу. Помог и случай: один из сотрудников угрозыска оказался очень похожим на преступника. Школьник вспомнил еще одну примету убийцы. Мужчина был в шапке-ушанке, но носил ее необычно для москвичей: завязанные «уши» были опущены на затылке. Так вырисовался образ: приезжий, до 30 лет, слегка горбоносый, неявно выраженной кавказской внешности.

Фото: Владимир Ионесян. Телекомпания «НТВ». Телепередача «Следствие вели…» — серия «Откройте, Мосгаз!» / Википедия

Убийства Мосгаза в Иванове Спустя пять дней столичным следователям доложили: 25 декабря произошло сразу несколько преступлений в Иваново, схожих с тем, что случились на Балтийской улице. Неизвестный представлялся сотрудником газовой службы, под этим предлогом проникал в квартиры и нападал на людей. Убийца снова собрал странные трофеи. Зарубив топором 12-летнего Мишу Кулешова из дома на улице Калинина, он прихватил пиджак, кофту, две авторучки и несколько облигаций. В доме на соседней Октябрьской улице убил 74-летнюю женщину, забрал из ее квартиры карманный фонарик и 70 копеек. Затем маньяк вернулся на Калинина и напал на 15-летнюю Галину Петропавловскую. Он изнасиловал девушку, а затем девять раз ударил топором по голове. Обшарил квартиру и забрал свитер, кофту, пуховый платок и 90 рублей. Но Петропавловская выжила и смогла описать внешность преступника.

Фото: Проспект Ленина в городе Иваново, 1960-е / РИА «Новости»

Так сыщики окончательно убедились, что в Ивановской области орудовал тот же убийца, что и в Москве: описание раненой девушки совпало с портретом, что создали со слов школьника Теплова. Делу придали статус особо важного, его взяли под личный контроль самые высокие чиновники МВД и партии, ходом расследования интересовался генсек Никита Хрущев — он поручил поймать преступника за две недели.

Интересно Московские сыщики прозвали насильника и убийцу Мосгаз, Убийца из Мосгаза и Газовщик. Московские сыщики прозвали насильника и убийцу Мосгаз, Убийца из Мосгаза и Газовщик.

Как поймали маньяка Мосгаза Еще через два дня после кровавой расправы в Иваново убийца объявился в Москве. Под привычным предлогом он попал в квартиру на Ленинградском проспекте. Когда 11-летний Саша Лисовец понял, что впустил преступника, попытался закрыться от него в туалете. Но запереть дверь не успел: мужчина настиг ребенка и зарубил. Вот только на этот раз убийцы нечем было поживиться. То, что оставалось в открытом доступе, не привлекло, а шкаф, где хранились хоть мало-мальски ценные вещи, стоял в запертой комнате, взломать двери не вышло. Видимо, это сильно обескуражило Мосгаза, так что следующее преступление он совершил только через 10 дней.

Фото: На Ленинградском проспекте в Москве, 1960-е / РИА «Новости»

Днем 8 января 1964-го маньяк начал обход дома на Шереметьевской улице, на этот раз представлялся сотрудником ЖЭКа. На свою беду ему открыла 46-летняя Мария Ермакова, которая была одна дома. Мужчина нанес ей примерно 20 ударов топором, после чего обчистил квартиру. Мосгаз забрал пять мотков пряжи, три пары носков, кошелек с 30 рублями, настольные часы «Мир» и телевизор «Старт-3». Последний и стал той ниточкой, которая помогла следователям найти маньяка. Несколько человек видели, как мужчина, подходивший под описание, ловил попутку. С собой у него был завернутый в простыню телевизор.

Фото: РИА «Новости»

Местный участковый тоже заметил, как неизвестный останавливал самосвал и даже запомнил последние цифры его номера. Сыщики быстро нашли машину и ее водителя. Он рассказал, что довез мужчину с телевизором до угла Трифоновской и 2-й Мещанской улиц. Милиционеры двинулись обходить окрестные дома. Женщина из дома на улице Щепкина припомнила, что у соседки живет племянница с мужем. Он недавно принес телевизор и продал его жильцу соседнего дома. Проверка показала, что это был тот самый «Старт-3» из квартиры Ермаковой. Уточнив, где жил продавец, оперативники отправились арестовывать маньяка. Вот только дома его не оказалось. Зато удалось задержать его сожительницу Алевтину Дмитриеву. Она заявила, что гражданский супруг — майор Комитета госбезопасности Владимир Ионесян и сейчас находится на секретном задании.

Фото: Скриншот из телепередачи. Фоторобот Мосгаза / Публичное достояние

Владимир Ионесян: кто он на самом деле Конечно, никакого майора КГБ не было. Был армянин Владимир Ионесян, родившийся в 1937 году в Тбилиси. С детства он хорошо пел, окончил местное музучилище и без экзаменов поступил в Тбилисскую консерваторию. Уже на втором курсе стал работать в театре. Вот только среди этих событий затерялись неприятные факты биографии одаренного певца. После средней школы Ионесяна призвали в армию, но врачи-психиатры выдали заключение, что он не может служить. Однако, по словам певца, некий человек в военкомате уничтожил эту справку. Призывника посадили за уклонение от воинской повинности: на два с половиной года отправили в лагерь облегченного типа на востоке Грузии. За хорошее поведение Ионесяну скостили год, а вскоре и вовсе освободили. После снова призвали в армию, но на этот раз новую справку из неврологического диспансера в военкомате приняли. Так, доказав, что он не может служить, Ионесян получил военный билет с соответствующей отметкой.

