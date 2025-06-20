Тела россиянки и ее шестимесячной дочери нашли в Риме

Тела 28-летней уроженки Омска и ее шестимесячной дочери нашли в мусорных мешках возле виллы Памфили в Риме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Опознала погибшую ее мать.

По данным итальянской полиции, молодая женщина переехала в страну с Мальты и познакомилась в Риме с американцем, который был старше более чем на 20 лет. У них начался роман, и спустя время родилась девочка, которую назвали Андромедой.

Однако совместная жизнь была далека от идиллии: россиянка постоянно жаловалась полицейским, что возлюбленный ее бил. Однако стражи порядка игнорировали ее слова. Теперь проверяют и их — на халатность.

Главным подозреваемым в убийстве стал тот самый американец, которого 13 июня арестовали в Греции за въезд по поддельным документам. Кроме того, он должен крупную сумму за фильм, на который взял кредит и так и не снял.

Ранее туристка из России едва не погибла, спасая в Паттайе тонущего в бурном море сына.