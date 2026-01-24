Москвичка утопила пятилетнего сына в ванной
СК: мать утопила пятилетнего сына на юге Москвы, возбуждено дело
В квартире на Братеевской улице в Москве нашли тело мальчика 2020 года рождения. По предварительным данным, он утонул и умер от удушья. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе столичного СК.
«По данным следствия, 24 января 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевской в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления», — сообщили в пресс-службе.
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия.
Мать ребенка проверяют на причастность к преступлению. В ближайшее время ее доставят в следственное управление, где следователи начнут допрос.
Нагатинская межрайонная прокуратура следит за ходом и результатами расследования уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на месте работу правоохранителей координирует заместитель прокурора района Максим Скрылев.
Прокуратура опубликовала фото с места ЧП. На кадрах видна ванная, где, вероятно, произошло преступление, и захламленная квартира.
«По предварительным данным, со слов матери, телесные повреждения своему сыну причинила она», — уточили в пресс-службе.
Ранее в Петербурге молодая мать жестоко расправилась с новорожденным сыном. Женщина решила, что не сможет прокормить ребенка, и утопила его в тазу.