Фото: РИА «Новости»

Скоро он женился на выпускнице Тбилисской консерватории, родился сын. Денег было маловато, и молодой отец решился поучаствовать в групповой краже. Подельников арестовали, но суд учел возраст и семейное положение певца, так что он получил лишь пять лет условно. Жена настаивала, что мужа сбили с пути плохие друзья и выпросила направление на работу в Оренбург, подальше от дурной компании. Там Ионесянов приняли в Театре музыкальной комедии: его — солистом-тенором, ее — концертмейстером. Вот только скоро налаженная было жизнь семьи пошла под откос.

Фото: Здание Государственного областного театра музыкальной комедии Оренбурга. Яков Босин / РИА «Новости»

Секретный агент с топориком В начале ноября 1963 года в театр приехала 21-летняя танцовщица кордебалета из Казани Алевтина Дмитриева. У них с Ионесяном быстро разгорелся служебный роман, но через месяц девушке отказали от места — за испытательный срок она не слишком хорошо себя показала, рекомендовали еще поучиться танцевать. Тут герой-любовник и предложил своей пассии рвануть в Иваново, а потом в Москву. Дескать, у него есть такие связи, что Дмитриеву легко возьмут хоть примой в Большой театр. При этом Ионесян уточнил, что сам он не просто тенор, а тайный агент КГБ на задании. И молодая честолюбивая, но не слишком умная девица купилась.

Интересно Ионесян с Дмитревой тайно бежали из Оренбурга. Мужчину не смущало, что по тем временам такой уход с рабочего места грозил увольнением по статье и волчьим билетом на всю жизнь. Когда ни в Иваново, ни в Большом театре, ни в Малом у любовников предсказуемо ничего не вышло, они поселились на квартире возле Рижского вокзала у едва знакомой пенсионерки. Ионесян с Дмитревой тайно бежали из Оренбурга. Мужчину не смущало, что по тем временам такой уход с рабочего места грозил увольнением по статье и волчьим билетом на всю жизнь. Когда ни в Иваново, ни в Большом театре, ни в Малом у любовников предсказуемо ничего не вышло, они поселились на квартире возле Рижского вокзала у едва знакомой пенсионерки.

Но деньги кончались. Ионесян наврал балерине, что из-за повышения по службе теперь будет часто уезжать в секретные командировки. А еще — что якобы из-за работы «под прикрытием» ему нельзя было хорошо одеваться, чтобы не выделяться из серой массы обычных граждан. Любовница верила каждому слову. Она даже не удивилась, когда однажды в ГУМе возлюбленный зачем-то купил небольшой туристический топорик. Кстати, пятна крови на одежде после «операций» маньяк объяснял устранением предателей родины. А мелочи, которые воровал на квартирах свои жертв, подносил Дмитриевой как сувениры-поощрения за службу.

Фото: РИА «Новости»

Когда следователи нашли его логово, Мосгаз уехал в Казань и ждал свою любовницу там. Дмитриеву поместили в одиночную камеру, от ее имени отправили условную телеграмму «до востребования», а в поезд посадили сотрудницу Московского уголовного розыска. Качество грима было таким, что Ионесян с трех метров не мог различить подмену.

Приговор Мосгазу Утром 12 января 1964 года Мосгаза арестовали на перроне вокзала Казани, когда он собирался подняться в вагон, чтобы забрать вещи своей любовницы. Судебный процесс был быстрым и без широкой огласки: все ограничилось кратким сообщением в центральной прессе.

Интересно Верховный суд РСФСР 30 января 1964 года приговорил Владимира Ионесяна к смертной казни. На следующий день, в 23 часа, маньяка расстреляли в Бутырской тюрьме. Алевтину Дмитриеву признали пособницей, она получила 15 лет лишения свободы, но уже в начале 70-х досрочно освободилась. Верховный суд РСФСР 30 января 1964 года приговорил Владимира Ионесяна к смертной казни. На следующий день, в 23 часа, маньяка расстреляли в Бутырской тюрьме. Алевтину Дмитриеву признали пособницей, она получила 15 лет лишения свободы, но уже в начале 70-х досрочно освободилась.

Впоследствии о деле Ионесяна сняли нескольких документальных фильмов, в том числе из легендарной серии «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. В 2012 году вышел мини-сериал «Мосгаз». Помимо сомнительных художественных достоинств проекта, изложение событий там дано мягко говоря, вольно.

Подражатели Мосгазу Спустя полвека в Москве поймали 20-летнего уроженца Таджикистана Анушервона Рахманова. Его многодетная семья съехала из Таджикистана в 2000 году и остановилась в российской столице. Парень рос в сытости, после школы пошел в техникум на автомеханика, но потом бросил и устроился официантом в модное кафе. Чаевые, авансы от девушек и общение с золотой молодежью поменяли парня. Он тоже хотел жить безбедно, делать покупки в элитных магазинах и тусоваться в крутых ночных клубах. Увы, денег хватало только на пару шмоток в квартал и наркотики. К середине 2014 года Рахманов решил разбогатеть с помощью ограблений и убийств.

Фото: Анушервон Рахманов / Википедия

Под видом работника городской газовой службы Рахманов заходил в квартиры и набрасывался с ножом на всех, кто был дома, остервенело их резал, затем хватал деньги, украшения и сбегал. Он успел убить как минимум семерых человек, прежде чем его вычислили с помощью подъездных камер видеонаблюдения. До суда Рахманов не дожил — свел счеты с жизнью в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Хотя надзиратели успели доставить задержанного в больницу, медики не смогли его спасти.