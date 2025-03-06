06 марта 2025 20:35 «Ликвидатор» собрался на свободу. Правда и слухи об УДО киллера-легенды Леши Солдата 0 0 0 Криминал

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В Сети в очередной раз появился вброс о планах отпустить по УДО самого известного киллера России Алексея Шерстобитова. Мол, в администрации ИК его прошение уже одобрили. Правда ли, что неуловимый «ликвидатор» Леша Солдат теперь ждет решения суда, но заранее собирается проситься на СВО? Вспоминаем историю неуловимого наемного убийцы Медведковской и Ореховской ОПГ.

Слухи об УДО Леши Солдата О том, что в липецкой ИК якобы одобрили прошение киллера об условно-досрочном освобождении, 5 марта узнал Mash. Источник канала утверждал, что совсем скоро документ должны отправить в суд, а затем Леше Солдату останется подождать два месяца — за этот срок примут окончательное решение по УДО. Помимо этого, продолжил собеседник Mash, Шерстобитов уверяет, что готов отправиться в зону специальной военной операции, хотя раньше занимал прямо противоположную позицию и даже настраивал сокамерников против подписания контрактов с Минобороны.

Интересно По данным Shot, в колонию к Шерстобитову приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и звал его на СВО, но Солдат отказался, пояснив, что не может по состоянию здоровья. По данным Shot, в колонию к Шерстобитову приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и звал его на СВО, но Солдат отказался, пояснив, что не может по состоянию здоровья.

Слухи об этом с большим энтузиазмом воспринял автор книг «Путь русского гангстера» и «Выжить в 90-е», конфликтолог Михаил Орский. По словам специалиста, на СВО очень нужны такие «матерые исполнители», как Леша Солдат. На фронте бывший киллер будет гораздо более полезным, чем в колонии, подчеркнул он в беседе с «Ридусом».

Прекрасно понимаю людей, которые возмущаются, когда насильники и убийцы оказываются благодаря СВО на свободе. Но <…> в первую очередь на фронт должны отправляться не мальчики-призывники или честные труженики, а вот такие матерые исполнители, как Леша Солдат. Руки-то наверняка помнят. Михаил Орский

Впрочем, информацию Mash довольно быстро опровергли. В канцелярии Правобережного суда Липецка в комментарии KP.RU заявили, что никаких документов о прошении к ним не поступало. Не подтвердили слухи о том, что Леша Солдат подал заявление об УДО, и в региональном УФСИН. Шерстобитов продолжает отбывать наказание, а фейки, связанные с личностью знаменитого киллера, появляются не менее раза в год, указали представители управления в беседе с Lenta.ru. Знакомые наемного убийцы также заверили, что Шерстобитов собирается отбывать свой срок до конца. И никаких планов ни на условно-досрочное, ни на отъезд в зону СВО у него нет.

Когда Шерстобитов может выйти на свободу Долгое время Леша Солдат оставался абсолютно неуловимым. Посудите сами: он начал работать наемным убийцей в начале 90-х и продолжал выполнять преступные заказы почти до середины нулевых.

Более того, долгое время его считали собирательным образом, полагая, что Леша Солдат — это несколько человек. Поймали гения конспирации лишь в феврале 2006 года. И то по стечению обстоятельств.

Фото: РИА «Новости»

Спустя два года присяжные признали Солдата виновным и не заслуживающим снисхождения по обвинениям в бандитизме, участии в ОПС, трех покушениях и заказном убийстве путем подрыва бомбы в кафе. За все это он получил 13 лет лишения свободы.

На новом процессе осенью 2008-го Шерстобитова признали виновным, но заслуживающим снисхождения, в восьми убийствах. Суд присяжных на этот раз дал ему 15 лет. Путем частичного сложения совокупный срок для киллера составил 23 года.

