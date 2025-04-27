Жизнь офицера за $18 тысяч. Кто такой Игнат Кузин, убивший генерала Москалика
Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика обвинили по нескольким статьям, в том числе в совершении теракта. Вину Игнат Кузин уже признал и сотрудничает со следствием. Что известно об агенте украинских спецслужб — в материале 360.ru.
Биография Игната Кузина
О личности Кузина известно немного: родился в 1983 году в Сумах. Судя по фотографиям, размещенным на личной странице в соцсети «ВКонтакте», работал на «Азовстали».
В 2015 году, по данным Telegram-канала Baza, получил регистрацию в Карачаево-Черкесии. По информации из открытых источников, также жил в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
Был членом Всероссийского добровольного пожарного общества — организации, которая объединяет людей, оказывающих помощь МЧС в вопросах пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Соцсети вел неактивно, в друзьях у Кузина всего 20 человек.
Когда Кузин приехал в Подмосковье и как готовил теракт
Завербовали Кузина на Украине в апреле 2023-го. В сентябре того же года по указанию куратора из СБУ, по имени Вадим, мужчина приехал в столичный регион. Квартиру, в которой жил, оплачивали украинские спецслужбы. Чем он занимался около года, неизвестно.
Сведения о Ярославе Москалике Кузин стал собирать с сентября 2024-го, после того как ему назвали цель террористической атаки. В ноябре поселился уже в Балашихе — в одном подъезде с будущей жертвой: наблюдал за передвижениями офицера, выяснял распорядок дня.
Кузин заранее купил автомобиль Volkswagen и за месяц до предполагаемого теракта припарковал иномарку рядом с домом. В ней он установил СВУ, компоненты для которого и системы видеонаблюдения получил в марте 2025 года в тайнике на территории Балашихи. После этого 23 апреля Кузин скрылся. Baza писала, что он сбежал в Турцию.
Заложенную в машине бомбу привели в действие 25 апреля дистанционно: на кнопку нажали украинские кураторы Кузина. Генерал-лейтенант Москалик погиб на месте.
Сколько СБУ заплатила Кузину за убийство российского офицера
В своих показаниях после задержания выходец с Украины признался, что решился на преступление не задаром: жизнь российского генерал-лейтенанта в СБУ оценили в 18 тысяч долларов.
Интересно
Игнату Кузину предъявили обвинение в теракте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. Пока с ним ведут следственные действия. Украинец полностью признал вину. По делу назначили необходимые экспертизы, ФСБ и МВД устанавливают вероятных сообщников мужчины.