Москвичка утопила пятилетнего сына в ванной

В квартире на Братеевской улице в Москве нашли тело мальчика 2020 года рождения. По предварительным данным, он утонул и умер от удушья. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе столичного СК.

«По данным следствия, 24 января 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления», — сообщили в пресс-службе.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.

Мать ребенка проверяют на причастность к преступлению. В ближайшее время ее доставят в следственное управление, где следователи начнут допрос.