Интересно На прицеле у Леши Солдата побывал в том числе и покойный олигарх Борис Березовский, возглавлявший в начале 90-х совет директоров «ЛогоВАЗа». Сначала бизнесмена попытались подорвать из-за спорных 100 тысяч долларов, которые он не мог поделить со знаменитым Сильвестром, бывшим в то время лидером преступного мира Москвы. А когда покушение провалилось, его поручили добить Шерстобитову, но в последний момент поручение отменили. На прицеле у Леши Солдата побывал в том числе и покойный олигарх Борис Березовский, возглавлявший в начале 90-х совет директоров «ЛогоВАЗа». Сначала бизнесмена попытались подорвать из-за спорных 100 тысяч долларов, которые он не мог поделить со знаменитым Сильвестром, бывшим в то время лидером преступного мира Москвы. А когда покушение провалилось, его поручили добить Шерстобитову, но в последний момент поручение отменили.

Срок заключения «ликвидатора» истекает в 2029 году. Некоторое время назад в Сети появлялись данные о том, что его перевели из ИК строгого режима в колонию № 2. Липецкая УФСИН эту информацию тогда назвала очередным фейком и никаких подробностей о содержании киллера не предоставила.

Почему Леша Солдат — самый известный киллер в России Шерстобитова считают одним из самых необычных наемных убийц ОПГ по нескольким причинам. Во-первых, он (как мы уже упоминали выше) был настоящим мастером перевоплощения. Перед выходом на задание всегда тщательно работал над образом, всегда оставаясь неузнаваемым. Для этого у преступника имелся целый арсенал разных накладных усов, бород, париков, зонтиков, шляп. По слухам, в костюмерной у Солдата была даже ряса католического священника.

Интересно Шерстобитов родился в Москве 31 января 1967 года. Образование получил в Ленинграде, в Высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе. В 1989-м вернулся обратно в столицу. Вскоре женился на девушке Ольге, у них родился ребенок. В 1992-м Алексей, имевший к этому моменту звание офицера, ушел из армии. Пытался работать на МЖД, затем открыл свой бизнес, но в буквально смысле погорел — его палатки сожгли конкуренты. Следующим этапом карьерного пути будущего киллера стала работа телохранителем. Шерстобитов родился в Москве 31 января 1967 года. Образование получил в Ленинграде, в Высшем училище железнодорожных войск и военных сообщений имени Фрунзе. В 1989-м вернулся обратно в столицу. Вскоре женился на девушке Ольге, у них родился ребенок. В 1992-м Алексей, имевший к этому моменту звание офицера, ушел из армии. Пытался работать на МЖД, затем открыл свой бизнес, но в буквально смысле погорел — его палатки сожгли конкуренты. Следующим этапом карьерного пути будущего киллера стала работа телохранителем.

Вторая причина — умение действовать как тонкий психолог. По крайней мере, именно таким киллер запомнился следователям. Говорили, что Леша Солдат способен расположить к себе любого. Умело работал он и с присяжными заседателями — даже смог убедить их, что вообще-то он всю жизнь был честным человеком, просто в 90-е жизнь стала совсем непростая и вот пришлось выживать таким путем. На все, мол, пошел вынужденно. Также Алексей подчеркивал, что действовал всегда только согласно собственному «кодексу чести» и отказывался от заказов, если во время их исполнения могли пострадать невинные люди. Тот факт, что они все равно гибли, он объяснял случайностью.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В своем последнем слове киллер предупредил, что может не прожить в колонии из-за большого количества врагов, попросил вынести строгий, но справедливый приговор и дать шанс когда-нибудь увидеть тех, кого он любит. Речь киллера тогда очень растрогала присяжных. Кого убил Леша Солдат: самые известные жертвы «ликвидатора»

В числе самых известных жертв киллера был главарь Ореховской ОПГ, бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский. В криминальных кругах его знали как Гриню, или Гришу Северного. Он получил пулю в лоб в Киеве, но умер не сразу — его даже успели прооперировать, но жизнь спасти не смогли.

