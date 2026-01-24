Задушила ремнем и утопила в ванной. Мать зверски расправилась с пятилетним сыном в Москве
Зверское преступление произошло в Москве: 46-летняя женщина задушила своего пятилетнего сына ремнем, а затем утопила в ванной. По версии следствия, у матери могли быть серьезные психические проблемы. Подробности — в материале 360.ru.
«Отправила ребенка в рай»
Жительница Якутии Александра Ш. утром пошла в храм. Вернувшись домой, она, по одной из версий, решила убить сына, чтобы «он отправился в рай», сообщил телеграм-канал Baza. Мать набрала ванну, отвела туда мальчика, задушила его и утопила. После содеянного она сама вызвала скорую помощь.
По факту убийства малолетнего возбудили уголовное дело. Следователи изучают версию о психическом расстройстве матери. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
На месте ЧП работают правоохранители. В распоряжении 360.ru оказались кадры, на которых видно, как тело ребенка выносят из дома.
Соседи подозреваемой в беседе с 360.ru отметили, что квартиру женщина снимала. При этом они никогда не слышали шума от ребенка, да и почти не видели мать с сыном.
«Странно даже», — отметил один из жильцов.
Что известно о матери убившей пятилетнего сына
Мать, утопившая ребенка в Москве, уехала из Нижнего Новгорода после громкого дела о педофилии. Как сообщила Baza, ее дочь обвинила отчима в изнасиловании и попросила 40 млн рублей.
Александра переехала из Якутии в Нижегородскую область с дочерью. Там она вышла замуж за мужчину, у которого были двое сыновей. Вскоре у пары появился общий ребенок, но брак в итоге завершился разводом. Тем не менее бывший муж не оставил женщину с детьми без крыши над головой — они продолжили жить в его доме в деревне Дивеево.
В 2024 году Александра обратилась в полицию с заявлением, что ее экс-супруг на протяжении пяти лет насиловал падчерицу, которой на тот момент было 13 лет. Мужчину задержали. Друзья и знакомые убеждены, что его оговорили, так как женщина хотела присвоить себе дом бывшего мужа.
Параллельно Александра заявила, что старший сын бывшего супруга избил ее в гараже. Молодого человека спасло видео с камер наблюдения. На записи было видно, что Александра сама нанесла себе удары молотком. Несмотря на это, следствие собрало достаточно улик, чтобы доказать вину отчима в изнасиловании.
В прошлом году журналисты сняли сюжет о падчерице, которая требует от отчима многомиллионную компенсацию на квартиру в Москве. После этого Александра заявила о желании переехать в столицу и сменить фамилию.
Отец погибшего ребенка по-прежнему находится в СИЗО.