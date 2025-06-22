Сегодня 03:09 Кровавый триллер в Риме. Лжережиссера из США заподозрили в убийстве россиянки и ее дочери 0 0 0 Фото: Francesco Benvenuti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Криминал

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Спрятанные в черные мусорные пакеты тела 28-летней россиянки и ее шестимесячной дочери нашли в поле в Риме. Подозреваемым в жестокой расправе стал вероятный отец девочки. Он представлялся кинопродюсером Рексалом Фордом, но это оказалось лишь одним из трех имен, которые он использовал для масштабной аферы. Об истории, которая больше напоминает фильм ужасов — в материале 360.ru.

«Семья» Фордов

Семья Фордов, как они всем представлялись, приехала в Италию с Мальты в апреле. Они поселились в центре Рима и быстро попали в скандалы с вызовами полиции. Рексал Форд часто распускал руки и избивал сопровождающую его женщину на глазах у дочери. Один из таких случаев произошел на улице Маскьероне, где свидетели вызвали правоохранителей. «Мы американские туристы, она — моя дочь», — сказал прибывшим на место стражам порядка подозреваемый в избиении своей спутницы.

Женщина с девочкой на руках и рассеченным виском представилась Стеллой Форд. Писать заявление на своего супруга она отказалась.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / www.globallookpress.com

Полицейские ограничились только составлением протокола, куда вписали данные паспорта главы семейства. Женщина документы предоставить отказалась. Один из силовиков на всякий случай сфотографировал мужчину. Тогда правоохранители еще не знали, что снимок им поможет в расследовании жестокого убийства и крупной аферы, а также, что встреча со странной парой станет для них не последней. Через несколько дней мужчину задержали во второй раз на рынке Сан-Сильверио рядом с виллой Памфили. Очевидцы заявили, что он снова избил «супругу» в ходе ссоры. Но и на этот раз полиция ограничилась одним протоколом.

В третий раз Форду не повезло. Его задержали 5 июня, когда он с ребенком на руках пытался войти в отель на площади Аргентины и поскандалил со швейцаром. Он попал в объективы камер наблюдения. Тогда на девочке было розовое платье. Точно такое же потом криминалисты найдут рядом с телами в мусорных мешках.

Фото: Francesco Benvenuti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Среди прибывшего на место наряда полиции оказался один из сотрудников, который опрашивал Форда при первом вызове. На вопрос о том, где его супруга? Мужчина ответил, что она уехала и бросила его с дочкой. К тому времени назвавшая себя Стеллой Форд уже была мертва. Полиция снова не нашла причин для задержания новоявленного отца-одиночки и он уехал с девочкой на руках. Тела женщины и ребенка в пакетах в поле рядом с виллой Памфили нашли через пару дней. Экспертиза показала, что разница во времени между смертями составила четыре часа.

Как установили личности убитых

Подозреваемым в жестокой расправе над женщиной и ребенком стал Рексал Форд. Его поиски итальянских криминалистов ни к чему не привели. Единственное, что им удалось выяснить, что такого человека не существует, а паспорт, который он использовал, оказался подделкой. Силовики обратились к американским коллегам и переслали фотографию подозреваемого. В США быстро нашли его родителей, сообщивших, что настоящее имя подозреваемого Фрэнсис Кауфман. Мать и отец также узнали женщину, которая его сопровождала.

Фото: Francesco Benvenuti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Они пояснили, что сын присылал им ее фотографии и называл своей женой. Свадьба якобы состоялась на Мальте. Но ни имени, ни фамилии «невестки» они назвать не смогли, заявив, что прекратили всякое общение с сыном еще четыре года назад. Фрэнсис редко выходил на связь и сообщение о женитьбе было последним. В регистрационной службе Мальты заявили, что никакого брака ни Кауфман, ни Форд не регистрировали. Личность погибшей установили сотрудники пограничной службы острова. Отпечатки пальцев совпали с паспортом уроженки Омска Анастасии Трофимовой. Это подтвердила ее мать, которая узнала дочь по татуировке на ноге. По данным криминалистов, женщина приехала на Мальту в сентябре 2023 года по документу, оформленному в США. Уже проживая на острове, она забеременела и родила девочку.

Арест подозреваемого

Итальянские криминалисты отследили Форда/Кауфмана через его покупки по картам и базам данным вышек мобильной связи. Они выяснили, что после жестокой расправы еще шесть дней он находился в Италии, а после вылетел на греческий остров Скиатос, где его задержали местные оперативники.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa / www.globallookpress.com

По решению суда подозреваемого в двойном убийстве отправили в тюрьму для последующей передачи в Италию. Уже в камере американец потребовал экстрадиции в США. В ходе расследования выяснилось, что на родине его пять раз арестовывали за насилие над женщинами, а также отправили на 120 дней в тюрьму за ножевое ранение одной из пострадавших.

Как расследование убийства вывело на аферу

Арестованный по подозрению в убийстве Форд/Кауфман оказался мошенником, который обводил вокруг пальца мировых кинодеятелей. Он приехал в Европу под чужим именем в 2019 году и представлялся американским режиссером и сценаристом, втираясь в доверие крупным студиям, обещая снять настоящий блокбастер.

Известный британский продюсер Иэн Франсис поверил злоумышленнику и рекомендовал его своим итальянским коллегам. В своем письме он сообщил, что американец получит бюджет в три миллиона евро, куда входила оплата съемок на Мальте и в разных провинциях Италии.

Фото: Diogo Cardoso/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вера продюсера оказалась настолько велика, что он даже зарегистрировал будущую картину под названием Food Fight в базе данных премьер. Владелец римской киностудии на условиях анонимности заявил, что Форд/Кауфман приезжал к нему с супругой и дочкой, которой очень понравилось в саду, расположенном рядом. «Мы все в шоке. Девочка бегала рядом с нами и вся команда растаяла от этого милого ребенка», — заявил он в беседе с журналистами. О том, что он столкнулся не только с обманщиком, но и возможным убийством владелец студии узнал, когда увидел фотографию «режиссера» в сюжетах криминальной хроники. Криминалисты установили, что на Мальту Форд/Кауфман приехал после получения временного вида на жительство без права на работу. Они не исключили, что он подрабатывал фотографом, получая наличные.

Там же он познакомился с Анастасией/Стеллой, которая родила девочку. Это подтвердили риелторы, заявившие, что пара искала жилье с условием, чтобы недалеко находился роддом.

Фото: Günter Lenz/http://imagebroker.com / www.globallookpress.com

Чтобы не попасться на поддельном паспорте, Форд/Кауфман вместе с «женой» и ребенком добрались до Сицилии на частном пароме. Владельца лодки он нашел через Facebook*, где зарегистрировался под именем Маттео Капоцци, представляясь итальянцем. Добравшись до Рима, он начал реализовывать аферу, которую не довел до конца из-за своей неконтролируемой агрессии, толкнувшей его на двойное убийство. В Италии для местных киностудий и продюсерских центров действует налоговый кредит, если с их помощью иностранные режиссеры или группы проводят съемки в стране. Заручившись поддержкой британского продюсера, Форд/Кауфман выбил для одной из компаний 900 тысяч евро. Но получить их, по всей видимости, не успел. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.