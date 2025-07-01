Летние сборы обернулись кошмаром: подростки надругались над школьником в лагере «Сосновый бор»

Трое подростков избивали и насиловали бутылкой ученика четвертого класса. Издевательства над ребенком в детском лагере под Красноярском продолжались несколько дней. В деталях жуткой истории разбирался 360.ru.

Что произошло в лагере Десятилетнего мальчика отправили на летние сборы в детский спортивный лагерь «Сосновый бор» в Сухобузимском районе Красноярского края. Судя по информации из открытых источников, в первую смену летнего сезона там отдыхали и тренировались ребята из секции по тайскому боксу. Однако для одного из школьников безобидный отдых в лагере превратился в настоящий ад. В конце июня над ним начали издеваться старшие ребята. Они избили его и изнасиловали бутылкой. Все это продолжалось несколько дней, пока ребенку не удалось сообщить о происходящем семье. «Я узнала об этом 28 июня. Согласно регламенту, телефон им разрешено выдавать раз в четыре дня. Он звонил мне, а я была за городом. Когда приехала домой, мама рассказала, что произошла такая ситуация», — поделилась с 360.ru мать пострадавшего школьника.

Фото: РИА «Новости»

Ребенок рассказал, что впервые над ним надругались еще 25 июня. Мальчик сообщил обо всем тренеру, но тот не поверил, отвел обратно в комнату к другим детям и заставил всех стоять в планке в качестве наказания «за хулиганство».

Обидчики четвероклассника пригрозили ему физической расправой, если он расскажет кому-то о случившемся, и несколько дней продолжали его избивать. Ночью 27 июня насилие повторилось. Узнав о случившемся, мать школьника забрала его из лагеря.

Я тут же начала звонить тренеру, а он был дома. Позвонила в лагерь, мне сказали, что ночью ребенка не отдадут. Я дождалась семи утра и забрала его. Когда осматривала сына, у него все тело под футболкой было в синяках. Все детали случившегося он рассказал только в кабинете следователя. Мать пострадавшего мальчика

Что известно о напавших на ребенка подростках и их семьях Школьникам, которые избили и надругались над мальчиком, от 11 до 13 лет. Все они старше и крупнее своей жертвы. «Они занимаются с пяти-шести лет данным видом спорта, намного сильнее моего сына. Один из мальчиков из благополучной семьи, остальные, по словам других родителей, нет. Папа одного из них сидел в тюрьме. Перед нами извинилась только одна мама. Остальные возмущаются, что мы не решили это мирно», — рассказала собеседница 360.ru. Женщина добавила, что от действий детей пострадал не только ее сын, но и некоторые другие ребята. «Родители первых пострадавших, которых фотографировали голышом, над которыми издевались, почему-то не подняли этот вопрос, а просто молча забрали детей и уехали. Тренер тоже никак не отреагировал», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Состояние пострадавшего ребенка На данный момент мальчик находится дома вместе с мамой и сестрами. Семья нашла для него психолога, консультации с которым начнутся с завтрашнего дня. После случившегося он не может спокойно спать и все время находится рядом с матерью. «Он просыпается ночами, от меня никуда не отходит. В семье у нас тема лагеря закрыта насовсем. Помимо сына, у нас с мужем, который находится в зоне СВО, еще две дочки. Супруг в шоке от произошедшего, мы никогда не думали, что такое может произойти с нашим ребенком», — заключила мама четвероклассника. Кто понесет наказание В официальном канале связи граждан со Следственным комитетом России сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ход расследования на контроль взял лично председатель СК Александр Бастрыкин. По российскому законодательству дети до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Семья пострадавшего мальчика планирует настаивать на том, чтобы наказание понесли их родители, руководство лагеря и тренер.