«Красноуфимская волчица». Как поймали убийцу пенсионерок Ирину Гайдамачук

История серийной убийцы Ирины Гайдамачук прогремела на всю Россию: восемь лет она втиралась в доверие к беспомощным пенсионеркам, убивала их молотком и грабила. Почему «красноуфимскую волчицу» не могли поймать и как все же вышли на ее след — в материале 360.ru.

Кто такая Ирина Гайдамачук Ирина Машкина родилась весной 1972 года в Карпинске Свердловской области. Детство провела в городе Нягань. После школы поступила на заочное отделение в вуз и вышла замуж за шофера, который был на 23 года старше. Женщина взяла его фамилию — Гайдамачук. Говорили, к моменту брака невеста была на третьем месяце беременности. Вскоре у супругов родилась дочь. Ирина окончательно бросила учебу, начала сильно выпивать и при любой удобной возможности норовила сбежать из дома к веселой компании. Со временем мужу осточертела пьянка, и он выгнал жену вместе с ребенком. Гайдамачук с дочерью вернулась в родительский дом, но образ жизни менять не стала.

Фото: Ирина Гайдамачук / Википедия

В конце концов измученная мать потребовала, чтобы дочь лишили родительских прав, а внучку отправили в приют. Но Гайдамчук не расстроилась: она начала уходить в запои. В случайном трезвом просвете Ирина понравилась знакомому командировочному железнодорожнику. Он влюбился и увез Гайдамачук в свой родной город — Красноуфимск. Там у них родилась дочь.

Интересно Новый возлюбленный Гайдамачук знал, что у его пассии есть в детском доме ребенок. Но был уверен, что на самом деле это дочь подруги Ирины — ту якобы осудили на приличный срок, и, чтобы не портить малышке биографию, Гайдамчук по доброте душевной записала девочку на себя. Новый возлюбленный Гайдамачук знал, что у его пассии есть в детском доме ребенок. Но был уверен, что на самом деле это дочь подруги Ирины — ту якобы осудили на приличный срок, и, чтобы не портить малышке биографию, Гайдамчук по доброте душевной записала девочку на себя.

Поначалу Ирина показывала себя идеальной матерью и женой. Да, она все так же нигде не работала, но теперь не пила, заботилась о ребенке и даже состояла в родительском комитете. Дом содержала в чистоте и порядке. Что-то сломалось, когда дочь перешла в четвертый класс. Женщина вдруг отчаянно запила и даже спустила на выпивку деньги, которые родители сдали на школьный праздник. После скандала (а он был нешуточный!) муж перестал давать ей деньги на пропой. Ирина ходила занимать у соседей, знакомых, но те скоро перестали давать в долг. В конце концов Гайдамачук начала подрабатывать маляром по квартирам. Брала недорого, ее услуги были доступны даже пенсионерам. Во время одной из таких халтур в 2002 году Гайдамчук совершила свое первое убийство.

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Убийства пенсионерок на Урале Все случилось спонтанно. Гайдамачук белила потолок у пенсионерки и в перерыве начала рыться в хозяйских ящиках в поисках денег. Старушка зашла в комнату в самый неподходящий момент, подняла было крик, но Ирина схватила лежавший рядом молоток и забила им женщину насмерть. После расправы выгребла невеликие деньги пожилой женщины и спокойно пошла покупать спиртное. План постоянного «заработка» уже сформировался у нее в голове. За первые полгода Гайдамачук убила девять пенсионерок. Со всеми расправлялась одинаково жестоко — била по головам молотком, а после обчищала квартиру, даже не заботясь о том, чтобы стереть отпечатки.

Фото: Jochen Tack / Global Look Press

Одной из жертв удалось выжить: старушку спасла меховая шапка. Так стало точно известно, что убийца — женщина. По словам потерпевшей составили фоторобот, но большой пользы он не принес: все понимали, что убийца может перекраситься, сменить стиль одежды — и ее уже не узнать. Тем временем жертв становилось все больше, география убийств расширялась. С 2002 по 2010 год в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге, а также в поселках Ачит и Дружинино Гайдамачук убила 17 женщин в возрасте от 61 года до 89 лет. Прикарманивала она разные суммы, но улов был невелик — от 500 до 16 тысяч рублей. Деньги уходили на спиртное, вещи и косметику.

