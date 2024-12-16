Сегодня 07:46 Криминальные итоги — 2024. Какие преступления в Питере шокировали в этом году всю Россию 0 0 0 Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, РИА Новости Криминал

Санкт-Петербург

Убийства

СК РФ

Три года назад в СК отказались считать убийства с расчленением характерными именно для Петербурга, заявив, что подобные преступления совершаются и в других регионах. Вместе с тем прозвищем Расчленинград или Расчленинбург в Сети наделили именно город на Неве. Но насколько оно отвечает тому, что происходит в нем сейчас? Подробнее о криминальных итогах 2024-го в Северной столице — в материале 360.ru.

Расстрелял друга и продолжил есть В марте петербуржцев потрясла хладнокровная расправа над мужчиной в чайхане на Московском проспекте. На ужин, который стал последним в его жизни, погибший пришел вместе с приятелем, даже не подозревая, что тот расстреляет его у всех на глазах, а потом спокойно продолжит трапезу.

Причиной убийства, по данным РЕН ТВ, мог стать долг в семь миллионов рублей. Камера наблюдения в ресторане зафиксировала, как мужчины сначала просто разговаривали, а затем один из них выхватил пистолет и выпустил в должника четыре пули: три — в тело, а четвертую — в голову.

Фото: ГСУ СК по Петербургу / Telegram

Источник телеканала отметил, что стрелявший ранее уже не раз был судим за пьяную езду, кражи и угон. На свободу после очередной отсидки он вышел незадолго до рокового вечера в ресторане. При этом по документам подозреваемый являлся гендиректором одной из местных строительных фирм. И хотя зарегистрировали компанию только в 2022-м, в 2023-м ее выручка составила порядка 21 миллиона рублей. Мужчина, которого убил предприниматель, тоже занимался бизнесом — был основателем студии дизайна.

Заказное убийство с горящей покрышкой В конце мая двое мужчин попытались убить жильцов одной из квартир в многоэтажке на улице Кржижановского. За это им посулили награду в полторы тысячи долларов.

Что сделали преступники? В ночь на 26 мая они пришли к жилищу своих потенциальных жертв, положили рядом с входной дверью в квартиру покрышку и попытались поджечь.

Фото: РИА «Новости»

Планировалось, что люди не смогут выбраться наружу и погибнут во время пожара. Но все пошло не по плану: жидкость, которой подельники облили шину, воспламеняться упорно не хотела. Им пришлось ретироваться. Вскоре мужчин задержали. Оба стали фигурантами уголовного дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору по найму общеопасным способом, а также о покушении на умышленное повреждение чужого имущества. Дело против заказчика убийства выделили в отдельное производство. В начале ноября в региональном ГСУ СК сообщили, что уголовное дело против неудавшихся убийц-поджигателей направили в суд для рассмотрения по существу.

Наркоман в завязке обезглавил отца за попытки вернуть его домой В начале июня нападение неадеквата на соседку и фельдшера скорой помощи в Невском районе помогло вскрыть жестокое убийство пенсионера, обезглавленный труп которого он прятал в съемной квартире на улице Бадаева.

Как все произошло: 11 июня около полудня в квартиру убийцы постучала соседка, чтобы сообщить о протечке. Тот напал на пожилую женщину, а затем и на фельдшера прибывшей на место скорой помощи, попытавшись воткнуть ему в грудь отвертку.

По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения. ГУ МВД по Петербургу

С ней же он бросился и на правоохранителей. В итоге полиции удалось остановить его только выстрелом в ногу. В главке МВД тогда подчеркнули, что сотрудники действовали согласно протоколу, а после ранения нападавшего доставили в больницу.

При проверке выяснилось, что мужчине 44 года. На людей бросался под воздействием запрещенных веществ, а ранее его уже привлекали к ответственности за торговлю наркотиками и кражу. Помимо этого, оказалось, что он наблюдается у психиатра.

Фото: РИА «Новости»

В квартире задержанного полицейские обнаружили следы крови и расчлененное тело его пожилого отца — пенсионер приехал в Петербург из Подмосковья, чтобы вернуть блудного сына домой. По словам источника «Фонтанки», сначала мужчина уговаривал его поехать с ним добровольно, а потом пригрозил, что сделает это насильно. Тогда-то между ними и вспыхнул конфликт, который в итоге стоил жизни одному из них.

Муж задушил жену во время массажа и утопил тело в ванной В том же месяце стало известно о диком убийстве женщины в поселке Парголово под Петербургом. Расправился с женщиной ее 37-летний муж во время массажа. Объясняясь с полицией, он заявил, что сделал это «без видимых причин». Просто сдавил ее шею руками и задушил. Затем, видимо пытаясь замести следы, мужчина набрал полную ванну и положил в нее тело супруги лицом вниз. Ранее сделавший себя вдовцом петербуржец был судим за разбой, но тогда ему удалось избежать колонии. Вместо нее его направили на принудительное лечение в психдиспансер.

