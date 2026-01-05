Сегодня 14:03 Бывает даже виски. Как Новый год отмечают заключенные 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

Заключенные

Праздники

Алкоголь

Тюрьмы

Новый год

Несмотря на строгие правила, заключенные в Новый год стараются как могут создать праздничную атмосферу. Особое внимание они уделяют новогоднему столу, алкогольным напиткам и даже чаю. Подробности — в материале 360.ru.

Как проносят спиртное Бывший заключенный рассказал «Газете.ru», что тюрьма на время срока становится домом, а сокамерники — семьей, с которой ради выживания приходится налаживать отношения. Официально Новый год в исправительных учреждениях не отмечают, но на деле к празднику долго и тщательно готовятся. «Одна из главных задач — организовать себе новогодний стол и горячительное. Это такой глоток свободы на одну ночь», — отметил собеседник здания. Он назвал добычу алкоголя задачкой со звездочкой, и обратил внимание, что именно в праздники в тюрьму приезжают множество проверяющих. Но всем препятствиям назло, организовать застолье с выпивкой как правило удается.

Фото: Медиасток.рф

Самими популярными напитками в камере считаются водка, виски, коньяк. Шампанское — слишком изыскано по тюремным меркам. «Один раз ко мне попало красное вино. На Новый год просто открылась кормушка, и мне от парней из соседней камеры передали пакет — говорят, затянули много, не надо лишку? Ну тут уж грех отказываться. Я сидел с этим трехлитровым пакетом всю ночь, под утро он закончился, пришел проверяющий — я с перегаром, но улики уже уничтожены, как говорится», — отметил бывший заключенный. Чтобы получить желанный алкоголь, заключенные используют разные уловки. Некоторые пользовались тем, что в колонии принимают консервы и сгущенку. Чтобы обхитрить тюремщиков, банки распаивают, чтобы залить внутрь спиртное.

Фото: РИА «Новости»

Алкогольные сюрпризы прячут и в пакеты с соком. В них опускают презерватив со спиртным, и при проверке по весу и на ощупь его невозможно обнаружить. Экс-заключенный признался, что попавший в тюрьму владелец кафе часто получал ресторанную еду в контейнерах и воспользовался этим. «Под Новый год он умудрился пронести еще и грелку с литром хорошего виски. Вечер перестал быть томным, к полуночи у нас уже играла музыка, на столе плов, шашлык», — добавил он. Еще один оригинальный способ получить алкоголь — пустые бутылки для физраствора — заключенные прятали в них добытый через медсестру спирт. Чтобы скрасить праздник и сделать коктейль «из разряда шик», они добавляли туда лимонад.

Фото: РИА «Новости»

Чай и брага Если возможности получить спиртное нет, заключенные делают брагу. Для этого они копят дрожжевой хлеб, затем замачивают его в теплой воде и добавляют сахар. Смеси дают побродить в теплом месте, после чего делают из нее самогон. Производительность такая: за 5-6 часов порядка литра. «Конечно, все это делали на свой страх и риск, а на стреме всегда кто-то стоял, чтобы в случае чего — все быстро разобрать и вылить», — уточнил собеседник издания. Он добавил, что атмосферу праздника в камере поддерживали не только выпивкой. Для новогоднего стола заключенные готовили салаты, выставляли фрукты и заваривали китайский чай пуэр. «Я подсадил на него ребят. Для сидящего контингента — это в новинку, они же чифир обычно пьют. В итоге пуэр стал у нас праздничным чаем. Мы заваривали сразу несколько таблеток в литровом большом ведре, вечерком садились, играли в нарды, общались», — подчеркнул бывший заключенный. Он с иронией отметил, что благодаря смешению разных вкусов сокамерники под конец срока превратились в настоящих ценителей редкого сорта чая.