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Убийца приходила к пенсионерам, представляясь соцработником, или делала вид, что сотрудница ЖЭК и проверяет работу вытяжки — для этого Гайдамчук вешала на подъездах объявления, чтобы старики точно были дома в нужный ей день. Оперативники мотались из города в город, снова и снова опрашивали свидетелей, привлекали даже экстрасенсов, астрологов и нумерологов. Особо ретивые даже арестовали женщину, которая подходила под описание преступницы. Угрозами и силой они выбили признательные показания, но при детальном рассмотрении дела подлог быстро открылся. Правоохранители лишились погон и сами отправились за решетку.

Фото: Записка Гайдамачук / Пресс-служба Следственного комитета

Суд над «Раскольниковым в юбке» Последнюю жертву Гайдамачук убила в Красноуфимске в мае 2010 года. Когда следователи отрабатывали связи погибшей пенсионерки, кто-то вспомнил, что та много лет назад нанимала для ремонта женщину. По описанию она была точь-в точь та убийца, которую искали долгих восемь лет. Данные ремонтницы быстро установили, по ее адресу выдвинулась группа захвата.

Старых знакомых преступница до поры не трогала. И только в мае 2010 года сделала ошибку — пришла со своим молотком к пенсионерке, которой 10 лет назад помогала делать ремонт. После получения этой зацепки профессиональная машина следствия очень быстро выявила всех знакомых жертвы и среди них — Ирину Кузнецову. Первый же допрос привел к результату — преступница начала давать показания, хотя и неполные. После проверки на полиграфе причастности к каждому из 18 эпизодов нападений отпираться стало бесполезно. Можно было признать конечный успех следствием ошибки преступника. Однако по-другому и не бывает, как не бывает преступников, не совершающих ошибки. Отрывок из книги «Тайны Следственного комитета с Владимиром Маркиным»

К тому моменту Гайдамачук уже рассталась с постылым вторым супругом и ушла к новому сожителю. Он даже не догадывался, с кем делит кров и постель. Впрочем, у знакомых и соседей убийца тоже была на хорошем счету. Ирину задержали, при обыске полицейские нашли орудие убийства — тот самый молоток, которым она забивала пожилых женщин.

Фото: Фоторобот Ирины Гайдамачук / Пресс-служба Следственного комитета

Отпечатки пальцев, ДНК и образцы подчерка тоже подтвердили — попалась та самая «красноуфимская волчица» (так прозвали женщину следователи). Гайдамачук не стала играть в молчанку: призналась во всех преступлениях, подробно рассказала, как расправлялась со старушками. Сомнений не было: некоторые детали могла знать только убийца. Кстати, по ходу дела выяснилось, что Гайдамачук с момента переезда в Красноуфимск была без паспорта — оставила его в залог ростовщику еще в Нягани. Так и жила без прописки, СНИЛС, пенсионного свидетельства, нигде не работала, а все, что платили за «побелить-покрасить», было неофициально.

Интересно Больше всего следователей поразило полное отсутствие у женщины сочувствия. Казалось, Гайдамачук просто физически не способна на эмпатию. Единственным человеком, судьба которого ее по-настоящему заботила, была она сама. Больше всего следователей поразило полное отсутствие у женщины сочувствия. Казалось, Гайдамачук просто физически не способна на эмпатию. Единственным человеком, судьба которого ее по-настоящему заботила, была она сама.

Фото: Ирина Гайдамачук на скамье подсудимых в Свердловском областном суде. Павел Лисицын / РИА «Новости»

Уголовное дело «Раскольникова в юбке» насчитывало больше пяти сотен томов. Судебно-психиатрическая экспертиза медцентра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского подтвердила, что определенные отклонения в психике убийцы есть, но признали ее полностью вменяемой.

Главным и единственным мотивом Гайдамачук назвала только деньги, убивала она именно пенсионеров, поскольку у всех, как она считала, пожилых людей есть деньги на похороны. Собственно, на эти похоронные сбережения она и рассчитывала. Следственный комитет

Приговор Ирине Гайдамчук Пожизненное лишение свободы женщинам в России не назначается, и в 2012 году Гайдамачук приговорили к максимальному сроку — 20 годам заключения. Суд учел как смягчающие обстоятельства ее активную помощь следствию и полное признание вины. Отбывать наказание убийца отправилась в колонию общего режима.