Растворил бывшую девушку в кислоте В сентябре петербуржцев, да и не только жителей города, потрясла история убийцы, растворившего труп бывшей девушки в кислоте. Останки несчастной нашли в бочке в «Тойоте», которой Андрей (имя изменено) обещал расплатиться с соседом, если тот зароет страшную емкость в лесу. Готовый на все ради тачки приятель согласился, но, сам того не подозревая, в итоге сдал убийцу полиции.

Как же так вышло? По информации «Фонтанки», правоохранители пришли к Андрею домой после звонка его девушки — та перепугалась из-за его угроз расправиться с ней, как с бывшей. Причем эта подруга все время изводила его ревностью к своей предшественнице, добавил собеседник издания. И тот в итоге убил ее. А затем заявил возлюбленной, что к останкам точно ревновать не надо. После обращения девушки оперативники приехали в квартиру к этому мужчине. Осмотрели жилище: все как будто бы было в порядке. Но тут очень вовремя в гости заглянул сосед.

Из-за того, что полицейские были в штатском, он легко и просто поделился с ними, что ему, мол, просто нужны ключи от «Тойоты», чтобы избавиться от спрятанной внутри бочки. Об этом его попросил Андрей, видимо осознавший, что наговорил подруге лишнего.

Полицейские предложили соседу помощь, тот согласился и показал, где стоит иномарка. При осмотре в ней нашли бочку с останками 21-летней девушки. Позже следователи установили, что Андрей зарезал ее в ночь на 17 сентября, следующей ночью расчленил труп, поместил останки в бочку и залил все кислотой. После поставил ее в свою иномарку и улетел в Калининград — оттуда он и звонил новой подружке. Там его и задержали.

Резня в «Окее» Нападение на гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов произошло днем 25 октября. В помещение магазина ворвался мужчина с двумя ножами и криком о том, что ненавидит всех людей.

Находясь в торговом зале, он начал бросаться на посетителей и сотрудников и успел порезать несколько людей. К счастью, смертельных ран никто не получил. В городском комитете по здравоохранению тогда уточняли, что в больницу попали пять человек, четверо были в тяжелом состоянии. Нападавшего тоже госпитализировали в состоянии острого психоза.

До этой атаки мужчина часто шатался возле «Окея» в неадекватном состоянии, а в тот день пришел туда за крепким алкоголем. Также появлялись данные, что дебошир мог принять наркотики.

Примерно через неделю преступнику предъявили обвинение в покушении на убийство. В ГСУ тогда пояснили, что, хотя мужчину задержали на месте, его состояние все это время не позволяло проводить с ним следственные действия.

«Сегодня (6 ноября) фигурант был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в пресс-службе.

Как в Кировском районе нашли труп в диване Осенью после поисков, длившихся почти месяц, в Петербурге поймали убийцу, спрятавшего тело своего приятеля в диван в квартире на проспекте Народного Ополчения.

Расправу над мужчиной душегуб учинил в начале октября. Сначала они поссорились, потом, вероятно, за неимением аргументов обвиняемый схватился за нож и пырнул знакомого минимум четыре раза. Тот умер на месте.

Фото: РИА «Новости»

После такого исхода злоумышленник не растерялся — спрятал труп в диван и сбежал. Но долго скрываться ему не удалось. Через 10 дней после убийства ему заочно предъявили обвинение в особо тяжком преступлении, а 6 ноября поймали. Суд отправил его под стражу. Сейчас расследование дела продолжается.

Экс-замглавы интерната растлил двух мальчиков. Жертвам 17 и восемь лет В середине ноября по делу о педофилии правоохранители задержали бывшего заместителя директора центра по воспитательно-реабилитационной работе в Колпино.

Его жертвами стали 17-летний подросток-инвалид и восьмилетний ребенок. По словам источника Shot, 57-летний мужчина насиловал их в туалете. Происходили эти события в 2023-м, но вскрылись только в этом.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

Когда о случившемся стало известно, извращенца уволили. Пострадавшие говорят, что преступник угрожал им. Сначала надругался над мальчиком-инвалидом — в туалетной комнате и кабине. Затем там же изнасиловал второго ребенка. Свою вину задержанный не признал и от дачи показаний отказался. Колпинский районный суд отправил его под арест до 10 января. Процесс проходил в закрытом режиме. На заседание фигуранта привезли в наручниках и с синяком под глазом.