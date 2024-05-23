23 мая 2024 19:23 Маньяк выходит на свободу. Как орудовал зеленоградский Чикатило 0 0 0 Фото: Andrey Pronin / Global Look Press Криминал

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В середине июня на свободу выйдет Юрий Гриценко. В 1993 году и начале 2000-х он нападал на женщин в Москве и Подмосковье, бил их молотком и грабил. Поймать маньяка удалось благодаря мужеству случайного прохожего. Сотрудники ФСИН заверяют, что правоохранительные органы будут присматривать за зеленоградским Чикатило. Об истории его зверств — в материале 360.ru.

Кто такой зеленоградский Чикатило Убийца-подкаблучник Юрий Гриценко родился осенью 1962 года в Зеленограде. Отец работал столяром, мать была строгой женщиной, с сильным характером, которая довольно жестко воспитывала сына. Он боялся ее всю жизнь и рос замкнутым, нелюдимым, закомплексованным и неуверенным в себе человеком. Чтобы побороть эти качества, Гриценко после службы в армии устроился работать в милицию. Однако ни это, ни женитьба и последующее рождение двоих детей не помогло — он был тем, кого называют мямлей и подкаблучником. Попытка найти утешение в бутылке закончилась увольнением за пьянство.

Первая жертва Юрия Гриценко В 1993 году Гриценко совершил первое убийство: насмерть забил сковородой проститутку, которая якобы хотела его обокрасть. За это суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии под Оренбургом. Правда, убийца смог выйти условно-досрочно уже в 2000 году.

Фото: Юрий Гриценко, кадр из оперативной хроники / Викимедиа

Семейная жизнь, алкоголизм и серия нападений После срока Гриценко вернулся домой. Жил как в коммуналке: жена выделила ему одну из комнат в квартире, помогла устроиться грузчиком в рыбный магазин «Океан». На этом их отношения закончились — супруга подала на развод, но из-за двоих детей процесс тянулся медленно. Мужчина снова начал выпивать. В апреле 2001 года в больницы Зеленограда начали поступать женщины с черепно-мозговыми травмами — преступник бил своих жертв молотком по голове. Те, кто выжил, рассказали, что на них напали, когда они возвращались домой с работы через городской лесопарк. У всех пострадавших пропали сумки. Милиционеры прочесывали весь Зеленоград, но из-за очень общих примет найти нападавшего было трудно. Газеты дали маньяку прозвище зеленоградский Чикатило и призывали горожан быть осторожнее, никуда не ходить поодиночке, особенно вечером. Это вынудило Гриценко на некоторое время затаиться. Но уже летом он снова начал нападать на женщин, а потом передислоцировал свою страшную охоту в Москву. Только одной из его жертв удалось отбиться, вырвать молоток и убежать. Оправившись от шока, пострадавшая женщина дала милиции четкое и подробное описание маньяка.

Фото: Поляна в Зеленоградском лесопарке / Викимедиа

Как поймали «зеленоградского маньяка» Гриценко поймали случайно. Спешивший домой через парк «Дружба» молодой водитель Анатолий Сухов услышал женский крик и бросился на помощь. Маньяк попытался было напасть с молотком и на мужчину, но тому удалось скрутить преступника и вызвать скорую помощь — жертва потеряла много крови. Прибывшие милиционеры сперва даже не поняли, что им в руки угодил тот самый Зеленоградский Чикатило, который восемь месяцев убивал и калечил женщин. Субтильный, невзрачный, трясущийся 40-летний Гриценко меньше всего походил на маньяка, на счету которого было пять убийств и 10 жестоких нападений.

Приговор Во время обыска в комнате убийцы нашли вещи его жертв — сумки, записные книжки, зонтики, кошельки. После того как выжившие женщины опознали Гриценко, он наконец дал признательные показания. Мужчина не стеснялся плакать на допросах, искренне жалея себя. Несмотря на рассказы о неких «помутнениях», во время которых он якобы совершал преступления, судебно-медицинская экспертиза признала убийцу полностью вменяемым. В 2002 году Московский городской суд приговорил Юрия Гриценко к 22 годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.

Фото: Колючая проволока на заборе колонии. Maksim Konstantinov / Global Look Press

Есть ли жизнь после колонии Летом 2024 года 61-летний Юрий Гриценко может выйти на свободу. По данным Telegram-канала Shot, он находится в мордовской исправительной колонии № 10. Осужденный не единожды вел себя крайне агрессивно и пытался устроить бунт. Последние девять месяцев за ним наблюдает специальная психиатрическая комиссия. Однако даже если Гриценко признают достаточно вменяемым, чтобы вернуться в общество, его никто просто так не выставит за ворота колонии. Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал 360.ru, что в России активно развивается служба постпенитенциарного сопровождения осужденных. Ее создали как раз затем, чтобы бывшие заключенные не уходили «в никуда», пояснил эксперт. Они будут находиться под административным надзором, чтобы максимально сократить возможность рецидива. Проверяют и психику освободившихся: за годы отсидки она могла сильно пострадать.

Рецидивы, конечно, бывают, особенно учитывая, что человек повел десятилетия в условиях тюремной субкультуры. К тому же с нулевых наше общество претерпело очень большие изменения. Человеку надо как-то решать свои социальные вопросы: искать жилье, работу. А ведь не секрет, что ранее судимых, даже по не особо тяжким статьям, берут неохотно. Василий Макиенко

Самое главное, чтобы человек сам был готов начать нормальную жизнь и понимал, что на первых порах придется нелегко: бывшему зеку, как бы высоко он ни стоял в тюремной иерархии, едва ли дадут место выше разнорабочего или уборщика, уточнил эксперт. «При советской власти, когда человек освобождался, он приезжал туда, где планировал проживать. Там уже устанавливали контроль за его поведением. Ему обеспечивали работу — руководителям предприятий это поручали в обязательном порядке», — напомнил Макиенко.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Он отметил, что в последние десятилетия — 2010-е, 2020-е — сделали очень много для того, чтобы обеспечить социализацию осужденных, вышедших на свободу. Сложности, конечно, есть, особенно с устройством на работу: сегодня предприниматели не обязаны никого трудоустраивать. «Тем не менее работу ведет и Федеральная служба исполнения наказаний, и общественные организации. Последние, надо отдать должное, здорово помогают. Они рассказывают осужденным незадолго до освобождения о том, куда можно обратиться, как решить вопросы с жильем. Но главное — это настрой самого человека», — подытожил Макиенко.