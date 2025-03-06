«Ликвидатор» собрался на свободу. Правда и слухи об УДО киллера-легенды Леши Солдата
В Сети в очередной раз появился вброс о планах отпустить по УДО самого известного киллера России Алексея Шерстобитова. Мол, в администрации ИК его прошение уже одобрили. Правда ли, что неуловимый «ликвидатор» Леша Солдат теперь ждет решения суда, но заранее собирается проситься на СВО? Вспоминаем историю неуловимого наемного убийцы Медведковской и Ореховской ОПГ.
Слухи об УДО Леши Солдата
О том, что в липецкой ИК якобы одобрили прошение киллера об условно-досрочном освобождении, 5 марта узнал Mash. Источник канала утверждал, что совсем скоро документ должны отправить в суд, а затем Леше Солдату останется подождать два месяца — за этот срок примут окончательное решение по УДО.
Помимо этого, продолжил собеседник Mash, Шерстобитов уверяет, что готов отправиться в зону специальной военной операции, хотя раньше занимал прямо противоположную позицию и даже настраивал сокамерников против подписания контрактов с Минобороны.
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Слухи об этом с большим энтузиазмом воспринял автор книг «Путь русского гангстера» и «Выжить в 90-е», конфликтолог Михаил Орский.
По словам специалиста, на СВО очень нужны такие «матерые исполнители», как Леша Солдат. На фронте бывший киллер будет гораздо более полезным, чем в колонии, подчеркнул он в беседе с «Ридусом».
Прекрасно понимаю людей, которые возмущаются, когда насильники и убийцы оказываются благодаря СВО на свободе. Но <…> в первую очередь на фронт должны отправляться не мальчики-призывники или честные труженики, а вот такие матерые исполнители, как Леша Солдат. Руки-то наверняка помнят.
Михаил Орский
Впрочем, информацию Mash довольно быстро опровергли. В канцелярии Правобережного суда Липецка в комментарии KP.RU заявили, что никаких документов о прошении к ним не поступало.
Не подтвердили слухи о том, что Леша Солдат подал заявление об УДО, и в региональном УФСИН. Шерстобитов продолжает отбывать наказание, а фейки, связанные с личностью знаменитого киллера, появляются не менее раза в год, указали представители управления в беседе с Lenta.ru.
Знакомые наемного убийцы также заверили, что Шерстобитов собирается отбывать свой срок до конца. И никаких планов ни на условно-досрочное, ни на отъезд в зону СВО у него нет.
Когда Шерстобитов может выйти на свободу
Долгое время Леша Солдат оставался абсолютно неуловимым. Посудите сами: он начал работать наемным убийцей в начале 90-х и продолжал выполнять преступные заказы почти до середины нулевых.
Более того, долгое время его считали собирательным образом, полагая, что Леша Солдат — это несколько человек. Поймали гения конспирации лишь в феврале 2006 года. И то по стечению обстоятельств.
Спустя два года присяжные признали Солдата виновным и не заслуживающим снисхождения по обвинениям в бандитизме, участии в ОПС, трех покушениях и заказном убийстве путем подрыва бомбы в кафе. За все это он получил 13 лет лишения свободы.
На новом процессе осенью 2008-го Шерстобитова признали виновным, но заслуживающим снисхождения, в восьми убийствах. Суд присяжных на этот раз дал ему 15 лет. Путем частичного сложения совокупный срок для киллера составил 23 года.
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Срок заключения «ликвидатора» истекает в 2029 году. Некоторое время назад в Сети появлялись данные о том, что его перевели из ИК строгого режима в колонию № 2. Липецкая УФСИН эту информацию тогда назвала очередным фейком и никаких подробностей о содержании киллера не предоставила.
Почему Леша Солдат — самый известный киллер в России
Шерстобитова считают одним из самых необычных наемных убийц ОПГ по нескольким причинам. Во-первых, он (как мы уже упоминали выше) был настоящим мастером перевоплощения.
Перед выходом на задание всегда тщательно работал над образом, всегда оставаясь неузнаваемым. Для этого у преступника имелся целый арсенал разных накладных усов, бород, париков, зонтиков, шляп. По слухам, в костюмерной у Солдата была даже ряса католического священника.
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Вторая причина — умение действовать как тонкий психолог. По крайней мере, именно таким киллер запомнился следователям.
Говорили, что Леша Солдат способен расположить к себе любого. Умело работал он и с присяжными заседателями — даже смог убедить их, что вообще-то он всю жизнь был честным человеком, просто в 90-е жизнь стала совсем непростая и вот пришлось выживать таким путем. На все, мол, пошел вынужденно.
