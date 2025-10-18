Миллионы за убийство. Кого подозревают в покушении на жену казанского бизнесмена

В Казани неизвестный набросился с ножом на жену бизнесмена Ивана Шевырева Ирину и чуть не зарезал ее — он несколько раз пырнул женщину ножом в шею. Несмотря на серьезное ранение, пострадавшая выжила. В покушении на жизнь женщины подозревают нескольких человек, в том числе ее мужа и свекра.

Что произошло

Нападение на 34-летнюю жену предпринимателя произошло утром на улице Восстания, возле одной из городских гимназий. Вооруженный ножом неизвестный мужчина на мотоцикле подъехал к Шевыревой и ранил ее.

По данным Kp.ru, женщина в тот момент только отвела ребенка в школу и собиралась сесть в BMW X6. После ранения горожанка упала, но ей на помощь пришли неравнодушные прохожие. Они спугнули преступника и вызвали скорую.

В больницу Шевыреву доставили в тяжелом состоянии, но ей удалось выжить. Издание добавило, что в медучреждение тут же приехал обеспокоенный муж пострадавшей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Ход и результаты предварительного следствия взяла на контроль районная прокуратура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о резонансном деле.

Муж пострадавшей — Иван Шевырев — занимается бизнесом в дорожной сфере.