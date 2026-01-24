Задушила ремнем и утопила в ванной. Мать зверски расправилась с пятилетним сыном в Москве

Зверское преступление произошло в Москве: 46-летняя женщина задушила своего пятилетнего сына ремнем, а затем утопила в ванной. По версии следствия, у матери могли быть серьезные психические проблемы. Подробности — в материале 360.ru.

«Отправила ребенка в рай»

Жительница Якутии Александра Ш. утром пошла в храм. Вернувшись домой, она, по одной из версий, решила убить сына, чтобы «он отправился в рай», сообщил телеграм-канал Baza. Мать набрала ванну, отвела туда мальчика, задушила его и утопила. После содеянного она сама вызвала скорую помощь.

По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело. Следователи изучают версию о психическом расстройстве матери. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

На месте ЧП работают правоохранители. В распоряжении 360.ru оказались кадры, на которых видно, как тело ребенка выносят из дома.

Соседи подозреваемой в беседе с 360.ru отметили, что квартиру женщина снимала. При этом они никогда не слышали шума от ребенка, да и почти не видели мать с сыном.

«Странно даже», — отметил один из жильцов.