В Липецке задержали молодого курьера мошенников, обманувшего пять пенсионерок

В Липецке задержали 18-летнего курьера мошенников, который участвовал в обмане пяти пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«В Липецке за участие в обмане пяти пенсионерок на 2,5 миллиона рублей под стражу взят 18-летний курьер аферистов», — заявили в ведомстве.

Задержанным оказался выпускник колледжа из Нижнего Новгорода. Мошенники завербовали его через мессенджер и устроили курьером. Он приезжал к жертвам, забирал их сбережения и отдавал так называемый курьерский лист, якобы подтверждающий изъятие денег для регистрации.

От мошеннической схемы пострадали четыре жительницы Липецка в возрасте 81–87 лет, а также 65-летняя пенсионерка из Усманского района. Суммарный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Правоохранители задержали юношу при попытке покинуть район, при себе у него было более миллиона рублей. В отношении курьера возбудили уголовное дело.