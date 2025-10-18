Миллионы за убийство. Кого подозревают в покушении на жену казанского бизнесмена
Бизнесмена Шевырева задержали по подозрению в попытке убийства жены
В Казани неизвестный набросился с ножом на жену бизнесмена Ивана Шевырева Ирину и чуть не зарезал ее — он несколько раз пырнул женщину ножом в шею. Несмотря на серьезное ранение, пострадавшая выжила. В покушении на жизнь женщины подозревают нескольких человек, в том числе ее мужа и свекра.
Что произошло
Нападение на 34-летнюю жену предпринимателя произошло утром на улице Восстания, возле одной из городских гимназий. Вооруженный ножом неизвестный мужчина на мотоцикле подъехал к Шевыревой и ранил ее.
По данным Kp.ru, женщина в тот момент только отвела ребенка в школу и собиралась сесть в BMW X6. После ранения горожанка упала, но ей на помощь пришли неравнодушные прохожие. Они спугнули преступника и вызвали скорую.
В больницу Шевыреву доставили в тяжелом состоянии, но ей удалось выжить. Издание добавило, что в медучреждение тут же приехал обеспокоенный муж пострадавшей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Ход и результаты предварительного следствия взяла на контроль районная прокуратура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о резонансном деле.
Муж пострадавшей — Иван Шевырев — занимается бизнесом в дорожной сфере.
Кто замешан в покушении
Суд арестовал четырех человек. Под стражу отправили супруга раненой женщины, его отца, а также Бурихона Хамидова, который являлся сотрудником компании Шевырева, и Андрея Черкасина — начальника службы безопасности строительной организации.
Бизнесмен в зале суда опроверг все обвинения в свой адрес.
«Я никогда ничего не совершал, ни под каким давлением. Дороже моей семьи нет. Это дело чести. Я уверен в своей невиновности. Я очень люблю свою жену, пальцем ее не тронул», — сообщил он.
По информации Kp.ru, родственников Шевыревой могли задержать из-за показаний задержанных. Издание не исключило, что Черкасин заявил о наличии заказчика среди близких пострадавшей.
В Kp.ru отметили, что следствие считает последнего киллером, который получил заказ на убийство Шевыревой. За преступление мужчине якобы обещали миллионы рублей. Подозреваемый нашел другого исполнителя и перепоручил заказ ему.
Обвинение посчитало, что в деле замешаны еще несколько человек, в том числе родственник Хамидова и неустановленные лица.