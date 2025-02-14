День казни Чикатило. Как наказали самого кровавого маньяка XX века

Тридцать один год назад казнили серийного убийцу Андрея Чикатило

Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило
Фото: Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило/РИА «Новости»

Больше десятилетия по Рунету гуляет своеобразная веб-валентинка с портретом серийного убийцы Андрей Чикатило. Соль черного юмора в том, что именно 14 февраля, в День всех влюбленных, маньяка расстреляли. Как проходило следствие и кем Чикатило пытался предстать в суде — в материале 360.ru.

Как поймали Чикатило

Чтобы поймать Андрея Чикатило, советским следователям понадобилось как минимум 10 лет. В разное время преступник несколько раз попадал в поле зрения милиционеров. Первый раз его чуть было не взяли сразу после первого убийства — тогда, в декабре 1978 года, маньяк зверски убил и изнасиловал второклассницу в городе Шахты Ростовской области.

Люди припомнили, что накануне трагедии с девочкой разговаривал какой-то мужчина. В составленном фотороботе почти все опрошенные опознали воспитателя местного профтехучилища — Андрея Романовича Чикатило. Кто-то сообщил, что в роковой вечер в старой мазанке мужчины горел свет.

ГПТУ № 33, ныне — профессиональный лицей № 33 города Шахты, где работал воспитателем Андрей Чикатило; один из фотороботов преступника
Фото: ГПТУ № 33, ныне — профессиональный лицей № 33 города Шахты, где работал воспитателем Андрей Чикатило; один из фотороботов преступника/Википедия

За подозреваемым установили наблюдение, но отвлеклись: оперативники нашли ранее судимого за изнасилование и убийство десятилетней девочки Александра Кравченко. Его арестовали, взяли в оборот и раскололи на самооговор, а о подозрительном воспитателе забыли.

Второй раз Чикатило задержали в сентябре 1984 года. При досмотре в его портфеле нашли грязное полотенце, кухонный нож, вазелин, кусок мыла и шпагат. Однако маньяк легко отоврался, что все эти вещи были нужны по работе — к тому времени он уже работал снабженцем. В плюс сыграло удостоверение внештатного сотрудника милиции.

Фото Андрея Чикатило
Фото: Фото Андрея Чикатило/Википедия

К тому времени стало известно, что у убийцы четвертая группа крови — это определили по сперме, следы которой обнаружили на одном из трупов. Поэтому у Чикатило на всякий случай взяли кровь, но она оказалась второй группы, и его отпустили. Лишь впоследствии выяснилось, что эксперт, вероятно, проявил халатность и испортил улику с места преступления.

Третье задержание — 20 ноября 1990 года — для Чикатило стало последним. К тому времени следователи вели его и практически не сомневались, что, наконец, нашли душегуба, на совести которого было более полусотни жизней. Вот только прямых улик против него у правоохранительных органов не было.

Как раскололи маньяка Чикатило

Андрей Чикатило отказывался сознаваться десять дней. В итоге следователь решил обратиться к помощи психиатра Александра Бухановского, который помогал в поимке маньяка и разработал его психологический портрет. Врач согласился.

Что произошло дальше — до сих пор предмет споров. По одной версии, беседа получилась долгой, но результативной: убийца был настолько ошарашен тем, что кто-то понимает его фантазии и мотивы, которые он считал уникальными, что согласился сотрудничать со следствием.

Позже следователь Исса Костоев, который вел дело Чикатило, настаивал, что на самом деле маньяк подписал признательные показания еще до встречи с психиатром. Беседа с врачом была нужна лишь для того, чтобы убийца понял: он психически болен и нуждается в лечении.

Следователь по делу Чикатило Исса Костоев; врач-психиатр Александр Бухановский
Фото: Следователь по делу Чикатило Исса Костоев; врач-психиатр Александр Бухановский/Викимедиа

Суд над Чикатило

Маньяка начали судить 14 апреля 1992 года в Ростове. Именно тогда скамью подсудимого впервые огородили большой железной клеткой: власти всерьез опасались, что родные жертв сметут кордоны милиции и устроят самосуд. Уголовное дело насчитывало 220 томов.