Интересно Именно со знакомства с Гусятниковым в качалке в Медведково и начался путь Солдата в преступный мир. Тот сначала предложил ему заняться организацией для них частных охранных предприятий (бандиты планировали, что это поможет им в легализации оружия), а затем устроил подставу с якобы пропажей сумки с оружием. После этого Гусятников заявил, что на Алексее висит долг. В качестве отработки потребовалось убить бывшего сотрудника органов внутренних дел Михаила Фомина. Именно со знакомства с Гусятниковым в качалке в Медведково и начался путь Солдата в преступный мир. Тот сначала предложил ему заняться организацией для них частных охранных предприятий (бандиты планировали, что это поможет им в легализации оружия), а затем устроил подставу с якобы пропажей сумки с оружием. После этого Гусятников заявил, что на Алексее висит долг. В качестве отработки потребовалось убить бывшего сотрудника органов внутренних дел Михаила Фомина.

Расправился Шерстобитов с известным авторитетным бизнесменом Отари Квантришвили и с владельцем московского ночного клуба Dolls Иосифом Глоцером. Также ему инкриминировали покушение на главу «Русского золота» Александра Таранцева.

Роковая любовь Леши Солдата Ориентировочно в 93-м Шерстобитов (хотя уже был в браке) без памяти влюбился в 17-летнюю девушку по имени Ирина. До 95-го они крутили тайный роман, а затем Солдат начал бояться за ее жизнь и предпочел исчезнуть. На целых два года.

Ирина за это время нашла себе нового избранника — одного из лидеров курганской группировки Андрея Колигова. Но Алексей этому браку состояться не дал и увез даму сердца на Канары по поддельным документам. Брошенный жених, ясное дело, рассвирепел и дал слово уничтожить обоих. Но отомстить не успел, загремев за решетку.

Фото: РИА «Новости»

Шло время. Алексей и Ирина вернулись в Россию, жили вместе, но официально отношения не оформляли. В гражданском браке у них родилась дочь. Работала спутница наемного убийцы в модельном агентстве. И как-то раз журнал, на обложке которого красовалась Ирина, попал в руки отбывающему срок Колигову. Он спустя годы никого прощать не собирался. Разозлился и рассказал о личности разлучника оперативникам. Те установили личность Ирины, отыскали женщину (она, к слову, была не в курсе, чем занимается Алексей) и получили данные, которые весьма пригодились для организации задержания Шерстобитова.

Книги Леши Солдата В колонии № 6, откуда, как подчеркивали в УФСИН, Шерстобитова никуда и никогда не переводили, он работает в церкви. Со здоровьем у 58-летнего киллера все неважно, из-за этого он даже перестал заниматься спортом, но занимается литераторством.

В заключении Алексей написал 12 книг, все они были изданы. Среди них три части романа «Ликвидатор», «Воспоминания живучего пузожителя», «Неприкаянный ангел», «Демон на Явони» и «Отец умер». Помимо этого, преступник довольно часто дает интервью.

Фото: РИА «Новости»

Брак с Мариной Дружко После публикации одной из книг с Шерстобитовым начала переписываться Марина Дружко. Общение зашло так далеко, что в итоге в июне 2016 года они зарегистрировали брак в колонии. Шерстобитову на тот момент было 49 лет, а невесте — 31 год. Руководство колонии даже предоставило киллеру длительное свидание, чтобы отметить это событие. В Сети тогда было много фото молодоженов, нарядившихся в костюмы американских гангстеров 30-х годов.

В дальнейшем Марина начала обманывать мужа: получая большую часть гонораров за написанные им книги, деньги ему не переводила, рассказывал источник Lenta.ru. Помимо этого, поговаривали, что супруга наемного убийцы требовала от журналистов плату за интервью с ним. И ей платили. Но средства эти дама опять же оставляла себе.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2020-м Марина совсем перестала навещать мужа в ИК. А после переезда не стала сообщать ему свой новый адрес. Из-за этого для организации их развода пришлось приложить достаточно много усилий. Любопытно, что после расторжения брака Дружко продолжала называть себя женой Леши Солдата. Также известно, что ее разыскивали судебные приставы из-за крупных долгов по кредитам и нотариальным обязательствам. В том числе поэтому она сменила несколько адресов. Сам Шерстобитов просил считать себя «непричастным ко всем действиям своей бывшей супруги», а также не верить сообщениям и просьбам, написанным ей якобы от его имени. После этого неудачного брака Алексей, по словам его юриста, больше жениться не собирается.