Также Алексей подчеркивал, что действовал всегда только согласно собственному «кодексу чести» и отказывался от заказов, если во время их исполнения могли пострадать невинные люди. Тот факт, что они все равно гибли, он объяснял случайностью.
В своем последнем слове киллер предупредил, что может не прожить в колонии из-за большого количества врагов, попросил вынести строгий, но справедливый приговор и дать шанс когда-нибудь увидеть тех, кого он любит. Речь киллера тогда очень растрогала присяжных.
Кого убил Леша Солдат: самые известные жертвы «ликвидатора»
В числе самых известных жертв киллера был главарь Ореховской ОПГ, бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский. В криминальных кругах его знали как Гриню, или Гришу Северного. Он получил пулю в лоб в Киеве, но умер не сразу — его даже успели прооперировать, но жизнь спасти не смогли.
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Расправился Шерстобитов с известным авторитетным бизнесменом Отари Квантришвили и с владельцем московского ночного клуба Dolls Иосифом Глоцером. Также ему инкриминировали покушение на главу «Русского золота» Александра Таранцева.
Роковая любовь Леши Солдата
Ориентировочно в 93-м Шерстобитов (хотя уже был в браке) без памяти влюбился в 17-летнюю девушку по имени Ирина. До 95-го они крутили тайный роман, а затем Солдат начал бояться за ее жизнь и предпочел исчезнуть. На целых два года.
Ирина за это время нашла себе нового избранника — одного из лидеров курганской группировки Андрея Колигова. Но Алексей этому браку состояться не дал и увез даму сердца на Канары по поддельным документам. Брошенный жених, ясное дело, рассвирепел и дал слово уничтожить обоих. Но отомстить не успел, загремев за решетку.
Шло время. Алексей и Ирина вернулись в Россию, жили вместе, но официально отношения не оформляли. В гражданском браке у них родилась дочь. Работала спутница наемного убийцы в модельном агентстве.
И как-то раз журнал, на обложке которого красовалась Ирина, попал в руки отбывающему срок Колигову. Он спустя годы никого прощать не собирался. Разозлился и рассказал о личности разлучника оперативникам. Те установили личность Ирины, отыскали женщину (она, к слову, была не в курсе, чем занимается Алексей) и получили данные, которые весьма пригодились для организации задержания Шерстобитова.
Книги Леши Солдата
В колонии № 6, откуда, как подчеркивали в УФСИН, Шерстобитова никуда и никогда не переводили, он работает в церкви. Со здоровьем у 58-летнего киллера все неважно, из-за этого он даже перестал заниматься спортом, но занимается литераторством.
В заключении Алексей написал 12 книг, все они были изданы. Среди них три части романа «Ликвидатор», «Воспоминания живучего пузожителя», «Неприкаянный ангел», «Демон на Явони» и «Отец умер». Помимо этого, преступник довольно часто дает интервью.
Брак с Мариной Дружко
После публикации одной из книг с Шерстобитовым начала переписываться Марина Дружко. Общение зашло так далеко, что в итоге в июне 2016 года они зарегистрировали брак в колонии. Шерстобитову на тот момент было 49 лет, а невесте — 31 год.
Руководство колонии даже предоставило киллеру длительное свидание, чтобы отметить это событие. В Сети тогда было много фото молодоженов, нарядившихся в костюмы американских гангстеров 30-х годов.
В дальнейшем Марина начала обманывать мужа: получая большую часть гонораров за написанные им книги, деньги ему не переводила, рассказывал источник Lenta.ru. Помимо этого, поговаривали, что супруга наемного убийцы требовала от журналистов плату за интервью с ним. И ей платили. Но средства эти дама опять же оставляла себе.
В 2020-м Марина совсем перестала навещать мужа в ИК. А после переезда не стала сообщать ему свой новый адрес. Из-за этого для организации их развода пришлось приложить достаточно много усилий.
Любопытно, что после расторжения брака Дружко продолжала называть себя женой Леши Солдата. Также известно, что ее разыскивали судебные приставы из-за крупных долгов по кредитам и нотариальным обязательствам. В том числе поэтому она сменила несколько адресов.
Сам Шерстобитов просил считать себя «непричастным ко всем действиям своей бывшей супруги», а также не верить сообщениям и просьбам, написанным ей якобы от его имени.
После этого неудачного брака Алексей, по словам его юриста, больше жениться не собирается.