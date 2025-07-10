Маньяки, террористы и главы ОПГ: кто сидит в горевшем сегодня «Белом лебеде»

Alexey Myakishev/Russian Look
Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/www.globallookpress.com

Утром загорелся деревообрабатывающий цех на территории колонии «Белый лебедь» в Соликамске. Это одно из немногих учреждений в России для особо опасных преступников, которых приговорили к пожизненному лишению свободы. 360.ru составил подборку наиболее известных осужденных, отбывающих наказание в пермских стенах.

«Аптечный стрелок»

Утром 7 ноября 2012 года в офисе фармацевтической компании в Москве произошла настоящая бойня: 29-летний юрист Дмитрий Виноградов пришел на работу с двумя охотничьими ружьями и хладнокровно расстрелял коллег.

Пять человек погибли на месте, еще один скончался позже в больнице от полученных ранений. Задержали убийцу сотрудники службы безопасности компании.

Перед этим Виноградов расстался с девушкой, с которой у него был служебный роман. На следствии он рассказал, что ему не хватало уверенности в себе и что мужчиной он себя почувствовал только после того, как взял в руки оружие.

Следователи установили, что убийца долго готовился к расправе: не только купил оружие и боеприпасы, но и прошел обучение в стрелковом клубе. При этом сама его бывшая возлюбленная осталась в живых и потом выступала на суде свидетельницей.

Перед тем как поехать в офис, он опубликовал в соцсетях документ, получивший название «Мой манифест». Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в нем призывы к экстремизму.

В сентябре 2013 года Московский городской суд приговорил Виноградова к пожизненному лишению свободы.

Фото: РИА «Новости»

Позывной Магас

Террорист Али Тазиев в 2000-х наводил ужас на весь Северный Кавказ. При этом его настоящая личность долго оставалась неизвестной — он пользовался несколькими паспортами на разные имена. Знали его в первую очередь по позывному — Магас.

Впервые о нем стало известно летом 2004 года, когда боевики под командованием Шамиля Басаева и Доку Умарова атаковали город Назрань. По данным Генпрокуратуры, боевик лично убивал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в 2009 году Тазиев организовал покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Боевой офицер получил ранения, но выжил. Спустя два месяца бандит организовал теракт у здания РОВД Назрановского района, погиб 21 человек.

Позже его признали виновным и во многих других особо тяжких преступлениях.

Задержали Магаса летом 2010 года в Малгобеке. За ним долго следили: важно было убедиться, что тихий переселенец из Чечни Горбаков и опаснейший террорист Тазиев — это один и тот же человек. Как сообщал журналист программы «Вести» Андрей Чистяков, боевик три раза попадал в снайперские прицелы, но приказ был взять его только живым.

В октябре 2013 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Тазиева к пожизненному лишению свободы. Спустя два года по новым вскрывшимся эпизодам террорист получил второй аналогичный приговор, а в 2023 году — третий. Это уникальный случай в отечественной практике.

Фото: РИА «Новости»

«Тварь дрожащая»

В начале июня Владимирский областной суд признал 42-летнего уроженца Урала Дениса Писчикова виновным в трех убийствах и приговорил к 13 годам лишения свободы. Однако этот приговор поглотился другим — в 2004 году его уже осудили на пожизненный срок.

В начале 2002 года Писчиков, которому тогда было 18, приехал в город Карабаново и стал жить с девушкой. Работать он не хотел и, чтобы разжиться деньгами и едой, решил стать преступником.

За следующий год в двух районах области и в соседнем Подмосковье оперативники нашли 14 тел пожилых людей. Все они были убиты похожим образом, поэтому следствие пришло к правильному выводу: в районе действует маньяк.

В апреле 2003 года в отдел милиции в Орехово-Зуеве позвонила испуганная женщина. Она рассказала, что увидела Писчикова на улице и узнала его по фотороботу. В тот же день маньяка задержали. СМИ прозвали его «уральским Раскольниковым» и «тварью дрожащей».

Теперь следствие и суд установили, что жертв было не 14, а минимум 17. В апреле 2002 года в Александрове Писчиков зарубил пожилую семейную пару, забрав из дома 700 рублей, продукты, часы и резиновую лодку. Летом того же года он убил обухом топора 83-летнюю жительницу Киржачского района.

Среди других обитателей «Белого лебедя»:

Кроме того, на той же территории находится колония строгого режима.

В загоревшемся цехе на момент пожара никто не работал, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали менее чем за два часа.

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