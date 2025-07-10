Сегодня 14:52 Маньяки, террористы и главы ОПГ: кто сидит в горевшем сегодня «Белом лебеде» 0 0 0 Фото: Alexey Myakishev/Russian Look / www.globallookpress.com Криминал

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Утром загорелся деревообрабатывающий цех на территории колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Это одно из немногих учреждений в России для особо опасных преступников, которых приговорили к пожизненному лишению свободы. 360.ru составил подборку наиболее известных осужденных, отбывающих наказание в пермских стенах.

«Аптечный стрелок» Утром 7 ноября 2012 года в офисе фармацевтической компании в Москве произошла настоящая бойня: 29-летний юрист Дмитрий Виноградов пришел на работу с двумя охотничьими ружьями и хладнокровно расстрелял коллег. Пять человек погибли на месте, еще один скончался позже в больнице от полученных ранений. Задержали убийцу сотрудники службы безопасности компании. Перед этим Виноградов расстался с девушкой, с которой у него был служебный роман. На следствии он рассказал, что ему не хватало уверенности в себе и что мужчиной он себя почувствовал только после того, как взял в руки оружие. Следователи установили, что убийца долго готовился к расправе: не только купил оружие и боеприпасы, но и прошел обучение в стрелковом клубе. При этом сама его бывшая возлюбленная осталась в живых и потом выступала на суде свидетельницей. Перед тем как поехать в офис, он опубликовал в соцсетях документ, получивший название «Мой манифест». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в нем призывы к экстремизму. В сентябре 2013 года Московский городской суд приговорил Виноградова к пожизненному лишению свободы.

Фото: РИА «Новости»

Позывной Магас Террорист Али Тазиев в 2000-х наводил ужас на весь Северный Кавказ. При этом его настоящая личность долго оставалась неизвестной — он пользовался несколькими паспортами на разные имена. Знали его в первую очередь по позывному — Магас. Впервые о нем стало известно летом 2004 года, когда боевики под командованием Шамиля Басаева и Доку Умарова атаковали город Назрань. По данным Генпрокуратуры, боевик лично убивал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в 2009 году Тазиев организовал покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Боевой офицер получил ранения, но выжил. Спустя два месяца бандит организовал теракт у здания РОВД Назрановского района, погиб 21 человек. Позже его признали виновным и во многих других особо тяжких преступлениях. Задержали Магаса летом 2010 года в Малгобеке. За ним долго следили: важно было убедиться, что тихий переселенец из Чечни Горбаков и опаснейший террорист Тазиев — это один и тот же человек. Как сообщал журналист программы «Вести» Андрей Чистяков, боевик три раза попадал в снайперские прицелы, но приказ был взять его только живым. В октябре 2013 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Тазиева к пожизненному лишению свободы. Спустя два года по новым вскрывшимся эпизодам террорист получил второй аналогичный приговор, а в 2023 году — третий. Это уникальный случай в отечественной практике.

Фото: РИА «Новости»

«Тварь дрожащая» В начале июня Владимирский областной суд признал 42-летнего уроженца Урала Дениса Писчикова виновным в трех убийствах и приговорил к 13 годам лишения свободы. Однако этот приговор поглотился другим — в 2004 году его уже осудили на пожизненный срок. В начале 2002 года Писчиков, которому тогда было 18, приехал в город Карабаново и стал жить с девушкой. Работать он не хотел и, чтобы разжиться деньгами и едой, решил стать преступником. За следующий год в двух районах области и в соседнем Подмосковье оперативники нашли 14 тел пожилых людей. Все они были убиты похожим образом, поэтому следствие пришло к правильному выводу: в районе действует маньяк. В апреле 2003 года в отдел милиции в Орехово-Зуеве позвонила испуганная женщина. Она рассказала, что увидела Писчикова на улице и узнала его по фотороботу. В тот же день маньяка задержали. СМИ прозвали его «уральским Раскольниковым» и «тварью дрожащей». Теперь следствие и суд установили, что жертв было не 14, а минимум 17. В апреле 2002 года в Александрове Писчиков зарубил пожилую семейную пару, забрав из дома 700 рублей, продукты, часы и резиновую лодку. Летом того же года он убил обухом топора 83-летнюю жительницу Киржачского района.

Среди других обитателей «Белого лебедя»: экс-сенатор Игорь Изместьев, осужденный за создание вооруженной банды, организацию теракта и убийств двух и более лиц;

Юсуф Крымшамхалов, один из организаторов взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года;

«черный риелтор» Александр Мурылев, с 1993 по 1994 год убивший восьмерых жителей Москвы, чтобы завладеть их квартирами;

убийца и насильник Сергей Мартынов, прозванный «воронежским Чикатило»;

и многие другие. Кроме того, на той же территории находится колония строгого режима. В загоревшемся цехе на момент пожара никто не работал, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали менее чем за два часа.