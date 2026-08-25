Курьера поймали с поличным. Мошенники обманули вдову бойца СВО в Ростовской области

Мошенники в Ростовской области обманули вдову бойца СВО на 16 миллионов рублей

В Азове в Ростовской области полицейские задержали 24-летнего жителя Подмосковья, который по заданию мошенников забрал у вдовы участника спецоперации более 16 миллионов рублей. Подробнее — в материале 360.ru.

Все началось со звонка из «военкомата»

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в полицию обратилась 40-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она лишилась всех выплат за погибшего в зоне СВО супруга, а также денег, взятых в долг. Общая сумма ущерба составила 16,6 миллиона рублей.

«Как выяснили полицейские, преступная схема началась со звонка лжесотрудника военкомата, который сообщил о якобы полагающихся дополнительных выплатах», — заявили в ведомстве.

Мошенник выманил у женщины номер СНИЛС. Затем пришло сообщение в мессенджере о взломе аккаунта на портале госуслуг. Далее к разговору подключились мнимые сотрудники Центробанка и силовых структур, которые под угрозой обвинений в финансировании терроризма заставили вдову снять все сбережения и передать курьеру 12,6 миллиона рублей.

Позже мошенники вынудили ее взять в долг еще четыре миллиона. Они убедили жертву, что на нее якобы оформили фиктивную фирму с крупным долгом.