К тому моменту подсудимый начал отпираться от признаний и утверждал, что их «подсунули оптом», а он, человек немолодой, взволнованный и плохо видящий, ошибочно все подписал. Когда стало ясно, что эта тактика не сработает, маньяк начал симулировать сумасшествие якобы из-за трудного детства.

Здание Ростовского областного суда, где проходил процесс по делу Чикатило
Фото: Здание Ростовского областного суда, где проходил процесс по делу Чикатило/Викимедиа

Собственно, на этом адвокат Чикатило и выстроил линию защиты: дескать, имеем дело с несчастным и больным человеком, который нуждается в медицинской помощи. Тем не менее суд учел, что именно этот «больной» тщательно продумывал преступления, загодя подбирал орудия убийства и мастерски избегал разоблачений.

Маньяк прошел три судебно-психиатрические экспертизы, в том числе в НИИ общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, и был однозначно признан вменяемым. То есть в момент преступления полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

Фото: РИА «Новости»

Потом некоторые специалисты утверждали, что экспертизы провели неверно: будто бы власти хотели, чтобы убийца непременно понес наказание. Иначе люди, которые долгое время жили в страхе из-за разгуливающего на свободе маньяка, возмутились бы. Однако никаких доказательств этому нет.

Даже после врачебного вердикта Чикатило не оставлял попыток изобразить сумасшествие. На судебных заседаниях кричал, хамил, оскорблял судей, прокуроров и родственников жертв, обнажал половые органы, орал, что он беременный и кормящий, заявлял, что его судят, так как он украинец.

Спектакль не помог: 15 октября 1992 года Андрея Чикатило приговорили к смертной казни через расстрел. Зал аплодировал решению суда.

Расстрел маньяка Чикатило

После приговора Чикатило перевели в Новочеркасскую тюрьму. Он всерьез надеялся на снисхождение и подавал прошения о помиловании на имя первого президента России Бориса Ельцина. Писал множество жалоб властям и в центральные газеты, обвиняя в предвзятом отношении судью, следователей, свидетелей — всех.

Попеременно разыгрывая карты дурачка и несчастного больного страдальца, Чикатило то выставлял себя чуть ли не диссидентом, то заявлял, что всегда свято верил в победу коммунизма во всем мире и остается единственным настоящим коммунистом. Кстати, в молодости будущий серийный насильник действительно был членом КПСС, но его исключили за кражу аккумулятора в 1960 году.

Внезапно маньяк вспоминал о родне и настаивал на посмертной реабилитации деда и отца. Потом требовал перевести себя в Москву, чтобы «говорить правду об этом странном сенсационном деле» и написать мемуары о своей «трагедии». И ко всему этому следовал неизменный рефрен: «Прошу сохранить мне жизнь».

Похоже, Чикатило действительно надеялся выкрутиться и старался держать себя в форме: в камере смертников он ежедневно делал зарядку и всегда с аппетитом ел. Убийца нисколько не удивился, когда ему сообщили, что скоро отправят в Москву на новое обследование.

Вечером 14 февраля 1994 года на уазике Чикатило отвезли на место исполнения приговоров и казнили выстрелом в затылок. Маньяка похоронили в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Но его история на этом не закончилась.

Фото: РИА «Новости»

«Звезда» среди маньяков

Бешеный зверь, Ростовское чудовище, Сатана, Советский Джек-потрошитель, Убийца из лесополосы — каких только прозвищ не придумали для маньяка охочие до сенсаций журналисты во всем мире. Впрочем, в случае Чикатило любой жуткий эпитет был бы лишь сухой констатацией факта.

Говорят, его голову хотели заполучить многие ведущие НИИ, а иностранцы предлагали немалые деньги даже за небольшой образец мозга убийцы. О Чикатило снимали и снимают документалки, художественные фильмы, сериалы. Он попал в учебники криминалистики и психиатрии, беллетристику, песни и даже картины.

Судьба одного из самых страшных серийных убийц продолжает волновать не только специалистов, но и простых людей. Видимо, все пытаются понять, что именно и в какой момент может так надломиться в обычном человеке, что наружу выползет кровавое чудовище, не знающее ни жалости, ни сострадания.

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