Курьера поймали с поличным. Мошенники обманули вдову бойца СВО в Ростовской области
Мошенники в Ростовской области обманули вдову бойца СВО на 16 миллионов рублей
В Азове в Ростовской области полицейские задержали 24-летнего жителя Подмосковья, который по заданию мошенников забрал у вдовы участника спецоперации более 16 миллионов рублей. Подробнее — в материале 360.ru.
Все началось со звонка из «военкомата»
Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в полицию обратилась 40-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она лишилась всех выплат за погибшего в зоне СВО супруга, а также денег, взятых в долг. Общая сумма ущерба составила 16,6 миллиона рублей.
«Как выяснили полицейские, преступная схема началась со звонка лжесотрудника военкомата, который сообщил о якобы полагающихся дополнительных выплатах», — заявили в ведомстве.
Мошенник выманил у женщины номер СНИЛС. Затем пришло сообщение в мессенджере о взломе аккаунта на портале госуслуг. Далее к разговору подключились мнимые сотрудники Центробанка и силовых структур, которые под угрозой обвинений в финансировании терроризма заставили вдову снять все сбережения и передать курьеру 12,6 миллиона рублей.
Позже мошенники вынудили ее взять в долг еще четыре миллиона. Они убедили жертву, что на нее якобы оформили фиктивную фирму с крупным долгом.
Курьера поймали с поличным
Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Аферисты продолжили звонить, даже когда она находилась в полицейском участке. Они требовали еще три миллиона рублей для погашения несуществующего долга.
«Полицейские незамедлительно организовали оперативную комбинацию: для передачи курьеру были подготовлены 2,8 миллиона рублей фальшивых денежных средств», — заявили в МВД.
В итоге курьера поймали с поличным. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал правоохранителям, что устроился на «работу» через мессенджер. Кураторы поручили забирать деньги у обманутых граждан и переводить их через тайники.
«Криминальным бизнесом он занимался около месяца, успев побывать в Москве, Краснодарском крае и на Дону, а его личный „заработок“ составил около 200 тысяч рублей», — сообщили полицейские.
По факту случившегося следственный отдел МО МВД России «Азовский» возбудил уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. Подозреваемого арестовали, следственные мероприятия продолжаются, полицейские ищут остальных причастных к преступной схеме.