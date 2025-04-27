Жизнь офицера за $18 тысяч. Кто такой Игнат Кузин, убивший генерала Москалика

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика обвинили по нескольким статьям, в том числе в совершении теракта. Вину Игнат Кузин уже признал и сотрудничает со следствием. Что известно об агенте украинских спецслужб — в материале 360.ru.

Биография Игната Кузина

О личности Кузина известно немного: родился в 1983 году в Сумах. Судя по фотографиям, размещенным на личной странице в соцсети «ВКонтакте», работал на «Азовстали».

В 2015 году, по данным Telegram-канала Baza, получил регистрацию в Карачаево-Черкесии. По информации из открытых источников, также жил в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Был членом Всероссийского добровольного пожарного общества — организации, которая объединяет людей, оказывающих помощь МЧС в вопросах пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Соцсети вел неактивно, в друзьях у Кузина всего 20 человек.