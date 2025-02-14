Сегодня 00:33 День казни Чикатило. Как наказали самого кровавого маньяка XX века Тридцать один год назад казнили серийного убийцу Андрея Чикатило 0 0 0 Фото: Во время суда над одним из самых известных советских серийных убийц Андреем Романовичем Чикатило / РИА «Новости» Происшествия

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Больше десятилетия по Рунету гуляет своеобразная веб-валентинка с портретом серийного убийцы Андрей Чикатило. Соль черного юмора в том, что именно 14 февраля, в День всех влюбленных, маньяка расстреляли. Как проходило следствие и кем Чикатило пытался предстать в суде — в материале 360.ru.

Как поймали Чикатило Чтобы поймать Андрея Чикатило, советским следователям понадобилось как минимум 10 лет. В разное время преступник несколько раз попадал в поле зрения милиционеров. Первый раз его чуть было не взяли сразу после первого убийства — тогда, в декабре 1978 года, маньяк зверски убил и изнасиловал второклассницу в городе Шахты Ростовской области. Люди припомнили, что накануне трагедии с девочкой разговаривал какой-то мужчина. В составленном фотороботе почти все опрошенные опознали воспитателя местного профтехучилища — Андрея Романовича Чикатило. Кто-то сообщил, что в роковой вечер в старой мазанке мужчины горел свет.

Фото: ГПТУ № 33, ныне — профессиональный лицей № 33 города Шахты, где работал воспитателем Андрей Чикатило; один из фотороботов преступника / Википедия

За подозреваемым установили наблюдение, но отвлеклись: оперативники нашли ранее судимого за изнасилование и убийство десятилетней девочки Александра Кравченко. Его арестовали, взяли в оборот и раскололи на самооговор, а о подозрительном воспитателе забыли. Второй раз Чикатило задержали в сентябре 1984 года. При досмотре в его портфеле нашли грязное полотенце, кухонный нож, вазелин, кусок мыла и шпагат. Однако маньяк легко отоврался, что все эти вещи были нужны по работе — к тому времени он уже работал снабженцем. В плюс сыграло удостоверение внештатного сотрудника милиции.

Фото: Фото Андрея Чикатило / Википедия

К тому времени стало известно, что у убийцы четвертая группа крови — это определили по сперме, следы которой обнаружили на одном из трупов. Поэтому у Чикатило на всякий случай взяли кровь, но она оказалась второй группы, и его отпустили. Лишь впоследствии выяснилось, что эксперт, вероятно, проявил халатность и испортил улику с места преступления. Третье задержание — 20 ноября 1990 года — для Чикатило стало последним. К тому времени следователи вели его и практически не сомневались, что, наконец, нашли душегуба, на совести которого было более полусотни жизней. Вот только прямых улик против него у правоохранительных органов не было.

Как раскололи маньяка Чикатило Андрей Чикатило отказывался сознаваться десять дней. В итоге следователь решил обратиться к помощи психиатра Александра Бухановского, который помогал в поимке маньяка и разработал его психологический портрет. Врач согласился. Что произошло дальше — до сих пор предмет споров. По одной версии, беседа получилась долгой, но результативной: убийца был настолько ошарашен тем, что кто-то понимает его фантазии и мотивы, которые он считал уникальными, что согласился сотрудничать со следствием. Позже следователь Исса Костоев, который вел дело Чикатило, настаивал, что на самом деле маньяк подписал признательные показания еще до встречи с психиатром. Беседа с врачом была нужна лишь для того, чтобы убийца понял: он психически болен и нуждается в лечении.

Фото: Следователь по делу Чикатило Исса Костоев; врач-психиатр Александр Бухановский / Викимедиа

Суд над Чикатило Маньяка начали судить 14 апреля 1992 года в Ростове. Именно тогда скамью подсудимого впервые огородили большой железной клеткой: власти всерьез опасались, что родные жертв сметут кордоны милиции и устроят самосуд. Уголовное дело насчитывало 220 томов. К тому моменту подсудимый начал отпираться от признаний и утверждал, что их «подсунули оптом», а он, человек немолодой, взволнованный и плохо видящий, ошибочно все подписал. Когда стало ясно, что эта тактика не сработает, маньяк начал симулировать сумасшествие якобы из-за трудного детства.

Фото: Здание Ростовского областного суда, где проходил процесс по делу Чикатило / Викимедиа

Собственно, на этом адвокат Чикатило и выстроил линию защиты: дескать, имеем дело с несчастным и больным человеком, который нуждается в медицинской помощи. Тем не менее суд учел, что именно этот «больной» тщательно продумывал преступления, загодя подбирал орудия убийства и мастерски избегал разоблачений. Маньяк прошел три судебно-психиатрические экспертизы, в том числе в НИИ общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, и был однозначно признан вменяемым. То есть в момент преступления полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

Фото: РИА «Новости»

Потом некоторые специалисты утверждали, что экспертизы провели неверно: будто бы власти хотели, чтобы убийца непременно понес наказание. Иначе люди, которые долгое время жили в страхе из-за разгуливающего на свободе маньяка, возмутились бы. Однако никаких доказательств этому нет. Даже после врачебного вердикта Чикатило не оставлял попыток изобразить сумасшествие. На судебных заседаниях кричал, хамил, оскорблял судей, прокуроров и родственников жертв, обнажал половые органы, орал, что он беременный и кормящий, заявлял, что его судят, так как он украинец. Спектакль не помог: 15 октября 1992 года Андрея Чикатило приговорили к смертной казни через расстрел. Зал аплодировал решению суда.

Расстрел маньяка Чикатило После приговора Чикатило перевели в Новочеркасскую тюрьму. Он всерьез надеялся на снисхождение и подавал прошения о помиловании на имя первого президента России Бориса Ельцина. Писал множество жалоб властям и в центральные газеты, обвиняя в предвзятом отношении судью, следователей, свидетелей — всех. Попеременно разыгрывая карты дурачка и несчастного больного страдальца, Чикатило то выставлял себя чуть ли не диссидентом, то заявлял, что всегда свято верил в победу коммунизма во всем мире и остается единственным настоящим коммунистом. Кстати, в молодости будущий серийный насильник действительно был членом КПСС, но его исключили за кражу аккумулятора в 1960 году. Внезапно маньяк вспоминал о родне и настаивал на посмертной реабилитации деда и отца. Потом требовал перевести себя в Москву, чтобы «говорить правду об этом странном сенсационном деле» и написать мемуары о своей «трагедии». И ко всему этому следовал неизменный рефрен: «Прошу сохранить мне жизнь».

Похоже, Чикатило действительно надеялся выкрутиться и старался держать себя в форме: в камере смертников он ежедневно делал зарядку и всегда с аппетитом ел. Убийца нисколько не удивился, когда ему сообщили, что скоро отправят в Москву на новое обследование. Вечером 14 февраля 1994 года на уазике Чикатило отвезли на место исполнения приговоров и казнили выстрелом в затылок. Маньяка похоронили в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Но его история на этом не закончилась.

Фото: РИА «Новости»

«Звезда» среди маньяков Бешеный зверь, Ростовское чудовище, Сатана, Советский Джек-потрошитель, Убийца из лесополосы — каких только прозвищ не придумали для маньяка охочие до сенсаций журналисты во всем мире. Впрочем, в случае Чикатило любой жуткий эпитет был бы лишь сухой констатацией факта. Говорят, его голову хотели заполучить многие ведущие НИИ, а иностранцы предлагали немалые деньги даже за небольшой образец мозга убийцы. О Чикатило снимали и снимают документалки, художественные фильмы, сериалы. Он попал в учебники криминалистики и психиатрии, беллетристику, песни и даже картины. Судьба одного из самых страшных серийных убийц продолжает волновать не только специалистов, но и простых людей. Видимо, все пытаются понять, что именно и в какой момент может так надломиться в обычном человеке, что наружу выползет кровавое чудовище, не знающее ни жалости, ни сострадания.